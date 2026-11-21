U bauštelskoj reportaži, u suradnji s tvrtkom Reno Dry koja traži rješenja za zaštitu objekata od vlage čuli smo koliko je vlaga pogubna za građevine. Kako nam je u šetnji centrom Zagreba rekao Andrej Šantić iz ove tvrtke, vlaga može biti nezgodna i za noviju i za stariju gradnju.

Stručnjaci iz Reno Dryja sada upozoravaju da je najveća pogreška kod izvedbe ETICS fasade ignorirati vlagu. Dok takva fasada može znano smanjiti toplinske gubitke i poboljšati energetsku učinkovitost objekta, njen puni potencijal vrijedi 'samo ako se ugrađuje na suhu, stabilnu i pravilno pripremljenu konstrukciju', upozoravaju.

Željeni efekt samo ako je 'pravilno pripremljeno'

Ako se pak u zidovima već nakupila kapilarna vlaga, postavljanje stiropora neće ukloniti njezin uzrok. Iz Reno Dryja napominju da će se vlaga uspinjati iz tla u zidovima, a u međuvremenu izvana može doći do smanjenja mogućnosti isključivanja.

- Vlaga tada traži preostali put. Može se podignuti više, zadržavati dulje u konstrukciji i sve se više usmjeravati prema unutarnjoj strani - prema stamenom prostoru, napominju iz tvrtke Reno Dry.

Vlažne mrlje, napuhivanje pa i otpadanje žbuke

Od posljedica koje, kako ističu, često nisu odmah vidljive, javljaju se vlažne mrlje i tragovi soli na unutarnjim zidovima. Isto tako, kao što smo imali prilike vidjeti u šetnji centrom Zagreba, brojne fasade nakon što je u zidove dospjela prevelika količina vlage krenu se odvajati od zidova. Drugim riječima, dolazi do napuhivanja boje i otpadanja žbuke.

Popratni efekt često su i neugodni mirisi i pojava plijesni, kondenzacija na hladnim površinama i toplinskim mostovima. Nadalje, dolazi do dodatnog prodora vlage kroz pukotine vanjske obloge, a sanacija nakon završetka nove fasade vrlo je skupa.

- Problem nije samo kapilarna vlaga. Nakon energetske obnove nova stolarija može smanjiti prirodnu izmjenu zraka, zbog čega raste rizik od kondenzacije. Ako završna obloga ETICS-a napukne, vlaga od oborina može prodrijeti iza fasadnih slojeva i ondje se vrlo sporo isušivati, pišu u svom blogu iz Reno Dryja. Za više informacija navode poveznicu na svoj blog.