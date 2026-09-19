Koliko košta novi krov: Oglasi nude jedno, a majstor upozorava što zapravo diže račun

Od materijala i nagiba do dimnjaka i prozora, svaki detalj može promijeniti konačnu cijenu.

Koliko danas zapravo košta novi krov, a koliko sanacija postojećeg? Provjerili smo aktualne oglase krovopokrivača, usporedili cijene na specijaliziranim platformama i javno dostupnim građevinskim troškovnicima, a za pojašnjenje smo pitali i krovopokrivača Hrvoja koji nam je iz prve ruke objasnio što sve na terenu formira konačan račun.

Brojke su poprilično šarolike. Na oglasnicima se mogu pronaći vrlo niske početne cijene koje se često odnose samo na pojedinu fazu ili rad majstora, dok platforme poput Trebam.hr za gradnju novog krova navode od 20 do 35 eura po četvornom metru samo za rad. Nova drvena konstrukcija s materijalom i radom ondje se procjenjuje na 50 do 100 eura po kvadratu.

No, Hrvoje odmah upozorava da pitanje cijene krova bez dodatnih informacija zapravo nema jednostavan odgovor.

- To vam je kao da pitate koliko košta veliki servis auta. Nije isto radite li Opel Corsu ili BMW serije 7. Sve ovisi o tome što klijent želi, kakav je krov, koji su standardi, kakva izolacija ide i u kakvom je stanju postojeća konstrukcija, kaže nam.

Od 20 eura za 'ruke' do 150 eura za kompletan krov

Na Trebam.hr trenutačno se za gradnju novog krova, bez materijala, navodi okvirnih 20 do 35 eura po četvornom metru. Sanacija krova procjenjuje se na 14 do 24 eura po kvadratu, dok daskanje stoji otprilike 7,50 do 13 eura. Letvanje i kontraletvanje navode se u rasponu od pet do 6,30 eura po četvornom metru.

No, važno je naglasiti da se takve stavke ne mogu jednostavno uspoređivati s cijenom kompletnog novog krova.

- Ako radimo od nule, tu imate drvenu konstrukciju, paropropusnu foliju, letve, crijep, limarske radove i montažu. Onda još jako ovisi kakvu kvalitetu svega toga klijent želi. Baš gledam jedan posljednji krov od oko 150 kvadrata i ispalo je približno 150 eura po četvornom metru, recimo srednja do viša kvaliteta, kaže Hrvoje.

I javni građevinski troškovnici dobro pokazuju koliko konačna cijena raste kada se počnu zbrajati pojedine stavke. Primjerice, Dva Papira navodi 93 eura po kvadratu za novu drvenu konstrukciju s radom i materijalom, 24 eura za daskanje, 6,50 eura za foliju, 17 eura za letvanje te 26 eura za pokrivanje crijepom. Riječ je o informativnim tržišnim cijenama bez PDV-a, a ne o jednoj kompletnoj ponudi. radnici na gradilištu | foto: PEXEL

Sanacija može početi jednostavno, a onda se otvori krov

Druga priča je sanacija postojećeg krova. Ako su drvena konstrukcija i ostali slojevi u dobrom stanju, posao može biti puno jednostavniji. Problem nastaje kada se stari pokrov skine i tek tada pokaže pravo stanje onoga ispod njega.

- Ako mijenjamo samo pokrov, imate skidanje staroga, novu foliju, limarske radove i pokrov. Ali čim otvorite krov može se pokazati da treba mijenjati još nešto. Zato stanje postojeće konstrukcije jako utječe na cijenu, objašnjava sugovornik.

Prema cjeniku Trebam.hr, sama demontaža stare krovne konstrukcije i odlaganje na gradilištu kreće se od 7,50 do 11 eura po kvadratu, dok se sanacija krova u njihovim okvirnim cijenama kreće između 14 i 24 eura po kvadratu. Konkretni upiti korisnika ipak pokazuju koliko se cijene razlikuju: za sanaciju krova od 150 četvornih metara s crijepom, sanacijom drvene konstrukcije i krovnim prozorima ondje je, primjerice, navedena predviđena cijena od 13.500 eura.

Zato i cijene od desetak eura po kvadratu koje se mogu vidjeti u oglasima treba čitati pažljivo. One se vrlo često odnose samo na određenu fazu ili na 'ruke', a ne na gotov krov s materijalom, izolacijom, limarijom i svim detaljima. Radovi na gradilištu | foto: Unsplash

Strmiji krov? Više skele, sporiji posao i veći račun

Kvadratura nije jedino što se računa. Jedna od najvećih stavki koju laik lako previdi jest geometrija krova.

- Negdje između 25 i 35 stupnjeva najlakše je raditi. Kad ste preko 45 stupnjeva, to već postaje dosta skuplje. Što je krov strmiji, teže je i sporije raditi, treba više skele i osiguranja, a veći je i rizik, kaže Hrvoje.

Na konačnu cijenu utječe i pristup objektu. Nije isto može li kamion s materijalom i dizalica doći gotovo do kuće ili se crijep, drvena građa i ostali materijal moraju ručno prenositi.

A onda dolaze detalji.

- Krovni prozori, badže, više dolina, različiti lomovi krova, dimnjaci... sve to podiže cijenu. Dva krova od 150 kvadrata mogu zato biti potpuno različiti poslovi, objašnjava.

Upravo složenost krova kao jedan od glavnih faktora cijene navode i specijalizirane platforme. Trebam.hr uz površinu posebno ističe složenost terena i korištene materijale kao elemente koji utječu na završnu cijenu. Krovopokrivački radovi, ilustracija | foto: Pixabay

Nije svaki crijep isti, a dobra izolacija ozbiljno diže cijenu

Materijal je zasebna priča. Krov može biti pokriven betonskim ili glinenim crijepom, limom, aluminijem i drugim sustavima, a unutar svake kategorije postoje velike razlike u cijeni i kvaliteti.

- Glinenog crijepa imate od otprilike 35 eura pa do 65 ili 70 eura, ovisno o kvaliteti. Onda imate pitanje izolacije. Ako ide 20 ili 30 centimetara mineralne vune, parna brana i kvalitetniji kompletan sustav, cijena može otići još 40 posto gore, objašnjava stručnjak.

Koliko se razlikuju pojedine stavke vidi se i u javnom troškovniku Dva Papira. Pokrivanje krova crijepom ondje je navedeno na 26 eura po četvornom metru, a limom na 33 eura, dok se opšav jednog dimnjaka procjenjuje na 80 eura po komadu. Izrada krovne uvale dodatnih je 24 eura po dužnom metru.

Drugim riječima, '150 kvadrata krova' zapravo nam govori samo njegovu veličinu. Ne govori koliko ima dimnjaka, lomova, uvala i prozora, kakav je nagib, je li konstrukcija zdrava niti hoće li se ugrađivati osnovni ili 'premium' materijali.