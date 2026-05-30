Split otvara novo gradilište pored mora: U rekonstrukciju ide kultni plato, dobit će i zaštitu od morske soli

Prije i poslije: Splitske plaže i šetnica sve bliže velikoj rekonstrukciji, ovako će izgledati
Planirano je proširenje šetnice, uređenje novih zelenih površina, postavljanje javne rasvjete, tuševa i svlačionica.
16:44 10 d 19.05.2026
30. svibanj 2026.
Projekt predviđa novu armiranobetonsku površinu, ugradnju novih klupa te uređenje hortikulturnih zona. Sve za 900 tisuća eura.
Grad Split priprema natječaj za veliko urbano uređenje jednog od najpoznatijih gradskih platoa, onog uz bazen Plivačkog omladinskog športskog kluba (POŠK). Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 5. lipnja ove godine, nakon čega se očekuju otvaranje javnog poziva za izvođača radova.
Procijenjena vrijednost radova na platou iznosi 900 tisuća eura što nije mala stvar za jedan mikro projekt u zajednici. Stoga će biti zanimljivo vidjeti čiji će bageri prionuti na posao za koji mjesec.
Ovdje treba reći da je ovaj plato jedan od prepoznatljivih obalnih prostora u zapadnom dijelu Split, a smješten je neposredno uz more i bazenski kompleks. Prostor se koristi kao šetnica i zona okupljanja kupača, sportaša i rekreativaca, posebno tijekom ljetnih mjeseci.
Zbog izloženosti moru, suncu i velikom broju prolaznika, postojeća površina s vremenom je dotrajala pa je planirano njezino potpuno uređenje. Projekt predviđa novu armiranobetonsku površinu s različitim završnim obradama, ugradnju novih klupa te uređenje hortikulturnih zona. Poseban naglasak stavljen je na otpornost materijala na morsku sol, vlagu i habanje, ali i na estetski izgled prostora koji bi trebao postati suvremeniji i ugodniji za boravak građana.
Izvedbeni projekt za uređenje platoa izradila je tvrtka Pomorski projekti Split na čelu s glavnim projektantom, Borisom Zokićem. Zaključen je u prosincu 2025. godine.
Projekt obuhvaća detalje uređenje postojeće kupališne obale i zaobalnog platoa sa zapadne strane postojećeg bazena POŠK. Obuhvaća sve potrebne mjere da konstrukcija zadrži svoju mehaničku otpornost i stabilnost, uporabivost i prihvatljiv izgled kroz predviđeni vijek trajanja projektirane konstrukcije od 50 godina.
- Imajući u vidu da se konstrukcija nalazi u agresivnom okolišu projektnim rješenjima metodama dimenzioniranja, odabira detalja, sastava betona, proizvodnji betona i ugradnji, metodama izvođenja i potrebnom održavanju konstrukcije poduzete su sve potrebne projektne mjere da konstrukcija dostigne predviđeni vijek trajanja. Svi radovi i upotrjebljeni materijali u projektom predviđenim radnjama su projektirani u skladu sa važećim propisima i tehničkim uzancama, stoji u zaključku projekta.
Površina platoa izvodi se kao armiranobetonska ploča koja će imati različite završne obrade, ovisno o dijelu prostora. Pojedini dijelovi bit će zaglađeni strojnim postupkom kako bi površina bila ravna i glatka, dok će drugi dijelovi biti dodatno obrađeni štokanjem, odnosno grubom obradom pri kojoj se uklanja gornji sloj betona kako bi se vidio kameni agregat unutar njega.
Takva obrada daje protukliznu površinu i poseban vizualni izgled. Koristit će se sivi beton bez dodatnih boja, ali i beton s dodatkom sivog pigmenta kako bi se postigle različite nijanse površine. Ovdje treba reći i da će se prije početka glavnih radova izraditi probni uzorci različitih boja i obrada kako bi se odabrala konačna varijanta.
Posebna pažnja posvetit će se pravilnom održavanju betona tijekom sušenja te ugradnji dodatnih vlakana i armature kako bi se spriječilo pucanje površine. Nakon završetka radova štokane površine zaštitit će se prozirnim zaštitnim premazom koji štiti beton od vode, prljanja i utjecaja vremenskih uvjeta.
Vrlo važan dio radova odnosi se na izvedbu dilatacija, odnosno kontroliranih spojeva i rezova u betonskoj površini koji omogućuju prirodno širenje i skupljanje betona bez nekontroliranog pucanja. Sve dilatacije moraju biti izvedene precizno, ravno i uredno, bez valovitih linija i oštećenih rubova. Kod spojeva između različitih zona ili različitih boja betona radovi će se izvoditi postupno kako bi završni prijelazi bili čisti i pravilni.
Nakon betoniranja površina će se strojno rezati kako bi se izveli potrebni spojevi u dubini od približno tri do četiri centimetra. Potom slijedi dodatna obrada rezova posebnim alatom kojim se dobiva zakošeni rub dilatacije, čime se sprječava krunjenje i oštećenje rubova tijekom korištenja prostora.
Konačna širina ovako obrađenog spoja iznosit će približno dva i pol centimetra. Posebno je važno da se štokanjem dođe do vidljivog kamenog agregata jer bi površinska obrada bez toga izgledala nekvalitetno i ne bi zadovoljila projektirani izgled prostora.
Betonske klupe koje će se postavljati na plato izvodit će se od bijelog betona u glatkoj oplati kako bi završna površina bila uredna i estetski kvalitetna. Sve klupe moraju biti čvrsto povezane s betonskom podlogom pomoću čeličnih sidara promjera dvadeset osam milimetara. Na mjestima gdje se postavljaju klupe betonska ploča dodatno će se ojačati i povećati na ukupnu debljinu od osamnaest centimetara kako bi mogla sigurno nositi njihovu težinu.
Posebno je važno pravilno izvesti temeljenje kako bi klupe ostale potpuno vodoravne, bez obzira na blagi nagib platoa prema moru. Na dijelovima gdje su predviđene sadnice i hortikulturni elementi unutar otvora u betonskoj ploči postavit će se kameni rubnjaci.
Rubnjaci će biti izdignuti približno deset centimetara iznad površine platoa kako bi zaštitili zelene površine i jasno odvojili zone sadnje od prostora za kretanje ljudi. Svi radovi moraju se izvoditi pažljivo i u skladu s projektom kako bi konačni prostor bio funkcionalan, siguran i dugotrajan.
