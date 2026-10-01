Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika

Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.

Što je više korisnika, to je popust za pretplatu veći | Foto: bauštela.hr

Portal bauštela.hr je za sve koje zanimaju vijesti i priče iz građevinskog sektora i arhitekture, a žele biti u toku s onim što se događa u struci, od projekata do investicija. Pretplata se najviše isplati kad je koristi cijeli tim, jer što više pretplata uzmete odjednom, popust je veći.

Što dobivate pretplatom?

Pretplatom na bauštela.hr dobivate pristup svim člancima portala i čitanje bez oglasa, a svaki korisnik prima i specijalizirani newsletter s najvažnijim vijestima iz sektora. Uz to, pretplata otključava i sadržaj sestrinskih portala srednja.hr i mirovina.hr.

Dio sadržaja ostavili smo dostupnim samo pretplatnicima, a izravnom podrškom publike ostajemo vjerni misiji neovisnog, specijaliziranog i kvalitetnog novinarstva. Tako vaš tim uvijek ima sve važne i pravovremene informacije iz struke na jednom mjestu i bez propuštenih vijesti.

Kako funkcionira cjenik?

Cijena pretplate ovisi o broju korisnika koje pretplatite odjednom. Redovna godišnja cijena za jednog korisnika je 89 €, a što je više korisnika, popust je veći i primjenjuje se na cijenu po korisniku.

Za dva korisnika popust je 10%, za četiri ili pet korisnika 20%, a za osam do deset korisnika čak 30%, što cijenu spušta na 62,30 € po korisniku. Primjerice, pretplata za deset kolega godišnje košta 623 €, umjesto 890 €.

Detaljniji cjenik po broju korisnika možete vidjeti u nastavku: Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% | Foto: bauštela.hr

Za koga je idealno?

Pretplata je namijenjena građevinskim tvrtkama, arhitektonskim uredima, institucijama i svim timovima kojima su pouzdane vijesti iz sektora dio svakodnevnog posla. Podijelite ovaj tekst s kolegama pa se pretplatite zajedno.

Ako ste zainteresirani za ovakav tip pretplate, možete se javiti na e-mail [email protected]. Više informacija o samoj pretplati možete pronaći ovdje.