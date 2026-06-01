Manji razmak između mostova na zapadu Zagreba: Projekt koji se čeka desetljećima ponovno kreće

Zagreb prelazi Savu s devet mostova, a u budućnosti bi ih trebalo biti deset. Ponovno kreće projekt iz desetljećima starog GUP-a, traži se nova ideja.

Jarunski most bio bi prvi novi savski most u Zagrebu u skoro pola stoljeća, a Grad Zagreb upravo je pokrenuo javni natječaj za projektno rješenje. Struktura od oko 625 metara, širine 38 metara, premostila bi rijeku Savu, a zapadu grada omogućila bolju prometnu povezanost nudeći rasterećenje postojećem Jadranskom mostu. Detalje o novoj infrastrukturi otkriva projektni zadatak objavljen u javnoj nabavi.

Za brodove ispod mosta

Natječaj za novi most, kako je navedeno pod ciljevima u zadatku, pokreće se kako bi se odabralo najbolje idejno rješenje kojim će se poboljšati prometna povezanost i dostupnost, ali i osigurati tehnički kvalitetan i energetski vrijedan most. Kao i kod drugih natječaja ove vrste, vrlo je važno skladno uklapanje u krajobraz Jaruna i Save, gdje bi se gradilo.

Iz tog razloga traže se tehnički izvedivo i racionalno rješenje mosta. Rješenje treba osigurati ugodno i atraktivno kretanje pješaka i biciklista, uz naglasak na povezivanje s postojećom, ali i planiranom mrežom komunikacija. Za izrađivače će biti važno i da osiguraju plovnost ispod mosta te kvalitetno ih povezati s okolnom prometnom mrežom.

Odabrano idejno rješenje bit će podloga za ugovaranje izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole, stoji u projektnom zadatku.

Nedovoljno razvijena infrastruktura

Kako je napomenuto, u trenutnoj situaciji zapadni dio Zagreba suočava se s prometnim izazovima zbog nedovoljno razvijene infrastrukture, osobito u smjeru sjever-jug. Prometne gužve, dulja putovanja i slaba povezanost ključnih koridora povećavaju emisije štetnih plinova te negativno utječu na mobilnost i sigurnost, ističe projektna dokumentacija u javnoj nabavi.

Stoga se smatra da će planirana tramvajska pruga preko novog mosta unaprijediti kvalitetu i poboljšati dostupnost javnog prijevoza.

Zna se i da ovo nije prvi natječaj pokrenut za rješenje novog Jarunskog mosta. Podsjetimo, stari natječaj proveden je na prijelazu 2006. u 2007. godinu, a na temelju tog natječaja već su izrađeni idejni projekt i lokacijska dozvola. Izrađen je i parcelacijski elaborat te je pokrenuto rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koje još uvijek traje.

Most Jarun, stari dizajn iz 2006. | Foto: Canva, EOJN

Predviđena trasa novog (prometnog) Jarunskog mosta | foto: Grad Zagreb

Protok vremena i drugačija regulativa traže novi projekt

Projektni zadatak ističe da su idejni projekti izrađeni i za produženu Vrapčansku ulicu na dionicama između Horvaćanske ulice, Jarunskog mosta i Jadranske avenije. No, kako navodi dokument, zbog protoka vremena, promjena na terenu, izmjena zakonske regulative i strožih zahtjeva za statičku sigurnost, Grad Zagreb pokreće novi natječaj za odabir idejnog tehničko-oblikovnog rješenja Jarunskog mosta.

Ovo rješenje poslužit će za daljnju projektnu dokumentaciju te za ishođenje akata za građenje, kako navode. Zna se da će novo rješenje ocjenjivati odabrani ocjenjivački sud od deset stručnjaka iz područja građevinarstva i arhitekture, a na čelu suda postavljen je stručnjak za mostogradnju koji je sudjelovao u projektiranju brojnih važnih mostova diljem Hrvatske, Zlatko Šavor.

Natječaj za Vatikansku

Napominjemo, natječaj za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Vatikanske ulice od produžene Vrapčanske ulice do Jadranske avenije pokrenut je u javnoj nabavi u rujnu 2025. godine. Predviđa se produžetak Vrapčanske ulice sve do Jadranske avenije, za procijenjenu vrijednost od okvirno 90 tisuća eura.

Gradila bi se gradska avenija s dvije prometne trake, trakama za skretanje, pješačko-biciklističkim stazama te zelenim koridorom za buduću tramvajsku prugu, kako smo pisali. Planirana trasa vodila bi od okretišta Savski gaj preko produžene Vrapčanske i budućeg Jarunskog mosta do Horvaćanske ceste.

Povijesni razvoj Zagreba na Savi

Tim projektom planira se izgradnja nove dvokolosiječne pruge, novog tramvajskog čvora u Savskom gaju i ukupno deset novih stajališta. Realizacija stajališta podijeljena je u dvije faze čime bi se znatno unaprijedila povezanost zapadnog dijela grada.

Što se tiče šireg gradskog konteksta za izgradnju novog mosta Jarun, vrijedi podsjetiti da se Zagreb razvijao sjeverno od Save, kao i da je intenzivnije širenje na južnu obalu započelo 1957. godine. Nakon katastrofalne poplave 1964. godine izgrađeni su nasipi koji i danas štite grad. Sava kroz Zagreb teče u dužini od 29 kilometara, a na području grada prelazi je devet mostova.

Zbog velikog razmaka između Jadranskog i Jankomirskog mosta, planirani zapadni Jarunski most trebao bi poboljšati povezanost zapadnog i južnog dijela grada, rasteretiti promet i skratiti putovanja. Most će biti dio produžene Vrapčanske ulice, važnog prometnog koridora između Trešnjevke-jug i Novog Zagreba-zapad.