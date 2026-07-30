Jedno od najpoznatijih kupališta u Istri i dalje gradilište: Kupače ne smeta, brćkaju se ispred bagera

Poznato pulsko kupalište, arhitektonska ostavština s početka 20. stoljeća, još uvijek je u obnovi. Kupače to nije spriječilo - poredali su se uz more.

To što će obnova poznatog kupališta Stoja u Puli službeno završiti do zime, ne znači da se ovdje ne kupa. Dok je pred ulazom na kupalište ograda koja sprječava prolaz, do dijela uz more koji ipak se može doći s plaže susjednog kampa.

Na Stoji se tako već skače u more i uživa u ljetnim radostima, a bilo je i nestašnih, mlađih kupača koji su se već poslužili nedovršenim svlačionicama iza ograde gradilišta. Podsjetimo, Grad Pula nedavno je objavio da će se, prema novom roku, kupalište u cijelosti otvoriti sredinom studenoga 2026. godine.

Odgoda otvaranja

Prošle godine posjetili smo ovo posebno gradilište uz more, koje je bivši gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, otvorio početkom 2025. godine. U tom obilasku nam je rečeno da će izvođač Fracasso Production završiti obnovu u roku od 18 mjeseci, drugim riječima - da će se na ljeto 2026. godine tu kupati i uživati u novim sadržajima i obnovljenim svlačionicama.

Ipak, kad smo Stoju obišli krajem srpnja ove godine (2026.), unutar građevinske ograde kojom je zaštićeno gradilište i dalje je bila teška mehanizacija. Dok su zgrade, kako se čini, velikim dijelom završene, kao i obalni dio, djeluje kao da još ima dosta posla s uređenjem krajobraza.

O dovršetku radova govorilo se i na Gradskom vijeću. Gradonačelnik Peđa Grbin na upit vijećnice Samante Jadreško objasnio je da, dok su radovi trebali završiti u ovo vrijeme, zaprimljen zahtjev za produljenje roka te je u tijeku potpisivanje aneksa ugovora s izvođačem radova, na temelju prihvatljivog roka koji je odobrio nadzorni inženjer, kojim će se radovi produžiti do sredine 11. mjeseca 2026. godine, priopćili su iz Grada Pule.

Na Stoji se kupa i skače u more | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Na plaži se kupa i sunča

Kako smo se pak uvjerili u obilasku gradilišta ovog ljeta, mehanizacija i ograde uopće ne straše kupače koji na Stoji već uživaju u ljetnim radostima. Naime, dok je ulaz na plažu ograđen, do plaže se vrlo jednostavno može doći preko plaže susjednog kampa. S te strane, ograda koja štiti gradilište sada je tik pred zgradama kupališta, tako da je obala zapravo 'slobodna' za korištenje - ili je barem takav dojam.

Ovdje je bilo baremdeset ili 15 kupača koji su sjedili na betonskoj podlozi i sunčali se, ili su skakali u more s vrha skakaone. Jedan par vidjeli smo kako izlaze s plaže provlačeći se kroz ogradu na ulazu. Svima koje smo ovdje zatekli, datum otvaranja stoje očito se nije pomaknuo, jedino što još uvijek ne mogu koristiti planirane nove sadržaje na kupalištu.

Mehanizacija na gradilištu | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Svlačionice dobile vrata i prozore | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Pripreme za obnovu od ranih 2000-ih

Podsjetimo, rekonstrukcija je započela početkom 2025., uvođenjem izvođača u posao. Vrijednost rekonstrukcije iznosi 4,7 milijuna eura, a projekt se sufinancira putem ITU mehanizma. U realizaciji sudjeluju i voditelj projekta Primum Ing, stručni nadzor Trasa Adria, dok je projekt izradio ured Arhi.

Rekonstrukcija obuhvaća sanaciju sunčališta, obalnog zida i postojećih građevina uz očuvanje izvornih arhitektonskih obilježja. Posebna pažnja posvećena je obnovi prepoznatljivih i vrijednih svlačionica, ograda, stolarije i fasade, pri čemu će se koristiti materijali i rješenja usklađena s konzervatorskim zahtjevima. Istodobno će kompleks dobiti nove sadržaje, uključujući ugostiteljski objekt, dječje igralište, dodatne sanitarne čvorove i pristupačne sadržaje za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, rečeno nam je na gradilištu prošle godine.