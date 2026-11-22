Tipski projekti omogućuju višekratnu primjenu istih tehničkih rješenja, što može pojednostavniti projektiranje i pripremu dokumentacije za građevine koje se izvode serijski. Međutim, njihova primjena podliježe zakonskim uvjetima, a za stjecanje statusa tipskog projekta potrebno je ishoditi odgovarajuće rješenje nadležnog ministarstva.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je još 2020. godine pravila za izradu tipskog projekta. No od 1. siječnja 2026. na snazi je novi Zakon o gradnji koji je uveo neke novosti. Istražili smo kako trenutno stoje stvari, što sve treba napraviti i kojim redoslijedom da bi kiosk, nadstrešnica ili energetski objekt bili legalno konstruirani.

Što je tipski projekt i gdje se primjenjuje

Prema novom Zakonu o gradnji, tipski projekt daje tehničko rješenje za industrijski pripremljene dijelove građevine i dokazuje njihovu usklađenost sa zakonskim zahtjevima. Nakon što Ministarstvo izda rješenje o tipskom projektu, usklađenost tih dijelova ne mora se ponovno dokazivati u glavnom projektu.

Tipski projekti koriste se kod standardiziranih građevina i njihovih dijelova. U vodiču Ministarstva iz 2020. kao primjeri navedeni su kiosci, nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza, reklamni stupovi, transformatorske stanice, mjerno-redukcijske stanice i prenosive autoplin jedinice

Njihova je prednost mogućnost ponovne uporabe provjerenih tehničkih rješenja. Ipak, tipski projekt ne znači automatsko odobrenje gradnje na svakoj lokaciji jer je potrebno zadovoljiti i uvjete koji proizlaze iz položaja i karakteristika pojedinog zahvata. tipski projekt | foto: Ministrastvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Izrada projekta

Tipski projekt izrađuju ovlašteni arhitekti i inženjeri odgovarajućih struka. Ovisno o vrsti građevine ili prefabriciranog dijela, dokumentacija može obuhvaćati arhitektonska, građevinska, elektrotehnička i strojarska rješenja. Ako u izradi sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost dokumentacije odgovara glavni projektant.

Opseg projekta ovisi o tehničkim karakteristikama zahvata. Prema primjerima iz vodiča Ministarstva, tipski projekt reklamnog stupa može obuhvaćati samo građevinski projekt, dok projekt kioska kao zgrade uključuje najmanje arhitektonska i građevinska rješenja. Za prenosive autoplin jedinice potrebna su i odgovarajuća strojarska i elektrotehnička rješenja.

Obavezna dokumentacija

Sadržaj i opremanje tipskog projekta uređeni su Zakonom o gradnji (NN 155/2025) i odgovarajućim podzakonskim propisima. Prema članku 157. novog Zakona, do stupanja na snagu zamjenskog propisa nastavlja se primjenjivati Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20). Ministarstvo je tijekom 2026. provelo javno savjetovanje o prijedlogu novog pravilnika, ali njegovo stupanje na snagu zasad nije potvrđeno.

Tipski projekt sastoji se od općeg i tehničkog dijela. Opći dio obuhvaća podatke o projektantima, popis projektnih mapa, sadržaj dokumentacije i druge propisane podatke potrebne za identifikaciju projekta.

Tehnički dio uključuje opis projektiranog rješenja, potrebne proračune, dokaze ispunjavanja temeljnih zahtjeva, program kontrole i osiguranja kvalitete te odgovarajuću grafičku dokumentaciju. Posebno je važno definirati tehnička ograničenja primjene projekta, primjerice projektna opterećenja vjetrom i snijegom. tipski projekt | foto: Ministrastvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Podaci za konkretnu lokaciju

Tipski projekt ne zamjenjuje projektiranje elemenata koji ovise o konkretnoj lokaciji. Smještaj građevine na čestici, uvjeti temeljenja, priključci na infrastrukturu i usklađenost s prostornoplanskim zahtjevima moraju se obraditi u odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji.

Primjerice, tipski projekt kioska može sadržavati standardizirano tehničko rješenje, ali se mogućnost njegova postavljanja mora provjeriti za svaku pojedinu lokaciju. Isto vrijedi za transformatorske stanice i druge građevine čija izvedba ovisi o lokalnim uvjetima.

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti nadležnih javnopravnih tijela utvrđuju se kada je to propisano posebnim propisima. Članak 43. novog Zakona o gradnji određuje da se pravila o usklađenosti glavnog projekta s posebnim propisima, utvrđivanju posebnih uvjeta i izdavanju potvrda na odgovarajući način primjenjuju i na tipske projekte.

Primjerice, kod prenosivih autoplin jedinica mogu biti potrebni uvjeti povezani sa zaštitom od požara, dok kod visokih stupova mogu biti relevantni zahtjevi tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo. Obveza utvrđivanja pojedinih uvjeta ovisi o karakteristikama projektiranog rješenja i zahtjevima odgovarajućih posebnih propisa. tipski projekt | foto: Ministrastvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za izdavanje rješenja o tipskom projektu podnosi se nadležnom Ministarstvu. Prema članku 43. novog Zakona o gradnji, podnositelj zahtjeva mora priložiti tipski projekt u elektroničkom obliku, izvješće o kontroli tipskog projekta ako je kontrola propisana te izvješće o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Tako je zakonski definiran osnovni skup dokumentacije potrebne za izdavanje rješenja. Detaljniji zahtjevi povezani sa sadržajem, opremanjem i elektroničkim oblikom projekta uređuju se podzakonskim propisima.

Ministarstvo nakon provedbe propisanog postupka donosi rješenje o tipskom projektu. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Kako se projekt koristi

Tipski projekt može biti sastavni dio projektne dokumentacije, a njegova je osnovna svrha izbjeći ponovno dokazivanje usklađenosti predfabriciranih dijelova građevine za koje je Ministarstvo već izdalo rješenje. Ipak, izdano rješenje ne zamjenjuje građevinsku dozvolu kada je ona potrebna. Projektna dokumentacija mora obuhvatiti sve elemente potrebne za konkretan zahvat, uključujući smještaj građevine, priključke, temeljenje i druge lokacijske zahtjeve.

Primjerice, kod postavljanja tipske transformatorske stanice već razrađeno tehničko rješenje može se ponovno koristiti, ali se i dalje moraju provjeriti uvjeti lokacije i izraditi potrebna dodatna dokumentacija. tipski projekt | foto: Ministrastvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Koliko dugo vrijedi projekt

Novi Zakon o gradnji precizno uređuje vremensko ograničenje primjene tipskih projekata. Prema članku 42. stavcima 3. i 4., tipski projekt koji nije sastavni dio glavnog projekta obuhvaćenog građevinskom dozvolom ne može se koristiti ako se promijeni propis prema kojem je izrađen, a vrijedi najdulje osam godina od pravomoćnosti rješenja.

Ovo ograničenje ne treba poistovjećivati s valjanošću svih tipskih projekata bez iznimke jer zakon posebno uređuje projekte koji nisu sastavni dio glavnog projekta obuhvaćenog građevinskom dozvolom. Za ranije odobrene tipske projekte članak 130. propisuje prijelazno pravilo prema kojem se mogu koristiti dok se ne izmijeni propis koji utječe na njihovo tehničko rješenje, ali najdulje osam godina od pravomoćnosti rješenja.

Za proizvođače i investitore koji ista projektna rješenja koriste tijekom duljeg razdoblja posebno je važno pratiti datum pravomoćnosti rješenja i promjene tehničkih propisa. Time se može pravodobno utvrditi je li za daljnju primjenu potrebno izraditi novu ili izmijenjenu dokumentaciju.

Standardizacija projektiranja

Tipski projekti mogu pojednostavniti pripremu dokumentacije, olakšati serijsku proizvodnju i smanjiti potrebu za ponavljanjem istih projektantskih postupaka. Njihova je primjena osobito korisna kod prefabriciranih dijelova građevina koji se prema istim tehničkim rješenjima koriste na različitim lokacijama.