Istra dobiva dva nova gradilišta: Nogometno igralište i sportski centar za 1,5 milijuna eura

Na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu, ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je 11. ožujka 2026. godine Odluku o odabiru projektnih prijedloga, kojom će se sufinancirati ukupno 148 sportskih projekata diljem Republike Hrvatske. Grad Pula osigurao je sredstva za realizaciju dvaju značajnih projekata, Sportski centar Mirna - Pattinaggio i Nogometno igralište Veli Vrh.

Veli Vrh

Projektom Uređenje nogometnog igrališta Veli Vrh u Puli predviđena je zamjena dotrajale podloge od prirodne trave novom podlogom od umjetne trave. Uz to, planirana je zamjena postojeće opreme, opremanje sportskim rekvizitima, postavljanje nove ograde te osiguravanje pristupačnosti igralištu i tribinama za osobe smanjene pokretljivosti.

- Realizacijom projekta omogućit će se veća iskorištenost igrališta, budući da je postojeća podloga oštećena i nesigurna za treniranje, a tijekom razdoblja intenzivnih oborina često neadekvatna za korištenje. Ugradnjom umjetne trave osigurat će se kontinuirano i nesmetano korištenje tijekom cijele godine te održavanje kvalitetnih natjecanja županijskog i međužupanijskog ranga, poručuju iz Grada Pule.

Radovi su planirani tijekom ljetne stanke, u razdoblju od svibnja do kraja listopada 2026. godine, u trajanju od pet mjeseci. Tijekom izvođenja radova treninzi i utakmice neće biti mogući, stoga će NK Veli Vrh koristiti alternativne lokacije: Štinjan, Valkane i Drosina.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 995.441,63 eura, od čega Ministarstvo turizma i sporta sufinancira 270.000,00 eura. U tijeku je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a pokretanje postupka javne nabave planirano je za 24. ožujka 2026. godine.

Foto: Unsplash

Sportski centar

Projekt obnove Sportskog centra Mirna - Pattinaggio obuhvaća sveobuhvatnu sanaciju poda glavne dvorane (parket), obnovu sanitarnih čvorova i svlačionica. Kao i zamjenu električnih instalacija te ugradnju energetski učinkovitih LED rasvjetnih tijela.

Planirana je i nabava novog semafora za košarku i odbojku te postavljanje tatamija u judo dvorani. Poseban naglasak stavljen je na prilagodbu prostora osobama s invaliditetom, uključujući izgradnju novog sanitarnog čvora.

Radovi će se izvoditi etapno, uz poštivanje svih važećih tehničkih i zakonskih propisa, uz koordinaciju s korisnicima objekta kako bi se što manje narušio redovni raspored treninga i nastave. Predviđeno trajanje radova iznosi približno 90 dana. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 556.530,06 eura, dok Ministarstvo turizma i sporta sufinancira iznos od 250.438,56 eura.

Postupak javne nabave planiran je za kraj ožujka, dok se početak radova očekuje krajem drugog odnosno početkom trećeg kvartala 2026. godine. Završetak radova predviđen je sukladno dinamici izvođenja ugovorenih aktivnosti.