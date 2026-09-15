Ne služi samo za podno grijanje: Provjerite kako radi nova generacija dizalica toplina

Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
15. rujan 2026.
Nova dizalica topline grije vodu do 85°C, radi i na -25°C, a prirodno rashladno sredstvo odgovara i novogradnji i staroj kući s radijatorima.
Dizalice topline sve su češći izbor kod novogradnje, ali i kod obnove postojećih kuća i poslovnih objekata poput Sinclair S-THERM YUKON. Riječ je o novoj generaciji dizalica topline s prirodnim rashladnim sredstvom R290, EVI tehnologijom kompresora i mogućnošću postizanja temperature izlazne vode do čak 85 °C.
R290 ima vrlo nizak potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od samo 3, zbog čega se sve više primjenjuje u novim generacijama dizalica topline. Osim ekološkog aspekta, R290 omogućuje rad sustava pri visokim temperaturama, što je posebno važno kod sustava gdje se traži viša temperatura vode. Jedna od najvažnijih specifikacija S-THERM YUKON serije je mogućnost postizanja temperature izlazne vode do 85 °C.
Kod novogradnje se dizalice topline često kombiniraju s podnim ili niskotemperaturnim sustavima grijanja. Kod adaptacija situacija može biti potpuno drugačija. Postojeći objekt često već ima ugrađene radijatore koji zahtijevaju više temperature vode. Upravo zato visokotemperaturna dizalica topline može biti praktično rješenje kada se želi modernizirati sustav grijanja bez potpune zamjene postojeće instalacije.
EVI tehnologija omogućuje ubrizgavanje pare rashladnog sredstva u kompresijski proces, čime se poboljšavaju radne karakteristike sustava u zahtjevnijim uvjetima. U praksi je to posebno važno tijekom hladnijih dana, kada dizalica topline mora održavati potrebnu temperaturu vode unatoč padu vanjske temperature. S-THERM YUKON predviđen je za rad u načinu grijanja pri vanjskim temperaturama do -25 °C.
Kod svakog sustava važna je i sama izvedba na objektu. S-THERM YUKON dolazi s integriranim komponentama koje mogu pojednostaviti instalaciju. U uređaj su ugrađeni posuda pod tlakom i sigurnosni ventil, dok cirkulacijska pumpa ima funkciju automatske regulacije broja okretaja.
Za veće objekte postoji i mogućnost kaskadnog povezivanja više jedinica. Time se sustav može prilagoditi većim potrebama za toplinskom energijom, primjerice kod većih stambenih, poslovnih ili drugih objekata.
Uz funkciju Smart Grid Ready sustav može komunicirati s pametnom električnom mrežom i prilagoditi svoj rad dostupnosti električne energije. To znači da se može iskoristiti energija u razdobljima povoljnijih tarifa, ali i višak električne energije koji proizvodi vlastita fotonaponska elektrana.
Za investitora to otvara mogućnost boljeg iskorištavanja vlastite proizvedene energije, dok projektantima i instalaterima daje dodatnu mogućnost integracije dizalice topline u širi energetski sustav objekta. Korisnik može nadzirati i podešavati rad sustava putem udaljenog pristupa, dok mogućnost daljinskog nadzora može biti korisna i kod servisiranja i dijagnostike.
Iako kod dizalice topline tehničke karakteristike imaju glavnu riječ, izgled vanjske jedinice također postaje sve važniji. S-THERM YUKON dolazi u antracit izvedbi, što se dobro uklapa uz moderne fasade, tamnu stolariju i suvremene arhitektonske projekte. Tako uređaj ne mora biti samo funkcionalni dio instalacije, već se može vizualno uklopiti u izgled objekta.
Za više informacija posjetite službenu stranicu ili nazovite 01 6608 009.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026