Provjerite prije zime: Ovo je pet grešaka zbog kojih vaša dizalica topline troši više nego što treba
Pet jednostavnih savjeta za stabilniji rad, nižu potrošnju i dulji vijek sustava. Pogledajte što vrijedi provjeriti već sada.
15:07 5 d 16.11.2026
21. studeni 2026.
Zapadna obilaznica Sinja sada je jedan korak bliže izvedbi. Posao može krenuti dalje nakon što je utvrđeno da ne predstavlja rizik za okoliš.
Projekt zapadne obilaznice Sinja, koja bi povezala državne ceste DC219 i DC1, ušao je u novu fazu nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u studenome ove godine izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Planirana je prometnica duga oko 5,6 kilometara, a njezina je svrha preuzeti dio prometa koji danas prolazi kroz Sinj i rasteretiti gradsko središte. Prema projektu naručitelja Hrvatskih cesta (HC), Sinj je polazište i prolazna točka dnevnog prometa stanovnika Cetinske krajine, od kojih je velik broj poslovno vezan za Split i okolicu, a nova prometnica mogla bi ih poštedjeti uskih grla u naselju.
Važnost nove prometnice koja bi zaobišla Sinj opisana je u projektnom zadatku Hrvtaskih cesta za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, o čemu smo pisali još u srpnju 2025. godine. Kako smo tada naveli, Sinj je prema projektu polazište dnevnog tranzitnog prometa stanovnika Cetinske krajine, od kojih je velik broj poslovno vezan uz Split i okolicu. Budući da se glavne prometnice susreću u gradskom središtu, ondje nastaju problemi s propusnošću. Obilaznica bi omogućila da dio lokalnog i regionalnog prometa koji ne mora prolaziti kroz grad koristi novi pravac. Pojašnjeno je da su u trenutnoj situaciji preopterećene sve postojeće prometnice, zbog čega je nužan novi pravac.
Prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije od 19. studenoga 2026., planirana trasa duga je 5.6 kilometara, počinje kružnim raskrižjem na DC219, a završava kružnim raskrižjem na DC1. Predviđena je kao jednokolnička cesta s dva prometna traka i projektnom brzinom od 80 kilometara na sat.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Provjerite prije zime: Ovo je pet grešaka zbog kojih vaša dizalica topline troši više nego što treba
Pet jednostavnih savjeta za stabilniji rad, nižu potrošnju i dulji vijek sustava. Pogledajte što vrijedi provjeriti već sada.
15:07 5 d 16.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 19 d 02.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 51 d 01.10.2026
Radovi pred granicom ići će dalje, ali treba mijenjati ključan dokument, evo o čemu je riječ
Jedna od ključnih dionica kod državne granice s BiH uskoro bi se trebala završiti. Prije kraja, traži se izmjena građevinske dozvole, raste iznos.
10:14 10 h 21.11.2026
Hitlerov mit o gradnji autocesta pao u vodu: Do kraja rata izgrađeno samo 17 kilometara
Novo istraživanje otkriva mračnu pozadinu nacističke gradnje autocesta, obilježenu prisilnim radom, propagandom i neispunjenim obećanjima.
10:13 10 h 21.11.2026
Zagreb iz blagajne 'izvlači' još 70 milijuna za nove tramvaje, radit će ih Končar
Zagreb nabavlja još novih vozila za javni prijevoz. Objavili i kad ih se sva može očekivati na gradskim tračnicama. Rok za isporuku nije kratak.
10:11 10 h 21.11.2026
Umjesto sablasne zgrade na okretištu nešto veliko: Zatražena lokacijska dozvola za mega projekt u Dubravi
Tisuće kvadrata u planu su na 'vratima' zagrebačke Dubrave. Dok se čeka odluka, rješavaju se imovinsko-pravna pitanja.
16:04 1 d 20.11.2026
Najstariju 'zaraznu' u Zagrebu zamijenila nova zgrada, ali projekt od 200 milijuna nije završen, ni blizu
Najstarija bolnica u sklopu Klinike za infektivne bolesti je srušena i na njenom mjestu sada je nova zgrada. Projekt od 200 milijuna još nije završen.
16:03 1 d 20.11.2026
Učiteljica osmislila hit projekt, učenike potiče na čitanje: Otkriva i 5 naslova u kojima uživaju
Iz želje da učenicima ponovno približi knjigu i čitanje, Mirjana Petrunić je prije 11 godina pokrenula projekt Moja prijateljica knjiga.
09:12 11 h 21.11.2026
Tena je upisala jednu srednju, a onda napravila potpuni zaokret: 'Položila sam 6 razlikovnih predmeta'
Učenica Tena Martinčević odlučila je promijeniti srednju školu. Kako kaže, jednostavan je to korak ako si aktivan učenik i ako se trudiš.
09:12 11 h 21.11.2026
Mirogoj još nije vratio stari sjaj: Arkade i crkva na čekanju, evo što kaže Holding
Mirogoj i dalje čeka cjelovitu obnovu. Zasad je dovršena Upravna zgrada i mrtvačnica. Arkadama se i dalje ne može hodati, a obnovu čeka i crkva.
08:24 12 h 21.11.2026
Darko (76) u HGSS-u je pola stoljeća: 'S godinama gubimo snagu, ali dobivamo znanje'
Alpinist Darko je član HGSS-a već 52 godine. Više ne sudjeluje izravno u akcijama spašavanja, ali u 'pozadini' pomaže itekako vrijednim prijedlozima.
08:23 12 h 21.11.2026