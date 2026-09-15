Ne služi samo za podno grijanje: Provjerite kako radi nova generacija dizalica toplina

Nova dizalica topline grije vodu do 85°C, radi i na -25°C, a prirodno rashladno sredstvo odgovara i novogradnji i staroj kući s radijatorima.

Dizalice topline sve su češći izbor kod novogradnje, ali i kod obnove postojećih kuća i poslovnih objekata poput Sinclair S-THERM YUKON. Riječ je o novoj generaciji dizalica topline s prirodnim rashladnim sredstvom R290, EVI tehnologijom kompresora i mogućnošću postizanja temperature izlazne vode do čak 85 °C.

Do 85 °C izlazne temperature

R290 ima vrlo nizak potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od samo 3, zbog čega se sve više primjenjuje u novim generacijama dizalica topline. Osim ekološkog aspekta, R290 omogućuje rad sustava pri visokim temperaturama, što je posebno važno kod sustava gdje se traži viša temperatura vode. Jedna od najvažnijih specifikacija S-THERM YUKON serije je mogućnost postizanja temperature izlazne vode do 85 °C.

Kod novogradnje se dizalice topline često kombiniraju s podnim ili niskotemperaturnim sustavima grijanja. Kod adaptacija situacija može biti potpuno drugačija. Postojeći objekt često već ima ugrađene radijatore koji zahtijevaju više temperature vode. Upravo zato visokotemperaturna dizalica topline može biti praktično rješenje kada se želi modernizirati sustav grijanja bez potpune zamjene postojeće instalacije.

EVI tehnologija omogućuje ubrizgavanje pare rashladnog sredstva u kompresijski proces, čime se poboljšavaju radne karakteristike sustava u zahtjevnijim uvjetima. U praksi je to posebno važno tijekom hladnijih dana, kada dizalica topline mora održavati potrebnu temperaturu vode unatoč padu vanjske temperature. S-THERM YUKON predviđen je za rad u načinu grijanja pri vanjskim temperaturama do -25 °C. Mogućnost postizanja temperature izlazne vode do 85 °C | Foto: Sinclair

Što to znači za montažera?

Kod svakog sustava važna je i sama izvedba na objektu. S-THERM YUKON dolazi s integriranim komponentama koje mogu pojednostaviti instalaciju. U uređaj su ugrađeni posuda pod tlakom i sigurnosni ventil, dok cirkulacijska pumpa ima funkciju automatske regulacije broja okretaja.

Za veće objekte postoji i mogućnost kaskadnog povezivanja više jedinica. Time se sustav može prilagoditi većim potrebama za toplinskom energijom, primjerice kod većih stambenih, poslovnih ili drugih objekata.

Dizalica topline koja zna kada koristiti energiju

Uz funkciju Smart Grid Ready sustav može komunicirati s pametnom električnom mrežom i prilagoditi svoj rad dostupnosti električne energije. To znači da se može iskoristiti energija u razdobljima povoljnijih tarifa, ali i višak električne energije koji proizvodi vlastita fotonaponska elektrana.

Za investitora to otvara mogućnost boljeg iskorištavanja vlastite proizvedene energije, dok projektantima i instalaterima daje dodatnu mogućnost integracije dizalice topline u širi energetski sustav objekta. Korisnik može nadzirati i podešavati rad sustava putem udaljenog pristupa, dok mogućnost daljinskog nadzora može biti korisna i kod servisiranja i dijagnostike. S-THERM YUKON dolazi u antracit izvedbi, što se dobro uklapa uz moderne fasade | Foto: Sinclair

Antracit umjesto klasične bijele dizalice

Iako kod dizalice topline tehničke karakteristike imaju glavnu riječ, izgled vanjske jedinice također postaje sve važniji. S-THERM YUKON dolazi u antracit izvedbi, što se dobro uklapa uz moderne fasade, tamnu stolariju i suvremene arhitektonske projekte. Tako uređaj ne mora biti samo funkcionalni dio instalacije, već se može vizualno uklopiti u izgled objekta.

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