Nova nizinska pruga prema Rijeci trebala bi se graditi po modelu koji dosad nije korišten u Hrvatskoj. HŽ Infrastruktura za dionice Karlovac - Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani priprema model Alliance, u kojem naručitelj, projektanti i izvođači zajedno donose odluke i dijele rizike. Na trasi je predviđen i najdulji tunel u Hrvatskoj, a pruga bi trebala poboljšati vezu riječke luke s unutrašnjošću i srednjom Europom.

Za tehničku pomoć odabrana je zajednica ponuditelja KPMG Croatia, Projekt jednako razvoj - Civitta i Odvjetničko društvo Kallay & Partneri, s ponudom vrijednom 692.500 eura bez PDV-a. Iz HŽ Infrastrukture sada su nam detaljnije objasnili što konzultanti trebaju pripremiti, kako bi se donosile odluke i što novi pristup znači za kontrolu troškova. U odgovoru su potvrdili i da je na odluku o odabiru pristigla žalba.

Naručitelj i izvođači rade kao jedan tim

Alliance povezuje naručitelja, projektante, izvođače i konzultante već tijekom pripreme projekta. Zajedno razrađuju rješenja, prepoznaju moguće probleme i dogovaraju kako ih riješiti.