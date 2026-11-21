Projekt zapadne obilaznice Sinja, koja bi povezala državne ceste DC219 i DC1, ušao je u novu fazu nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u studenome ove godine izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Planirana je prometnica duga oko 5,6 kilometara, a njezina je svrha preuzeti dio prometa koji danas prolazi kroz Sinj i rasteretiti gradsko središte. Prema projektu naručitelja Hrvatskih cesta (HC), Sinj je polazište i prolazna točka dnevnog prometa stanovnika Cetinske krajine, od kojih je velik broj poslovno vezan za Split i okolicu, a nova prometnica mogla bi ih poštedjeti uskih grla u naselju.

Sve postojeće ceste su 'uska grla'

Važnost nove prometnice koja bi zaobišla Sinj opisana je u projektnom zadatku Hrvtaskih cesta za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, o čemu smo pisali još u srpnju 2025. godine. Kako smo tada naveli, Sinj je prema projektu polazište dnevnog tranzitnog prometa stanovnika Cetinske krajine, od kojih je velik broj poslovno vezan uz Split i okolicu. Budući da se glavne prometnice susreću u gradskom središtu, ondje nastaju problemi s propusnošću. Obilaznica bi omogućila da dio lokalnog i regionalnog prometa koji ne mora prolaziti kroz grad koristi novi pravac. Pojašnjeno je da su u trenutnoj situaciji preopterećene sve postojeće prometnice, zbog čega je nužan novi pravac.

Prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije od 19. studenoga 2026., planirana trasa duga je 5.6 kilometara, počinje kružnim raskrižjem na DC219, a završava kružnim raskrižjem na DC1. Predviđena je kao jednokolnička cesta s dva prometna traka i projektnom brzinom od 80 kilometara na sat.