Kreću zabrane građevinskih radova duž Jadrana: Uskoro se gase gradilišta, nije isto za svako mjesto i grad

Dok neki gradovi potpuno gase bagere, drugi uvode zone i iznimke, a treći šute. Provjerili smo tko i gdje smije graditi ovog ljeta.

Zabrana izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone sve je češća pojava na obali. I nije teško shvatiti zašto. Građevinski radovi u sezoni često znače usporen promet, zauzete javne površine, prašinu, kamione i buku koja se vrlo lako probije kroz svaki pokušaj odmora. Posebno u ljetnim mjesecima, kada se očekuje da će se živjeti s otvorenim prozorima, na terasama i balkonima, a ne uz zvuk bušilice ili bagera nekoliko sati u komadu.

Ipak, pravila nisu ista svugdje. Ne postoji jedno univerzalno pravilo koje bi vrijedilo na razini cijele države, nego gradovi i općine sami donose odluke o tome kada, gdje i što se smije raditi. Negdje je zabrana potpuna i traje od ponoći do ponoći, negdje vrijedi samo za određene sate, a negdje samo za pojedine zone. Iznimke također ovise o lokalnoj odluci: najčešće se dopuštaju hitne intervencije, radovi od javnog interesa, komunalna infrastruktura ili projekti od značaja za Republiku Hrvatsku.

Pitali smo obalne gradove kako su uredili zabranu građevinskih radova za turističku sezonu 2026. godine, odnosi li se zabrana na sve radove ili samo na pojedine vrste, mogu li investitori tražiti izuzeće i koliko su takvih zahtjeva gradovi već zaprimili. Neki su odgovorili detaljno, neki vrlo šturo, neki su poslali odluke, a neki, unatoč čekanju i pozivima, nisu odgovorili uopće.

Biograd na Moru

Grad Biograd na Moru donio je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada za 2026. godinu. Zabrana se primjenjuje tijekom ljetne sezone, od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, svakoga dana od 00:00 do 21:00 sat.

Odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije stambenih građevina, ali ne i na građevine industrijske i poljoprivredne namjene. Zabrana vrijedi za područja Poluotok, Centar, Jaz, Vruljine, Primorje, Glavica, Granda, Kožina, Meterize, Tuče, Rust, Kumenat, Crvena luka, Kosa Istok i Kosa Zapad. Ne odnosi se na područja Jankolovica i Kakme.

Od zabrane su izuzeti radovi i građevine za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina prema rješenju građevinske inspekcije ili odluci drugog državnog tijela, hitni radovi na popravcima komunalne i druge infrastrukture te nužni radovi na građevinama kada zbog iznenadnih oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili potreba sprječavanja daljnje štete.

Iz Grada su naveli da se izuzeća mogu odobriti i za projekte financirane sredstvima Europske unije koji su vezani rokovima, kao i za projekte od interesa za Republiku Hrvatsku i Grad Biograd na Moru, primjerice komunalnu infrastrukturu ili POS stanove. Odluku o odobrenju izvođenja radova tijekom zabrane donosi gradonačelnik, na temelju posebno podnesenog zahtjeva stranke. Do sada je, prema odgovoru Grada, zaprimljen jedan takav zahtjev, i to za obnovu zgrade Zavičajnog muzeja u Biogradu na Moru, projekt koji se financira sredstvima Europske unije.

Crikvenica

Grad Crikvenica donio je Odluku kojom se za 2026. godinu privremeno zabranjuje izvođenje određenih građevinskih radova na cijelom području grada. Zabrana vrijedi od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, svakoga dana od 00:00 do 24:00 sata.

Odluka se odnosi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine, bez obzira na to izvode li se strojno ili ručno. Zemljani radovi obuhvaćaju iskope, odvoz materijala s gradilišta, nasipavanje, uređenje terena i slične radove, dok radovi na konstrukciji uključuju izradu temelja, podloga, zidova, stupova, greda, međukatnih konstrukcija, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom.

Zabrana se ne odnosi na radove i građevine od interesa Republike Hrvatske ili javnog interesa, uklanjanje građevina prema rješenju nadležnih tijela, hitne popravke komunalne i druge infrastrukture te građenje javnih građevina predškolskog, školskog, sportskog, zdravstvenog, kulturnog i socijalnog sadržaja, kao i infrastrukturnih građevina od javnog značaja. Iz Grada Crikvenice naveli su da do sada nije zaprimljen nijedan zahtjev za izuzeće od zabrane.

Dubrovnik

Grad Dubrovnik donio je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada, kojom su uređeni razdoblje i vrijeme zabrane, vrste radova koje se ne smiju izvoditi, područja zabrane, izuzeća i nadzor nad provedbom. Privremena zabrana primjenjuje se od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, svakoga dana od 00:00 do 24:00 sata.

Zabranjeni su zemljani radovi, uključujući iskope, prijevoz i odvoz materijala, nasipavanje, uređenje temeljnog tla i slične radove, kao i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. Zabrana se odnosi na cijelo područje Grada Dubrovnika, ali je grad podijeljen na dvije zone. Zona A obuhvaća područje gradskog kotara Grad, Ploče iza Grada i dio gradskog kotara Pile - Kono, dok zona B obuhvaća ostale gradske kotareve i mjesne odbore na području Grada Dubrovnika.

Iz Grada Dubrovnika navode da su izuzeća jasno propisana odlukom te da investitori nisu obvezni podnositi poseban zahtjev za izuzeće. Zabrana se ne odnosi na građevine i radove za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog državnog tijela, građenje građevina odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu, kao ni na radove za koje je utvrđen interes jedinice lokalne ili područne samouprave.

Dopušteni su i hitni radovi na popravcima komunalne i druge infrastrukture te nužni radovi na građevinama kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi. Budući da se zahtjevi za izuzeće ne podnose, nadležni upravni odjel nije zaprimio nijedan zahtjev.

Makarska

Nitko iz Grada Makarske, barem do zaključenja ovog teksta, nije poslao službeni odgovor, no odluku smo pronašli na njihovim stranicama. Prema dostupnim informacijama, u Gradu Makarskoj ljetna zabrana izvođenja građevinskih radova traje ukupno 120 dana, od 1. lipnja do 30. rujna.

Zabrana se odnosi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina. Od zabrane su izuzeti radovi na objektima i građevinama javne i društvene namjene. Odluka je, prema dostupnom objašnjenju, donesena prema prijašnjem Zakonu o gradnji, s obzirom na to da se zakonske novosti primjenjuju tek od iduće godine.

Svi ostali radovi koji nisu vezani za samu konstrukciju moraju se izvoditi uz strogo poštivanje kućnog reda. To znači da bučni radovi nisu dopušteni prije 9:00 sati, kao ni u razdoblju od 14:00 do 17:00 sati. Drugim riječima, Makarska zabranu ima, i to jednu od duljih, ali za dodatna pojašnjenja ostali smo bez službenog odgovora Grada.

Opatija

Grad Opatija potvrdio je da je Gradsko vijeće donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2026. godini. U odgovoru navode da se zabrana građevinskih radova tijekom turističke sezone temelji na Zakonu o gradnji, a sama odluka dostupna je u službenom glasilu.

Prema dostavljenom odgovoru, Odlukom nisu propisani posebni kriteriji prema kojima bi se moglo odobriti izuzeće od zabrane izvođenja radova. Zabrana se, međutim, ne odnosi na hitne intervencije radi otklanjanja kvarova, sanacije ili ponovne uspostave funkcionalnosti komunalne i druge javne infrastrukture. Takve radove mogu izvoditi komunalna društva Grada Opatije, javna trgovačka društva i druge pravne osobe čiji su osnivači Primorsko-goranska županija ili Republika Hrvatska, odnosno kada je riječ o infrastrukturi nužnoj za redovne životne potrebe stanovništva. Uvjet je da izvođači o potrebi izvođenja hitnih radova prethodno obavijeste Grad Opatiju.

Grad je naveo da u 2026. godini nije zaprimljen nijedan zahtjev za izuzeće od zabrane građevinskih radova te da nije izdano nijedno takvo odobrenje.

Pag

Grad Pag donio je Odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone, kojom se uređuju područje, razdoblje i vrste radova koji se ne smiju izvoditi, kao i nadzor nad provedbom. Zabrana se primjenjuje od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine.

Odnosi se na izvođenje građevinskih radova na gradnji objekata i sličnih radova u granicama izgrađenog dijela građevinskog područja svih naselja na području Grada Paga. Zabranjeni su zemljani iskopi, rušenja, gradnja konstruktivnih dijelova građevine, vanjsko žbukanje te unutarnji građevinski radovi, uključujući izradu podloga, pregrada i žbukanje. Zabrana se odnosi i na sve radove koji se izvode uz kontinuiranu upotrebu građevinskih strojeva i alata koji proizvode buku.

Zanimljivo, gradonačelnik Grada Paga može, na obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača, uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost vlasnika susjednih nekretnina, odobriti izvođenje građevinskih radova i tijekom razdoblja zabrane. Uz prethodnu suglasnost gradonačelnika mogu se izvoditi hitni radovi na popravcima komunalne i druge infrastrukture kojima se sprječavaju posljedice opasne za život i zdravlje ljudi ili veća oštećenja nekretnina, nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, kao i radovi od javnog interesa čiji je naručitelj Grad Pag, ustanova ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežnom vlasništvu Grada Paga.

Odredbe odluke ne odnose se na građevine i radove za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, kao ni na uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti. Iz Grada Paga naveli su da do sada nije zaprimljen nijedan zahtjev za izuzeće od zabrane propisane za 2026. godinu. Ranijih godina izuzeća su se uglavnom odobravala za radove za koje je utvrđeno da se izvode u javnom interesu, kao i za radove kod kojih su investitori ili izvođači pribavili suglasnost vlasnika susjednih nekretnina, ali najdulje do 10. srpnja.

Rovinj

Grad Rovinj donio je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova kojom se tijekom turističke sezone zabranjuju zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. Zabrana se primjenjuje od 20. lipnja do 17. rujna 2026. godine.

Zemljanim radovima smatraju se iskopavanja zemlje ili drugog materijala iz tla te nasipavanje zemlje ili drugog materijala, dok se radovima na izgradnji konstrukcije smatraju izrada temelja, zidova, međukatne konstrukcije i krovne konstrukcije, kao i izgradnja drugih konstruktivnih dijelova građevina koje nisu zgrade. Zabrana se odnosi na građevine stambene, gospodarske i mješovite namjene.

Na području Grada Rovinja zabrana se primjenjuje različito po zonama. U zoni I, koja obuhvaća područje GUP-a, te u zoni II, koja obuhvaća područje PPUG-a i ostalih planova nižeg reda izvan zone I, zabrana vrijedi od 00:00 do 24:00 sata. U zoni III, unutar poduzetničke zone Gripole - Spinè, zabrana vrijedi od 19:00 do 08:00 sati idućeg dana.

Odlukom su propisane i iznimke, pa se zabrana ne odnosi na građevine i radove za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, građenje objekata društvene namjene, građenje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, kao ni na građenje građevina odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. Budući da su izuzeća propisana samom odlukom, za njih nije potrebno podnositi poseban zahtjev.

Split

Grad Split u odluci za 2026. godinu predviđa privremenu zabranu izvođenja radova za vrijeme turističke sezone, od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, svakoga dana od 00:00 do 24:00 sata. No, za razliku od nekih drugih gradova, zabrana se ne odnosi na cijeli Split, nego na naselje Split, odnosno područje Zone A.

Zona A obuhvaća područje omeđeno Trumbićevom obalom, Tomića stinama, Ulicom bana Mladenova, Matošićevom ulicom do križanja s Teutinom, zatim Sinjskom do križanja sa Zagrebačkom ulicom, Zagrebačkom ulicom, Poljanom kneza Trpimira i Obalom Lazareta do Gata sv. Nikole. U obuhvat ulaze i obje strane navedenih ulica koje pripadaju njihovoj anagrafskoj oznaci.

Zabrana se odnosi na sve zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine. Odredbe se ne odnose na građevine i radove za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina prema rješenju građevinske inspekcije ili odluci drugog državnog tijela, kao ni na građenje građevina odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. Odluka predviđa i mogućnost da se, u razdoblju i području zabrane, iznimno dopusti izvođenje radova od posebnog interesa, ali temeljem pisanog odobrenja Gradskog vijeća Grada Splita.

O izuzećima od pravila, međutim, ne znamo puno više od toga. Do objave teksta od Grada Splita nismo dobili odgovor. U ovom je kontekstu zanimljivo da je upravo Split prošlih godina bio jako velikodušan prema investitorima pa su se izuzeća od zabrane djelila vrlo velikodušno, a građni prosvjedovali.

Zadar

Iz Zadra, s druge strane, nisu bili pretjerano rječiti. Grad je odgovorio da je Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2026. godinu donesena 8. prosinca 2025. godine, na sjednici Gradskog vijeća.

Prema odgovoru Grada, odlukom je propisano da se zabranjuju zemljani radovi te radovi na izgradnji i konstrukciji građevine. U odluci su propisani i izuzeci od privremene zabrane, a za njih investitor nije dužan podnositi zahtjev za odobrenje izvođenja radova. Drugim riječima, Grad Zadar ne donosi posebne odluke o odobrenju ili izuzeću od zabrane izvođenja građevinskih radova, nego se investitori moraju držati onoga što piše u samoj odluci.