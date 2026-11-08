Gradnja kuće skup je pothvat: Uz ova rješenja zadržite kvalitetu i sačuvajte koju tisuću

Mamutica: Otkrivamo koliko bi koštali svi stanovi u najvećoj zgradi u Hrvatskoj
11:46 1108 d 27.10.2023
08. studeni 2026.
Kako u gradnji vlastite kuće zadržati kvalitetna rješenja, a opet uštedjeti? Ipak se mora napraviti kompromis, ali uz savjete zna se odakle krenuti.
Gradite kuću i želite uštedjeti, a opet ne odustati od određenih kvalitetnih rješenja? Dvoje je moguće spojiti, ako razmišljate unaprijed i odlučite koja skuplja rješenja ćete zaobići i odlučiti se za (podjednako) kvalitetne, ali jeftinije alternative. Savjete je na društvenim mrežama podijelila Tina Gušterović Turčić, direktorica i voditeljica projekata u tvrtci Meling gradnja.
Kreće se od vrlo popularne izrade po mjeri, za koju građevinarka upozorava da nije neophodna. Iako se na taj način postiže iskoristivost prostora, Gušterović Turčić ističe da se izrađivanje za svaki centimetar može izvesti u ranijoj fazi – kod projektiranja. Ovo vrijedi imati na umu.
- Kad god možeš biraj proizvode standardnih dimenzija umjesto izrade po mjeri. Primjerice, tuš paravan, kupaonski ormarići pa čak i garažna vrata. Već u fazi projektiranja prilagodi dimenzije otvora standardnim dimenzijama proizvoda dostupnim na držištu. Tako ćeš izbjeći dodatne troškove, ali i skratiti vrijeme čekanja na izradu po mjeri, navela je vlasnica građevinske tvrtke.
Još jedna stvar o kojoj mnogi vjerojatno ni ne razmišljaju, a može donijeti veliku uštedu je zaštita od sunca, odnosno njen izostanak. Naime, kad imate matirano staklo, ono može poslužiti kao zaštita od blještavog sunca, a noću od pogleda. Vanjske rolete mogu vas doći od 70 do 150 eura po prozoru, a unutarnje do 40 eura. Dok rolete mogu pružiti toplinsku zaštitu, zaobilazak ovog rješenja može uštedjeti (gdje nije potrebno).
- Na prozorima sa satiniranim staklom, primjerice, u kupaonicama, možeš uštedjeti na roletama i žaluzinama. Takvo staklo pruža dovoljno privatnosti bez vanjskih sjenila - čak i navečer kad je u prostoriji upaljeno svjetlo, istaknula je građevinarka.
Još jedna vrlo popularna stvar kod odabira stolarije – prostrane staklene stijene. HST klizne stijene uvjerljivo su najpopularniji i najbolji izbor za velike staklene površine, ali jedna podizno-klizna stijena za veće dimenzije kreće se od 1.300 do 2.500 eura, dok za nešto slično možete dosta uštedjeti. Otklopno-klizna stijena u prosjeku je do 30-50 posto jeftinija što je značajna ušteda.
Mamutica: Otkrivamo koliko bi koštali svi stanovi u najvećoj zgradi u Hrvatskoj
11:46 1108 d 27.10.2023
- Ako planiraš veliku kliznu stijenu, usporedi cijenu HST odnosno podizno-klizne i paralelnog kliznog sustava. Paralelno-klizni sustav povoljnija je alternativa HST kliznim stijenama, a omogućuje ti jednako elegantan izgled i jednostavno, lagano rukovanje, bez zapinjanja, kaže Gušterović Turčić.
Još jedan korak odnosi se na završni dio radova, kad se najviše osjeti koliko budžeta 'nedostaje'. Senzore, sustave komfora, odnosno HVAC sustave mnogi žele postaviti, ali ne moraju postaviti odmah.
- Ako ti je budžet pri kraju, a želiš video-nadzor, klime, ili možda solarne panele, napravi kvalitetnu pripremu instalacija tijekom gradnje, a same uređaje možeš ugraditi za nekoliko godina. Bez nepotrebnog naknadnog probijanja zidova, zaključila je Gušterović Turčić.
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 3 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 6 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 13 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 38 d 01.10.2026
Kako zaštititi vanjsku jedinicu klime od smrzavanja: Ovih 6 stvari trebate znati prije minusa, nemar je skup
Led na vanjskoj jedinici klime nije uvijek znak kvara, ali može postati ozbiljan problem. Bolje je izbjeći ga.
07:39 1 d 07.11.2026
Kako pravilno zidati Ytong blokovima? Detaljne upute otkrivaju na što posebno treba paziti
Ytong blokovi sve su popularniji u gradnji kuća, a detaljan priručnik otkriva pravila njihova pravilnog zidanja.
09:07 7 d 01.11.2026
Riješite se stare peći, možda je opasna: Imamo cijene i savjet stručnjaka - za što se odlučiti
Od stručnjaka smo doznali zašto se peći na loživo ulje pod hitno morate riješiti, a majstor nam je otkrio koliko bi vas to moglo koštati i potrajati.
09:31 8 d 31.10.2026
Ako se grijete na klimu: Ovih 5 stvari trebate znati prije zime, jedna greška opasno povećava račun za struju
Duž Jadrana za velik broj kućanstava klima uređaj jedini je izvor grijanja. No, grijanje i hlađenje 'klimom' nije ista stvar.
09:29 8 d 31.10.2026
Veliki istup novog splitskog rektora: Najavljuje bitne promjene na fakultetima, a 2028. trebao bi stići i dom
Novi splitski rektor Nikola Koceić-Bilan za srednja.hr otkriva koje studije planiraju pokrenuti, što će biti s postojećima i što je s novim domom.
08:05 21 h 08.11.2026
Što učenici rade u cjelodnevnoj školi nakon klasične nastave? Objašnjavamo A1 i A2 program
Kada završi klasična nastava u cjelodnevnoj školi, što se naziva A1 program, kreće takozvani A2 program. Što on obuhvaća?
08:05 21 h 08.11.2026
Male tajne hrvatskog jezika: 'Po meni' ili 'po mojemu mišljenju' su mirovine preniske?
Izrazi 'po meni' i 'po tebi' nisu u duhu hrvatskog jezika. Umjesto njih treba koristiti 'po mojemu mišljenju' i 'po tvojemu mišljenju'.
07:51 22 h 08.11.2026
Foto dana: 'Veselje i iskrenost susreta čovjeka i životinje'
Psi mogu imati jako pozitivan utjecaj na ljude. Terapijski pas Lav došao je razveseliti umirovljenike u Domu za starije osobe Pazin.
07:51 22 h 08.11.2026