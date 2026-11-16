Radi nove ceste na istoku Zagreba, ruši mu se dom u kojem živi desetljećima, gradit će zamjenski

'Okruglo' dvije godine nakon puštanja u promet prve dionice produžetka Branimirove u Sesvetama (u 2024.), 11. lipnja 2026. otvoreni su radovi i na trećoj etapi istog projekta. A što je s drugom? Druga dionica prolazi dolinom potoka Vuger zbog čega zahtijeva gradnju nekoliko zahtjevnijih građevinskih objekata, a izgradnja je zapela i kod imovinsko-pravnih odnosa. Na zadnjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, govorilo se o izvlaštenjima novih čestica za drugu etapu projekta.

Najkompliciraniji dio produžetka

Druga etapa produžene Branimirove započela bi na raskrižju s Brestovečkom cestom, na mjestu na kojemu završava prva dionica, nastavila prema dolini potoka Vuger sve do spoja s Ulicom Ivana Ančića, gdje bi joj bio završetak. Zbog prolaska dolinom potoka i konfiguracije terena planira se izgradnja potrebne infrastrukture, što uključuje mostove i propuste preko vodotoka, ali i opsežno uređenje samog korita.

Podsjetimo, izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, trasa je podignuta u odnosu na prethono rješenje na način da manje zasijeca u šumu. Izmjenom su planirani objekti iznad planinarskog puta, potoka Vuger, te iznad Kašinske ceste. Za ovu etapu problem je predstavljalo i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a o konkretnom slučaju govorilo na zadnjoj sjednici Gradske skupštine.