Gotovo tri mjeseca nakon početka radova ponovno smo obišli gradilište Stare Vlaške. Kad smo u listopadu prvi put došli, između starih pročelja dočekali su nas rovovi, šljunak i blato, a do nekih se trgovina dolazilo preko dasaka. Ukratko, pravo 'ratno stanje'.

Danas je dobar dio ulice već popločen, a među kamenim pločama vide se obrisi budućih zelenih otoka. Bageri i palete građevinskog materijala još su na gradilištu, no dijelom Stare Vlaške već se može prošetati i vidjeti kako će izgledati pješačka zona između Palmotićeve i Draškovićeve.

Od blata do 800 kvadrata kamena

Radovi su počeli 1. rujna, a izvodi ih građevinska tvrtka Tigra. Kad smo prvi put obišli gradilište, dio novih instalacija već je bio postavljen, a radnici su kopali rov za oborinsku odvodnju i štitili temelje okolnih zgrada. Polaganje kamenih ploča počelo je krajem listopada. Prema podacima koje je Grad objavio 22. studenoga, do tada je popločano oko 800 četvornih metara. U međuvremenu su ojačani temelji okolnih zgrada, postavljene su nove vodovodne i elektroinstalacije te je izvedeno 255 metara oborinske odvodnje.

Na našim fotografijama najbolje se vidi koliko se ulica promijenila otkako su počeli polagati kamen. Velike pravokutne ploče protežu se gotovo do ulaza u pojedine lokale, a nizove ploča presijecaju tamne linije. Na nekoliko mjesta između njih ostavljene su površine zakrivljenih rubova, predviđene za sadnju. U pozadini su još strojevi i materijal, dok se na drugom kraju gradilišta uz bager i dalje vidi nepopločana podloga. Stara Vlaška | Foto: baustela.hr

Između bagera i kamiona trebalo je ostaviti prolaz

Na gradilištu je u listopadu, prema riječima voditelja gradilišta Antonija Fante iz Tigre, svakodnevno radilo između 20 i 30 ljudi. U skučenom prostoru bila su četiri bagera i pet kamiona, a cijelo to vrijeme stanari su morali moći do svojih ulaza, o čemu smo pisali i u sklopu naše bauštelske reportaže.

Fanta nam je tada rekao da je održavanje pješačkog koridora bilo veći izazov od samih građevinskih zahvata. Do pojedinih trgovina vodili su privremeni drveni prilazi preko iskopa, dok su se prolaznici mimoilazili na uskom koridoru uz gradilište. Stara Vlaška | Foto: baustela.hr

Terase su nestale, a jednoj je ugostiteljici promet pao upola

Prije nego što su bageri stigli u ulicu, Grad i izvođač sastali su se s ugostiteljima kako bi dogovorili pristup lokalima i dostavu iz Branjugove. Krešimir Tepeš iz gradskog Sektora za ceste rekao nam je da se prolaz prilagođavao pojedinim fazama radova, a tijekom opločenja najavio je i mogućnost privremenih ograničenja.

Iako je pristup lokalima bio predviđen, u listopadu smo zatekli gotovo sve ugostiteljske objekte zatvorene. Jedna od ugostiteljica koja je ostala raditi rekla nam je da joj je promet pao barem 50 posto. Ispričala nam je da bi gosti za sunčanih dana još sjedili na terasi da je mogla otvoriti, a zbog najavljenih prekida opskrbe strujom i sama je računala da će pojedinim danima zatvoriti lokal. Stara Vlaška | Foto: baustela.hr

Magnolije u sredini, terase na sjevernoj strani

Prema rješenju studija Atmosfera, odabranom na natječaju 2024. godine, Stara Vlaška bit će podijeljena na tri cjeline. Sjeverna strana namijenjena je terasama i trgovinama, a sredinom će se nizati zeleni otoci s klupama i grmovima magnolije.

Južni dio ostat će širok i prohodan za pješake i interventna vozila, uz dovoljno prostora za povremene sajmove i druga događanja na otvorenom. U opločenju će se zadržati mjedene oznake, a pogled prema katedrali ostat će otvoren. Šenoin kip ostat će na povišenom platou, gdje će ga istaknuti nova dekorativna rasvjeta. Stara Vlaška | foto: Grad Zagreb

Što još treba napraviti do kraja godine?

Na dijelovima ulice na kojima se još vidi šljunčana podloga treba dovršiti polaganje kamena. Slijedi uređenje zelenih otoka, a predviđeno je i postavljanje klupa, česmi, stalaka za bicikle i javne rasvjete. Grad je na početku radova najavio da će uređenje Stare Vlaške biti gotovo do kraja 2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

Između odabira idejnog rješenja u ožujku 2024. i početka radova u rujnu ove godine trebalo je razraditi projektnu dokumentaciju i uskladiti zahvat s konzervatorskim smjernicama. U tom je postupku, kako nam je Tepeš objasnio u prvoj reportaži, proširen i obuhvat zahvata. Tako je uz Staru Vlašku u projekt uključen dio Branjugove ulice od Langova trga do Palmotićeve. Radovi na tom potezu planirani su za ljeto 2027. godine, kao druga faza uređenja.