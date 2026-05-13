Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade

Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.

Bilo da ste nedavno postavili pločice u kupaonici, složili namještaj po mjeri ili betonirali stazu u dvorištu, a na svoj rad ste jako ponosni, Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju vaš trud i rad. Otvoren je nagradni natječaj 'Najbolji 'sam svoj majstor' projekti od nule' koji ima za cilj promovirati kvalitetne DIY projekte i radove profesionalnih majstora.

Svoje radove u obliku fotografija ili videozapisa s kratkim opisom onoga što ste radili možete prijaviti do 13. lipnja 2026. u 23:59 sati putem ovog obrasca.

Prijaviti se možete u jednoj od tri kategorije, a to su: Gradnja i dogradnja, Obrada drva i Završni radovi u građevini. Žiri sastavljen od članova redakcije portala bauštela.hr i Boscha odabrat će tri najbolja projekta u svakoj od kategorija koje će nagraditi vrijednim nagradama.

Gradnja i dogradnja

Prva kategorija jest Gradnja i dogradnja. Ona obuhvaća projekte koji uključuju konstrukcijske i građevinske radove većeg opsega. U obzir dolazi, primjerice, zidanje roštilja, izrada vrtne kućice, betoniranje staze, izrada betonskih stepenica u kući ili dvorištu, postavljanje betonskih rubnjaka, izrada pergole, zidanje ogradnog zida, izrada pregradnog zida, zatvaranje balkona i slični radovi.

Za kvalitetno slaganje cigli, betonske radove, vrhunske metalne konstrukcije i slično možete osvojiti ove nagrade:

Prvo mjesto : Laser za križne linije AdvancedLevel 360

: Laser za križne linije AdvancedLevel 360 Drugo mjesto : Digitalni laserski daljinomjer AdvancedDistance 50C

: Digitalni laserski daljinomjer AdvancedDistance 50C Treće mjesto: PRO Impact miješani set za udarne odvijače, bušilice i izvijače te Expert carbide technology expert multi material pc plus

Foto: bauštela.hr

Obrada drva

Obrada drva kategorija je koja obuhvaća sve projekte u kojima je drvo primarni materijal. Moguće prijave uključuju izradu namještaja, konstrukcija, ograda, potpornih sustava… Radovi koji se mogu prijaviti su, primjerice, izrada vrtnog namještaja od drveta, drvena ograda oko vrta, kućica za psa, izrada drvenih polica po mjeri ili drugog drvenog namještaj po mjeri, te obnova starog drvenog namještaja i slični radovi.

Ako znate što možete napraviti od jedne daske i malo volje, ovo je vaša kategorija. Unutar ove kategorije, prva tri mjesta osvajaju:

Prvo mjesto : Udarni stezač UniversalImpactDrive 18V-210

: Udarni stezač UniversalImpactDrive 18V-210 Drugo mjesto : UniversalChain 18 - 1 x 2,5 Ah akumulator

: UniversalChain 18 - 1 x 2,5 Ah akumulator Treće mjesto: PushDrive aku šarafciger 3.6V

Foto: bauštela.hr

Završni radovi u građevini

Ako ste se okušali u gletanju, bojanju zidova ili stolarije, postavljanju keramičkih pločica, laminata, tapeta ili vinila onda je kategorija Završni radovi u građevini pun pogodak. Projekti koji se mogu prijaviti mogu biti, primjerice, gletanje i bojanje zidova, postavljanje keramičkih pločica, lijepljenje ukrasnih zidnih panela, postavljanje laminata ili vinila, fugiranje pločica, dekorativne tehnike, postavljanje tapeta, bojanje stolarije

Nagrade u toj kategoriji su:

Prvo mjesto : PAS 20-220 P Univerzalni usisavač

: PAS 20-220 P Univerzalni usisavač Drugo mjesto : Usisavač za mokro i suho usisavanje AdvancedVac 20

: Usisavač za mokro i suho usisavanje AdvancedVac 20 Treće mjesto: Puhalo vrućeg zraka EasyHeat 500 + Bosch pro laminate set

Foto: bauštela.hr

Pokaži što znaš napraviti

Ako ste ponosni na ono što ste napravili vlastitim rukama, ne postoji razlog da to ostane samo u vašem dvorištu ili dnevnoj sobi. Prijavite se do 13. lipnja u 23:59 sati i daj svom radu zasluženu pažnju. Pobjednici će se objaviti na portalu bauštela.hr i na društvenim mrežama portala.

Pravilnik natječaja možete pročitati ispod.