Sisak uskoro dobiva novo kupalište: Nadogradnja je starog, ali odmah pored su otpad i troska

Ciglarska graba mogla bi biti 'oaza', kao i prostor nadogradnje starog kupališta Jodno. Da pored ove lokacije nisu odlagalište otpada i troske.

Projekt novog kupališta Jodno u Sisku velika je prilika, ali dio Siščana nije oduševljen odabranom lokacijom. Riječ je o projektu od 16 milijuna eura za koji samo što nije odabran izvođač, a koji bi se gradio vrlo blizu kompleksa starog kupališta. Da je u pitanju nešto veliko pokazuje činjenica da se na natječaj prijavilo čak 12 zvučnih imena iz struke. Dok je dio ponuda u okvirima procijenjene vrijednosti, neki gospodarski subjekti taj su iznos premašili i za nekoliko milijuna.

Inače, u blizini je Ciglarska graba, a na mjestu nekadašnjeg kupališta danas je Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jodno. Po svemu sudeći, lokalitet ima i povijest i potencijal. No, lokalci su u listopadu prošle godine prosvjedovali zbog odlagališta otpada, odnedavno i troske, koji se na karti grada nalaze odmah do planiranog kupališta. Čini se prirodno zapitati se, ne postoji li u gradu povoljnije mjesto.

Natječaj za novo kupalište

Natječaj za izvođača za novo kupalište u sustavu javne nabave osvanula je u kolovozu prošle godine. Zgrada novog kupališta gradila bi se u blizini postojećih objekata nekadašnjeg Jodnog lječilišta u kojemu sada djeluje Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jodno. Lokacija je u blizini jezera Ciglarska graba, a prema pristiglim ponudama u Elektroničkom oglasniku javne nabave, projekt će se izvesti za najmanje 15,5, a najviše za 22 milijuna eura - no, znamo da prednost imaju jeftiniji ponuditelji.

A upravo je lokacija 'trn u oku' građanima. Naime, unatoč očito velikom interesu građevinskih tvrtki da realiziraju novo kupalište, Siščani su u listopadu 2025. godine prosvjedovali, doduše ne zbog kupališta, ali zbog troske, koja je u njihov grad stigla iz Biljana Donjih, odmah pored mjesta gdje bi se gradili novi sadržaji.

U blizini je i odlagalište neopasnog otpada - a i jedno i drugo je, paralelno s površinom izgradnje kupališta, bliže rijeci Savi. Dok je troska tu nedavno dovezena, odlagalište neopasnog otpada na svom je trenutnom mjestu u Sisku od 2016. godine.

Trosku premjestili u Sisak

Skoro 150 tisuća tona troske u Biljanima Donjim 15 godina čekalo je biti uklonjeno s te lokacije, kako bi se saniralo odlagalište opasnog materijala. Talionička troska na to mjesto u Zadarskoj županiji dovezena je 2010. godine iz nekadašnje šibenske Tvornice elektroda i fedolegura (TEF). Europska komisija prvu pritužbu na trosku primila je 2013. godine, a nakon pregleda godinu kasnije Hrvatsku je usmjerila da poštuje odrednice Okvirne direktive o otpadu.

Ništa se nije promijenilo pa je slučaj u 2019. dospio na Europski sud, koji je na koncu presudio Hrvatskoj milijun eura kazne za nesaniranje opasnog otpada. Ove godine konačno je ugovoren posao uklanjanja otpadne troske, odnosno zloglasnog ‘crnog brda’ s ove lokacije, a posao od 17,5 milijuna eura s uključenim PDV-om pripao je društvu Kemokop.

No, umjesto da novi posao riješi problem, moglo bi se reći da je nastao novi – troska je prevezena u Sisak, oko čega su građani izrazili nezadovoljstvo prosvjedom, kako smo pisali u listopadu prošle godine. Ipak, po svemu sudeći, projekt ide dalje i to punom snagom. Sisak dobiva novo kupalište, vizualizacija | foto: Sisačko-moslavačka županija

Još nije odabran izvođač

Napominjemo da je netom dodijeljen ugovor za izradu projektno tehničke dokumentacije za nadogradnju kompleksa vrijedan 82 tisuće eura, a izrada dokumentacije pripala je zajednici ponuditelja Denk Arhitekti i Aquachem. Taj ugovor je sklopljen u siječnju, no nakon pokretanja javne nabave za izgradnju novog dijela kupališta i otvaranja ponuda, za taj dio posla još uvijek nije izabran izvođač.

Stoga još uvijek traje nabava za izgradnju novog kupališta procijenjene vrijednosti od 16 milijuina eura. Nabava je pokrenuta još u kolvoozuu 2025. godine, a u Zapisniku ponuda u javnoj nabavi može se iščitati da su ponude zaprimljene u studenom prošle godine. Poslale su ih Ing-grad, Texo molior, Kamgrad, Radnik, Strabag, zajednica Lavčević i Lavčević Inženjering, Tehnika, Reliance, zajednica 'Blakoma' i Delte MM Steelix. Javili su se i zajednica Modulora i Modulor doo-a, MDK Građevinar i Kapitel.

Dakle, na natječaj se ukupno javilo 12 ponuditelja, no i dalje se ne zna koja je najbolja. Prema zapisniku ocjenjenih ponuda, ponude se kreću između 15,48 i 22,09 milijuna eura, pri čemu je najjueftinija Tehnika, a najskuplji ponuditelj Kapitel.