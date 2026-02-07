Na lokaciji stare Fordove tvornice farmaceutski div otvara gradilište od gotovo pola milijarde eura

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Globalni farmaceutski proizvođač Vetter Pharma International GmbH najavio je izgradnju novog proizvodnog pogona u Saarlouisu (Njemačka), investiciju vrijednu približno 480 milijuna eura. Ovaj strateški potez dio je šireg plana kompanije za širenje proizvodnih kapaciteta u Europi i jačanje pozicije u području sterilne farmaceutske proizvodnje.
Novi pogon u Saarlouisu bit će smješten na velikom industrijskom zemljištu koje je kompanija kupila u industrijskoj zoni nekadašnjeg Fordovog postrojenja. Zemljište za pogon prostire se na oko 40 hektara.
Na lokaciji gdje će uskoro niknuti Vetterov pogon nekada se nalazila tvornica Ford Motor Company Saarlouis, otvorena 1970. godine. Fordov kompleks prostirao se na industrijskom zemljištu nekadašnjeg vojnog aerodroma Roderberg i kroz više od 50 godina proizvodio je ikonične modele poput Escort‑a, Capri‑ja, Fieste i Focusa. Pogon je u vrhuncu rada bio jedan od najvećih poslodavaca u regiji, a ukupno je proizvedeno više od 15 milijuna vozila, čime je Saarlouis postao važan izvozno-industrijski centar.
Zbog restrukturiranja i prestanka proizvodnje modela Focus, Ford je najavio zatvoriti pogon krajem 2025. godine, oslobađajući veliko zemljište u industrijskoj zoni. Upravo taj prostor postaje nova prilika za Vetterovu farmaceutsku investiciju, koja će transformirati nekadašnji automobilistički kompleks u moderan pogon za sterilnu proizvodnju i značajno ojačati lokalnu ekonomiju.
Prva faza projekta uključuje izgradnju suvremenog pogona za proizvodnju sterilnih farmaceutskih proizvoda, a planirani datum početka radova je drugi kvartal 2026. godine. Dok se završetak i početak proizvodnje očekuje 2031. godine.
Ukupna vrijednost investicije u prvoj fazi iznosi oko 480 milijuna eura, uz dodatnu potporu Europske unije do 47 milijuna eura. Projekt je zamišljen u više faza, s mogućim daljnjim širenjem kapaciteta u narednim godinama. Trenutno gradilište još nije otvoreno, a sve pripreme se svode na kupnju zemljišta i planiranje budućih radova.
Do sada nije objavljeno tko će biti izvođač građevinskih radova. No, treba reći da je Vetter poznat po suradnji s renomiranim građevinskim i inženjerskim tvrtkama na svojim projektima, pa se očekuje angažiranje stručnog konzorcija za izgradnju pogona.
Radovi će uključivati modernu industrijsku infrastrukturu, kontrolirane sterilne prostore i logističke kapacitete za rukovanje farmaceutskim proizvodima. Iako službeni renderi pogona još nisu objavljeni, ističe se kako projekt predstavlja značajan izazov za građevinski sektor, s obzirom na visoke standarde u farmaceutskoj proizvodnji.
Kao i da priprema i planiranje koji su u tijeku uključuju detaljne urbanističke i tehničke analize. Sve kako bi pogon u potpunosti odgovarao standardima kvalitete i sigurnosti.
Projekt u Saarlouisu očekuje se da će otvoriti do 2.000 novih radnih mjesta kada pogon bude u potpunosti operativan. Većina poslova bit će u proizvodnji, kontroli kvalitete i logistici, što predstavlja značajan doprinos lokalnom tržištu rada.
Regionalne vlasti i lokalna zajednica pozdravili su investiciju kao ključnu za gospodarski razvoj Saarlanda. Osim ekonomskog učinka, projekt će dodatno učvrstiti poziciju Vetter‑a kao jednog od vodećih CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) proizvođača u Europi.
