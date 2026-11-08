Gradnja kuće skup je pothvat: Uz ova rješenja zadržite kvalitetu i sačuvajte koju tisuću

Gradite kuću i želite uštedjeti, a opet ne odustati od određenih kvalitetnih rješenja? Dvoje je moguće spojiti, ako razmišljate unaprijed i odlučite koja skuplja rješenja ćete zaobići i odlučiti se za (podjednako) kvalitetne, ali jeftinije alternative. Savjete je na društvenim mrežama podijelila Tina Gušterović Turčić, direktorica i voditeljica projekata u tvrtci Meling gradnja.

1. Alternativa za 'po mjeri'

Kreće se od vrlo popularne izrade po mjeri, za koju građevinarka upozorava da nije neophodna. Iako se na taj način postiže iskoristivost prostora, Gušterović Turčić ističe da se izrađivanje za svaki centimetar može izvesti u ranijoj fazi – kod projektiranja. Ovo vrijedi imati na umu.

- Kad god možeš biraj proizvode standardnih dimenzija umjesto izrade po mjeri. Primjerice, tuš paravan, kupaonski ormarići pa čak i garažna vrata. Već u fazi projektiranja prilagodi dimenzije otvora standardnim dimenzijama proizvoda dostupnim na držištu. Tako ćeš izbjeći dodatne troškove, ali i skratiti vrijeme čekanja na izradu po mjeri, navela je vlasnica građevinske tvrtke.

2. Je li uvijek potrebna zaštita od sunca

Još jedna stvar o kojoj mnogi vjerojatno ni ne razmišljaju, a može donijeti veliku uštedu je zaštita od sunca, odnosno njen izostanak. Naime, kad imate matirano staklo, ono može poslužiti kao zaštita od blještavog sunca, a noću od pogleda. Vanjske rolete mogu vas doći od 70 do 150 eura po prozoru, a unutarnje do 40 eura. Dok rolete mogu pružiti toplinsku zaštitu, zaobilazak ovog rješenja može uštedjeti (gdje nije potrebno).

- Na prozorima sa satiniranim staklom, primjerice, u kupaonicama, možeš uštedjeti na roletama i žaluzinama. Takvo staklo pruža dovoljno privatnosti bez vanjskih sjenila - čak i navečer kad je u prostoriji upaljeno svjetlo, istaknula je građevinarka.

3. Klizna stijena ne mora biti podizna

Još jedna vrlo popularna stvar kod odabira stolarije – prostrane staklene stijene. HST klizne stijene uvjerljivo su najpopularniji i najbolji izbor za velike staklene površine, ali jedna podizno-klizna stijena za veće dimenzije kreće se od 1.300 do 2.500 eura, dok za nešto slično možete dosta uštedjeti. Otklopno-klizna stijena u prosjeku je do 30-50 posto jeftinija što je značajna ušteda.

- Ako planiraš veliku kliznu stijenu, usporedi cijenu HST odnosno podizno-klizne i paralelnog kliznog sustava. Paralelno-klizni sustav povoljnija je alternativa HST kliznim stijenama, a omogućuje ti jednako elegantan izgled i jednostavno, lagano rukovanje, bez zapinjanja, kaže Gušterović Turčić.

4. Investicije koje nisu prioritet

Još jedan korak odnosi se na završni dio radova, kad se najviše osjeti koliko budžeta 'nedostaje'. Senzore, sustave komfora, odnosno HVAC sustave mnogi žele postaviti, ali ne moraju postaviti odmah.

- Ako ti je budžet pri kraju, a želiš video-nadzor, klime, ili možda solarne panele, napravi kvalitetnu pripremu instalacija tijekom gradnje, a same uređaje možeš ugraditi za nekoliko godina. Bez nepotrebnog naknadnog probijanja zidova, zaključila je Gušterović Turčić.