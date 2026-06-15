Veliko gradilište u Zagori dobio div s juga: Kreće milijunska rekonstrukcija pruge i kolodvora

Projekt predviđa produljenje ključnih kolosijeka kako bi se omogućio prihvat vlakova duljine do 500 metara, što je važan korak u modernizaciji pruge.

Veliki radovi očekuju Drniš, gradić u Dalmatinskoj zagori smješten među trima planinama. Nakon što je ranije potpisan ugovor za izgradnju obilaznice vrijedne 40 milijuna eura, grad ulazi u novu fazu infrastrukturnog razvoja. Slijedi potpuna rekonstrukcija kolodvorske infrastrukture, a ovaj zanimljiv i važan posao dobila je poznata tvrtka Texo Molior iz Cavtata.

Točnije, HŽ Infrastruktura odabrala je izvođača radova za projekt modernizacije kolodvora Drniš na željezničkoj pruzi M604 Oštarije - Knin - Split. Cilj projekta je podizanje kvalitete usluge, povećanje sigurnosti i priprema kolodvora za buduću elektrifikaciju pruge.

Za potrebe realizacije projekta ranije je ishođena lokacijska dozvola, nakon čega je izrađen i glavni projekt koji detaljno definira sve faze radova. Time su stvoreni preduvjeti za početak jedne od važnijih infrastrukturnih investicija na ovom području, koja bi trebala uvelike utjecati na prometnu povezanost i daljnji razvoj grada. Projekt ne obuhvaća samo obnovu postojećih elemenata, nego i njihovu prilagodbu suvremenim standardima željezničkog prometa.

Texo Molior imao je najpovoljniju ponudu

Na natječaj za radove na rekonstrukciji kolodvora Drniš pristigle su tri ponude. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je sedam milijuna eura bez PDV-a, a najpovoljniju ponudu dao je Texo Molior iz Cavtata, i to u iznosu od 6.188.137,61 euro bez PDV-a, odnosno 7.735.172,01 euro s PDV-om.

Drugu najnižu ponudu dostavio je Cenoza promet, u iznosu od 6.211.263 eura bez PDV-a, odnosno 7.764.078,75 eura s PDV-om. Najskuplja je bila ponuda zajednice ponuditelja Strabag i Strabag Rail, koja je iznosila 8.995.483,19 eura bez PDV-a, odnosno 11.244.353,99 eura s PDV-om. Željeznička pruga, ilustracija | Foto: HŽ infrastruktura

Rekonstrukcija kolosijeka i kolodvorskog prostora

Kolodvor Drniš trenutačno raspolaže s osam kolosijeka, no postojeće stanje obilježavaju nedovoljne duljine i neujednačeni razmaci među njima. Projektom je predviđeno produljenje ključnih kolosijeka kako bi mogli prihvatiti vlakove duljine do 500 metara, što je važno za modernizaciju pruge.

Zbog konfiguracije terena, produljenje će se izvoditi u smjeru Knina, uz istodobnu rekonstrukciju kolosiječne geometrije. Planirana je ugradnja ukupno 13 novih skretnica, čime će se unaprijediti fleksibilnost i sigurnost željezničkog prometa. Rekonstruirat će se i postojeći lukovi pruge kako bi se povećale brzine kretanja vlakova. U budućnosti bi one trebale iznositi do 90 kilometara na sat za klasične vlakove, odnosno do 100 kilometara na sat za nagibne garniture.

Uz radove na kolosijecima, značajne promjene očekuju i kolodvorski prostor. Predviđena je izgradnja novog bočnog perona duljine 120 metara, koji će biti prilagođen osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Uredit će se i pješački prilazi te prijelazi preko kolosijeka, čime će se poboljšati sigurnost putnika. Postojeće površine između kolosijeka dijelom će se ukloniti, a dijelom rekonstruirati u skladu s novim standardima.

Uz sve to, projekt uključuje i izgradnju svodnih cesta koje će zamijeniti postojeće cestovne prijelaze. Time bi se trebao smanjiti rizik od nesreća i povećati protočnost prometa, što je važan korak prema sigurnijem i modernijem prometnom sustavu. Željeznička pruga, ilustracija | Foto: HŽ infrastruktura

Moderni sustavi i tehnička unapređenja

Rekonstrukcija kolodvora obuhvaća i niz tehničkih unapređenja koja će omogućiti dugoročnu funkcionalnost i sigurnost sustava. Posebna pažnja posvećena je odvodnji, budući da postojeći sustav ne zadovoljava suvremene standarde.

Projektom je predviđena ugradnja novog drenažnog sustava s više od 1300 metara cijevi i nizom revizionih okana za održavanje. Time će se spriječiti zadržavanje vode i moguća oštećenja infrastrukture.

Postojeći propust bit će u potpunosti uklonjen i zamijenjen novom armiranobetonskom konstrukcijom, projektiranom za veća opterećenja i bolju protočnost vode. Uz to, planirano je uređenje odvodnih kanala i zaštita nasipa, čime će se dodatno osigurati stabilnost cijelog sustava.

U sklopu modernizacije predviđena je i rekonstrukcija telekomunikacijskih i elektroenergetskih sustava. Ugradit će se nova kabelska kanalizacija, digitalni komunikacijski uređaji te suvremeni sustavi za informiranje putnika, uključujući informacijske ploče, razglas i satove. Modernizirat će se i rasvjeta kolodvora, čime će se poboljšati vidljivost i sigurnost u svim uvjetima.