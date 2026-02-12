Otvoreno gradilište: Najstarije kino u Zagrebu pod ključem skoro 7 godina, od danas se sve mijenja

U 2027., kino Europa, najstarije u Zagrebu koje je zadržalo izvornu namjenu, trebalo bi ponovno otvoriti vrata posjetiteljima nakon više od sedam godina pod ključem. Podsjećamo da je Ing-grad odabran za rekonstrukciju od 11 milijuna eura u kolovozu 2025., a danas su uvedeni u posao. Inače, u Europi se filmovi ne gledaju od 2019. godine, kad je zatvoreno zbog obnove, no pokretanje postupka oduljilo se zbog izmjena dokumentacije nakon potresa.

Zgrada Kina Europa građena početkom 20. stoljeća kroz godine je doživjela preinake, ali je ipak u sličnim gabaritima preživjela sto godina na istom mjestu. I danas je kino, samo zatvoreno, a pročelje joj još od 1960-ih godina prekriva Tušekova poslovna zgrada. Svoja vrata kino bi trebalo otvoriti na ljeto 2027., po završetku rekonstrukcije koja danas i službeno počinje, a za 11 milijuna eura legendarnu zgradu obnovit će Ing-grad.

Više godina čekao se odabir izvođača

Današnji dan poseban je za filmofile i za sve Zagrepčane. Voljeli filmove ili ne, znamo da se u blizini kina prije zatvaranja u 2019. drugačije disalo, jer Kino Europa oko sebe je često skupljalo publiku – ne samo zbog projekcija, već i radi festivala koji su se u tim prostorima održavali. Kako je sama lokacija bila frekventnija, i okolni kafići su bili puniji.

No, već gotovo sedam godina, staklene stijene na ulazu zamračene su, a unutrašnji prostor štiti stražar. Kad smo u travnju 2025. godine ušli u zgradu kina, već se debelo čekalo na odabir izvođača, ali je bilo neobično zakoračiti kroz stakleno pročelje u pustu zgradu koja evidentno ne može i ne treba ispuniti drugu funkciju, osim filmske. Jednom kad prođete Tušekovu ‘dogradnju’, da se nalazite u kinu znat ćete po raskošnom ulaznom dijelu, a ukrašeni hodnik odvest će vas u prostranu dvoranu za projekcije s filmskim platnom prema kojemu gledaju redovi crvenih baršunastih sjedala.

Njih, ali prije svega konstrukciju narednih godinu i pol ojačavat će i uređivati poznata domaća građevinska tvrtka Ing-grad. Današnji dan obilježava otvaranje ovog zanimljivog gradilišta, a u projekt je uključeno i Ministarstvo kulture i medija iz kojega je putem jednog od deset ugovora za Obnovu javne kulturne infrastrukture, za rekonstrukciju starog kina dodijeljeno 6 milijuna eura. Stoga je na današnjem obilježavanju radova uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića prisustvovala i ministrica kulture, Nina Obuljen Koržinek.

Preinake starog kina ‘Balkan’

Napominjemo, kino Europa ponosno nosi status najstarijeg gradskog kina, koje je do danas zadržalo tu izvornu namjenu. Priča o kinu zatvorenom već skoro sedam godina počinje još pred kraj 19. stoljeća, osnutkom Kina Balkan, petog u Zagrebu. U Konzervatorskom elaboratu su opisane sve dokumentirane preinake od prvih zahvata na građevini 1919. godine, koje su prije prvih zahvata morali detaljno proučiti iz Ing-grada.

Glavne informacije su da je zgrada kina Europa izgrađena je na prijelazu 1924. u 1925. prema projektu Srećka Florschütza za braću Alfreda i Lea Müllera. Do zatvaranja je bila posljednje aktivno kino prve generacije zagrebačkih kinematografa i, uz Tuškanac, posljednje kino nekadašnjih „Kinematografa“. Zbog snažne kulturne i društvene uloge, zgrada je 2013. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Kino je djelomično izgrađeno na strukturama ranijih objekata na toj lokaciji, a prostor je tijekom 19. stoljeća postupno prelazio iz predgrađa u urbanije gradsko tkivo. Prva stalna kina u Zagrebu otvorena su početkom 20. stoljeća, a Balkan je bio jedno od prvih sedam. Prva verzija kina nastala je 1919. adaptacijom postojeće dvorišne zgrade, a projekt je povjeren graditelju Ferdi Šegi. O obnovi se pričalo još za mandata pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, no nakon potresa je trebalo prilagoditi dokumentaciju.