Na teren izlazi 1.500 bauštelaca: Njemački farmaceutski div gradi novu tvornicu od gotovo 2 milijarde eura

Pripremljene građevinske lokacije te pristup električnoj energiji, vodi i ostaloj infrastrukturi bile su ključne za izbor lokacije.

Njemački farmaceutski div Bayer najavio je jednu od najvećih novih industrijskih investicija u američkoj saveznoj državi Ohio. U New Albanyju planira izgraditi suvremeni farmaceutski proizvodni kompleks vrijedan 2,2 milijarde dolara, odnosno oko 1,96 milijardi eura, koji će objediniti proizvodnju djelatnih tvari i gotovih lijekova.

Prema službenom priopćenju kompanije, projekt će se razvijati modularno, a prvi dio pogona trebao bi početi s radom 2031. godine. Tijekom izgradnje očekuje se angažman oko 1.500 radnika, dok bi nakon dovršetka kompleks trebao osigurati približno 600 stalnih radnih mjesta. Investicija stiže u New Albany International Business Park, poslovnu zonu u kojoj se posljednjih godina razvija snažan klaster biotehnološke i farmaceutske industrije.

Kompleks od 2,2 milijarde dolara

Bayerov novi pogon bit će izgrađen kao fleksibilan, modularni farmaceutski kampus namijenjen različitim fazama proizvodnje lijekova, stoji u službenoj objavi kompanije. Kompleks će objediniti proizvodnju djelatnih farmaceutskih tvari i gotovih farmaceutskih proizvoda, uz primjenu naprednih digitalnih i automatiziranih tehnologija.

Prvi modul bit će namijenjen proizvodnji djelatnih tvari, a njegovo puštanje u rad očekuje se 2031. godine. Drugi modul, predviđen za proizvodnju gotovih lijekova, prema Bayerovu planu trebao bi uslijediti 2034. godine.

U početnoj fazi kapaciteti će podržavati kompanijin rastući portfelj lijekova iz područja onkologije te kardiovaskularnih i bubrežnih bolesti. U Bayeru ističu da će novi kompleks biti važan dodatak globalnoj proizvodnoj mreži kompanije te bi trebao povećati pouzdanost i otpornost opskrbe lijekovima.

Gradnja donosi 1.500 radnih mjesta

Razmjeri investicije posebno su značajni za lokalni građevinski sektor jer Bayer procjenjuje da će tijekom realizacije projekta biti angažirano oko 1.500 građevinskih radnika. Nakon završetka gradnje kompanija očekuje otvaranje približno 600 visokokvalificiranih stalnih radnih mjesta u samom kompleksu, što potvrđuje i državna razvojna organizacija JobsOhio.

Projekt je dio šire Bayerove investicijske strategije u SAD-u, gdje je kompanija tijekom prethodnih pet godina u farmaceutska istraživanja, razvoj i proizvodnju već uložila više od sedam milijardi dolara. Nova lokacija u Ohiju nadopunit će postojeću američku mrežu kompanije, koja uključuje farmaceutsko sjedište u Whippanyju u New Jerseyju te lokacije u Pennsylvaniji, Kaliforniji, Massachusettsu i Sjevernoj Karolini.

Bayer pritom SAD smatra ključnom proizvodnom i inovacijskom bazom, a novo ulaganje trebalo bi dodatno povezati proizvodne kapacitete s tamošnjim istraživačkim sektorom. Kompanija očekuje da će novi pogon istodobno ojačati njezin proizvodni lanac i povećati pouzdanost opskrbe američkog i drugih tržišta.

Presudna spremna infrastruktura

Za građevinski aspekt projekta posebno je zanimljiv izbor New Albanyja, gdje su lokalne vlasti posljednja dva desetljeća planski razvijale infrastrukturu potrebnu za velike industrijske investicije. JobsOhio navodi da su upravo pripremljene građevinske lokacije te pristup električnoj energiji, vodi i ostaloj infrastrukturi među prednostima koje omogućuju bržu realizaciju velikih projekata.

Bayer će se smjestiti u New Albany International Business Park, gdje već postoji rastući klaster kompanija iz sektora biotehnologije i zdravstva. Poslovni park dio je šireg Ohio Discovery Corridora, koji povezuje devet vodećih medicinskih, istraživačkih i akademskih institucija u saveznoj državi. Prema JobsOhiou, ta mreža kompanijama omogućuje pristup bazi od oko 39.000 novih STEM diplomanata godišnje te istraživačkom sustavu koji godišnje privlači oko milijardu dolara financiranja američkog Nacionalnog instituta za zdravlje. Iz službenih objava tako proizlazi da odluka o lokaciji nije vezana samo uz dostupno zemljište, nego uz spoj unaprijed pripremljene infrastrukture, radne snage i istraživačkog okruženja. nova Bayer tvornica | foto: Bayer AG

To nije sve

Uz Bayerov kompleks, u istom poslovnom parku već se gradi Ohio Life Science Training Center, vrijedan gotovo 38 milijuna dolara. Kako navode JobsOhio i Grad New Albany, riječ je o suvremenom centru za osposobljavanje radnika za bioproizvodnju, čije je otvaranje predviđeno za ljeto 2027. godine.

JobsOhio u projekt ulaže do 30 milijuna dolara, dok preostalih gotovo osam milijuna osiguravaju Grad New Albany, savezna država Ohio i The New Albany Company. Centar bi trebao obrazovati buduće operatere i tehničare za rad u naprednoj bioproizvodnji, a Bayer bi trebao biti među kompanijama koje će moći koristiti tako stvorenu bazu stručne radne snage.

Prema podacima Grada New Albanyja, sektor znanosti o životu već zapošljava oko 18.000 ljudi u središnjem Ohiju i 64.000 na području cijele savezne države. Dolazak Bayera s još 600 planiranih stalnih radnih mjesta dodatno pokazuje zašto se paralelno s gradnjom proizvodnih kapaciteta ulaže i u obrazovnu infrastrukturu.

Slijede poticaji i razrada

Financijska konstrukcija projekta mogla bi uključivati i javne poticaje, no njihovi konačni iznosi još nisu objavljeni. JobsOhio navodi da Bayer namjerava zatražiti Job Creation Tax Credit od Ohio Department of Developmenta na jednoj od budućih sjednica nadležnog poreznog tijela.

Kompanija također planira zatražiti pomoć JobsOhioa, čiji bi detalji trebali biti objavljeni nakon sklapanja konačnog sporazuma. Za sada su službeno poznati osnovni investicijski i proizvodni parametri, dok detaljniji građevinski podaci o samom kompleksu još nisu objavljeni.

Poznato je, međutim, da je riječ o višegodišnjem razvoju modularnog kampusa, s prvim proizvodnim modulom planiranim za 2031., a drugim za 2034. godinu. S velikim ulaganjem i približno 1.500 radnih mjesta vezanih uz fazu izgradnje, Bayerov budući kompleks postaje jedan od ključnih novih industrijskih projekata u New Albanyju.