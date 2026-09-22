Milijunski istarski rotor čeka izvođača: Gradilište se treba otvoriti u siječnju, znamo i koliko će graditi

Na državnoj cesti DC75 planira se veliki prometni zahvat koji će, uz novo raskrižje, donijeti biciklističke staze, rasvjetu i odvodnju.

Hrvatske ceste (HC) otvorile su javni poziv za izgradnju kružnog raskrižja na državnoj cesti DC75 vezanog uz lokaciju Umag – istok. Ponude se zaprimaju do 14. listopada. Riječ je o radovima procijenjene vrijednost od 1.150.000 eura za koje je planirano otvaranje gradilišta 25. siječnja 2027. godine.

Ovaj bi ogromni kružni tok trebao biti sagrađen unutar 160 dana, odnosno kroz nešto više od pet mjeseci. Što je, obzirom na datum početka radova naveden u sklopu natječaja, na knap uoči početka turističke sezone. Posebno ako se natječaj oduži ili na odluku o izboru izvođača stigne žalba.

Četiri kraka

Prema tehničkoj dokumentaciji, na istočnom ulazu u Umag planira se izgradnja jednotračnog četverokrakog kružnog raskrižja koje će povezivati DC75 i dvije nerazvrstane ceste. Vanjski polumjer rotora iznosit će 20 metara, unutarnji 13 metara, dok će kolnik u kružnom toku biti širok sedam metara.

Svi privozi bit će dvotračni i dvosmjerni, a smjerovi će se prije ulaska u rotor razdvajati izdignutim trokutnim otocima. Projektni elementi prometnica odabrani su za brzinu od 50 kilometara na sat. Zahvat na samoj državnoj cesti DC75 protezat će se u duljini od gotovo 194 metra, dok će dvije nerazvrstane ceste obuhvaćene projektom biti duge oko 85 i 54 metra.

Uz novo raskrižje gradit će se nogostupi širine 1,6 metara te dvosmjerne biciklističke staze širine 2,25 metara, koje će se povezati s postojećom biciklističkom stazom uz državnu cestu. Na mjestima pješačkih prijelaza predviđene su i rampe radi svladavanja visinskih razlika između kolnika i nogostupa.

Petnaest novih rasvjetnih mjesta

Značajan dio projekta odnosi se i na novu javnu rasvjetu, pri čemu će četiri postojeća rasvjetna mjesta biti uklonjena. Umjesto njih planirano je ukupno 15 novih rasvjetnih mjesta s energetski učinkovitom LED rasvjetom: devet uz dio prometnice s biciklističkom stazom, dva na dijelu bez biciklističke staze te četiri za osvjetljavanje samog kružnog raskrižja.

Stupovi će biti visoki 9,8 metara, a ukupna trasa nove javne rasvjete iznosit će 392 metra. Zanimljivo je da će četiri rasvjetna stupa biti postavljena unutar razdjelnih otoka. Takvo rješenje odabrano je zbog blizine reguliranog korita Umaškog potoka, uz koje vodopravni uvjeti ograničavaju postavljanje temelja rasvjetnih stupova.

Nova LED rasvjeta imat će manju ukupnu vršnu snagu od postojeće rasvjete koja se uklanja, pa za njezino priključenje neće biti potrebno povećavati postojeću priključnu snagu. Projektom je predviđena i mogućnost budućeg uključivanja rasvjete u sustav nadzora i upravljanja javnom rasvjetom Grada Umaga. Umagm, kružni tok | foto: screen shot EOJN

Novi sustav odvodnje

Projekt nije ograničen samo na izgradnju rotora, već obuhvaća i novi sustav oborinske odvodnje, javnu rasvjetu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te izgradnju propusta na južnom kraku Umaškog potoka. Dio budućeg kružnog toka, naime, prelazit će upravo preko tog vodotoka.

Oborinske vode s prometnih površina prikupljat će se zatvorenim kolektorima, a postojeći separator, koji bi se nakon izgradnje našao unutar kolnika rotora, bit će uklonjen. Umjesto njega izvan kolnika će se ugraditi novi separator zauljenih voda ukupnog protoka 1000 litara u sekundi.

Nakon pročišćavanja voda će se cijevi promjera 800 milimetara ispuštati u korito južnog kraka Umaškog potoka. Uljev odvodnog kanala izvodit će se paralelno s gradnjom novog propusta. Sustav odvodnje projektiran je uzimajući u obzir ne samo površinu budućih prometnica nego i okolno područje s kojeg voda gravitira prema zahvatu.