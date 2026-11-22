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22. studeni 2026.
HŽ otkriva kako će s izvođačima dijeliti rizike i kontrolirati troškove gradnje nizinske pruge prema Rijeci.
Nova nizinska pruga prema Rijeci trebala bi se graditi po modelu koji dosad nije korišten u Hrvatskoj. HŽ Infrastruktura za dionice Karlovac - Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani priprema model Alliance, u kojem naručitelj, projektanti i izvođači zajedno donose odluke i dijele rizike. Na trasi je predviđen i najdulji tunel u Hrvatskoj, a pruga bi trebala poboljšati vezu riječke luke s unutrašnjošću i srednjom Europom.
Za tehničku pomoć odabrana je zajednica ponuditelja KPMG Croatia, Projekt jednako razvoj - Civitta i Odvjetničko društvo Kallay & Partneri, s ponudom vrijednom 692.500 eura bez PDV-a. Iz HŽ Infrastrukture sada su nam detaljnije objasnili što konzultanti trebaju pripremiti, kako bi se donosile odluke i što novi pristup znači za kontrolu troškova. U odgovoru su potvrdili i da je na odluku o odabiru pristigla žalba.
Alliance povezuje naručitelja, projektante, izvođače i konzultante već tijekom pripreme projekta. Zajedno razrađuju rješenja, prepoznaju moguće probleme i dogovaraju kako ih riješiti.
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