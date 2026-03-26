Bageri su stigli na susjedovu parcelu: Ovih 6 stvari treba provjeriti prije nego pozovete inspektora

Kada na godinama praznoj parceli preko noći osvane sumnjivo gradilište treba biti hladne glave i doznati radi li se legalno. Ovo može svatko.

Kada na desetljećima praznoj parceli u nizu obiteljskih kuća osvanu bageri, a u Informacijskom sustav prostornog uređenja na istoj lokaciji iskoče planovi za gradnju stambene zgrade ili više njih, malo je za reći da se susjedstvo diže na noge. Iako je 'krezuba gradnja' u Hrvatskoj postala gotovo pravilo ovo je trenutak u kojem se svi pitaju ima li tu nešto sumnjivo. Posebno kada gradilište nije jasno označeno.

No, iako svako aktivno gradilište na prvi pogled može djelovati kao kaotično mjesto, zakon propisuje vrlo jasna pravila već od samog početka radova. Nedostatak ploče, ograde, dokumentacije ili dozvole nisu sitnice, već potencijalni znakovi ozbiljnih nepravilnosti.

Građani nisu nemoćni promatrači. Imaju alate i pravo provjeriti što se događa u njihovom susjedstvu. Upravo takva informiranost prvi je korak prema odgovornijem i uređenijem prostoru. Zato donosimo odgovor na pitanje: Kako provjeriti je li gradilište zakonito? Šest je stavki koje vrijedi kontrolirati u početnoj fazi gradilišta.

1. Građevinska dozvola

Prva i najvažnija stvar koju treba provjeriti jest ima li gradilište valjanu građevinsku dozvolu. U Hrvatskoj nijedna ozbiljna gradnja ne smije započeti bez tog akta, osim u vrlo ograničenim slučajevima jednostavnih građevina. Građevinska dozvola izdaje se u skladu s prostornim planovima i predstavlja temelj zakonitosti cijelog projekta.

Podaci o izdanim dozvolama danas su dostupni putem sustava eDozvola i lokalnih upravnih tijela. To znači da građani mogu provjeriti postoji li dozvola za konkretnu parcelu, što je važan alat za javni nadzor.

Ako dozvola ne postoji ili je nejasna, postoji osnovana sumnja u nezakonitu gradnju. Važno je naglasiti da se gradnja mora provoditi točno u skladu s dozvolom. Svako značajno odstupanje također može biti prekršaj. U praksi, već sama nemogućnost pronalaska dozvole često je prvi signal da nešto nije u redu.

2. Informacijska ploča na gradilištu

Jedan od najvidljivijih i najlakše provjerljivih elemenata jest (ne)postojanje informacijske ploče. Prema Zakonu o gradnji, svako gradilište mora biti jasno označeno pločom s ključnim podacima. Ta ploča mora sadržavati ime investitora, izvođača, projektanta i nadzornog inženjera, kao i podatke o građevinskoj dozvoli i vrsti građevine.

Ako ploča ne postoji, ili je nepotpuna, to je ozbiljan propust. Jer ona nije samo formalnost, već alat transparentnosti koji omogućuje građanima da znaju što se gradi i na temelju čega. U urbanim sredinama upravo je ta ploča prvi izvor informacija za susjede i prolaznike.

U slučaju njezina izostanka, postoji osnovana sumnja da se radovi izvode protivno propisima. Inspekcija u takvim slučajevima može reagirati i naložiti obustavu radova dok se nepravilnosti ne isprave. Drugim riječima, nedostatak ploče nije sitnica, to je jasan potencijalni znak nezakonitosti. informacijska ploča | foto: Ivana Solar

3. Osiguranje gradilišta

Sigurnost gradilišta jedna je od temeljnih zakonskih obveza. Gradilište mora biti ograđeno i zaštićeno kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama, osobito djeci i prolaznicima. Ograda mora biti postavljena na način koji ne ugrožava okolinu, a u slučaju velikih gradilišta moraju postojati i dodatne oznake i upozorenja. Ako se radovi izvode na otvorenom prostoru bez ikakve zaštite, riječ je o ozbiljnom kršenju propisa.

Osim fizičke ograde, gradilište mora imati i osnovne sigurnosne mjere poput upozoravajućih znakova i organiziranog ulaza. Ova pravila nisu samo birokracija, ona postoje kako bi spriječila nesreće i ozljede. U slučaju nezgode na neosiguranom gradilištu, odgovornost snosi investitor i izvođač. Zato je neograđeno gradilište dobar znak da se pravila možda ne poštuju.

4. Dokumentacija na samom gradilištu

Zakon propisuje da određena dokumentacija mora biti dostupna na gradilištu tijekom izvođenja radova. To uključuje građevinsku dozvolu, glavni projekt, ugovor o građenju, imenovanje voditelja radova i građevinski dnevnik.

Iako građani nemaju automatsko pravo uvida u sve dokumente, njihovo postojanje je obvezno i može ga provjeriti inspekcija. Ako radnici na terenu ne znaju tko je odgovorna osoba ili nema vidljivog nadzora, to može upućivati na nepravilnosti. Posebno je važna uloga nadzornog inženjera, koji mora osigurati da se radovi izvode prema projektu.

Uređeno gradilište obično ima jasno definiranu strukturu odgovornosti. Suprotno tome, improvizacija i kaotična organizacija često ukazuju na probleme u zakonitosti. U konačnici, treba znati da je dokumentacija 'kostur' cijelog projekta, bez nje gradnja ne bi smjela ni započeti. Dokumenti | foto: Pixabay

5. Mjere zaštite okoliša i buke

Gradnja ne smije ugrožavati okoliš niti kvalitetu života susjeda više nego što je nužno. Zakon propisuje da se tijekom radova mora svesti na minimum onečišćenje zraka, tla, vode i razina buke. To znači da izvođač mora kontrolirati prašinu, buku i otpad, te osigurati pravilno odlaganje materijala.

Ako primjećujete nekontrolirano rasipanje građevinskog otpada, konstantnu buku izvan dopuštenih termina ili zagađenje, to može biti kršenje propisa.

U urbanim sredinama posebno su važna pravila o radnom vremenu gradilišta. Također, investitor mora poduzeti mjere kako bi zaštitio susjedne objekte od oštećenja.

Ove obveze često se zanemaruju u praksi, ali su zakonski jasno definirane. Građani imaju pravo prijaviti takve nepravilnosti komunalnim redarima ili inspekciji.

6. Usklađenost s prostornim planom

Čak i ako postoji građevinska dozvola, ključno je pitanje je li ona izdana u skladu s prostornim planom. Prostorni plan određuje što se i koliko može graditi na određenoj lokaciji. To uključuje visinu zgrada, gustoću izgradnje i namjenu prostora.

Ako se, primjerice, na mirnoj parceli odjednom planira višestambena zgrada, to može biti u skladu s planom, ali vrijedi provjeriti je li to baš tako. Uvid u prostorne planove moguć je putem lokalnih jedinica ili online sustava.

Neusklađenost s planom može biti osnova za osporavanje projekta. U nekim slučajevima građani imaju pravo sudjelovati u postupcima i podnositi primjedbe. Upravo zato je informiranost o planovima ključna za zaštitu prostora i kvalitete života. Novi prostorni plan GZ | unsplash, Canva

Prijava sumnje na ilegalno gradilište

Ako više elemenata koje smo nabrojali upućuje na nepravilnosti, sljedeći korak je prijava nadležnim tijelima. U Hrvatskoj je za to zadužena građevinska inspekcija, koja ima ovlasti zaustaviti radove i izreći kazne.

Prijava se može podnijeti anonimno, a često je dovoljno dostaviti osnovne informacije i fotografije. Inspekcija potom provjerava dokumentaciju i stanje na terenu. Ako se utvrde nepravilnosti, može se narediti uklanjanje objekta ili obustava gradnje.

Važno je naglasiti da građani imaju pravo reagirati. Prostor nije privatna stvar investitora, već javni interes. U praksi, mnogi slučajevi nezakonite gradnje otkriveni su upravo zahvaljujući prijavama susjeda. Zato je aktivno građanstvo ključan dio sustava kontrole.