Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
01. listopad 2026.
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
Portal bauštela.hr je za sve koje zanimaju vijesti i priče iz građevinskog sektora i arhitekture, a žele biti u toku s onim što se događa u struci, od projekata do investicija. Pretplata se najviše isplati kad je koristi cijeli tim, jer što više pretplata uzmete odjednom, popust je veći.
Pretplatom na bauštela.hr dobivate pristup svim člancima portala i čitanje bez oglasa, a svaki korisnik prima i specijalizirani newsletter s najvažnijim vijestima iz sektora. Uz to, pretplata otključava i sadržaj sestrinskih portala srednja.hr i mirovina.hr.
Dio sadržaja ostavili smo dostupnim samo pretplatnicima, a izravnom podrškom publike ostajemo vjerni misiji neovisnog, specijaliziranog i kvalitetnog novinarstva. Tako vaš tim uvijek ima sve važne i pravovremene informacije iz struke na jednom mjestu i bez propuštenih vijesti.
Cijena pretplate ovisi o broju korisnika koje pretplatite odjednom. Redovna godišnja cijena za jednog korisnika je 89 €, a što je više korisnika, popust je veći i primjenjuje se na cijenu po korisniku.
Za dva korisnika popust je 10%, za četiri ili pet korisnika 20%, a za osam do deset korisnika čak 30%, što cijenu spušta na 62,30 € po korisniku. Primjerice, pretplata za deset kolega godišnje košta 623 €, umjesto 890 €.
Detaljniji cjenik po broju korisnika možete vidjeti u nastavku:
Pretplata je namijenjena građevinskim tvrtkama, arhitektonskim uredima, institucijama i svim timovima kojima su pouzdane vijesti iz sektora dio svakodnevnog posla. Podijelite ovaj tekst s kolegama pa se pretplatite zajedno.
Ako ste zainteresirani za ovakav tip pretplate, možete se javiti na e-mail [email protected]. Više informacija o samoj pretplati možete pronaći ovdje.
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