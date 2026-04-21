Tri zemljišta na Pagu vrijede milijune: Sud odlučio, tvrtka će na dražbi ostati bez šuma i livada

Na elektroničkoj dražbi za 8 milijuna eura prodaju šume i livade na otoku Pagu. Tri zemljišta 'idu' u kompletu kao jedinstvena cjelina.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 13. studenog 2025. godine pokrenut je postupak prodaje velikih zemljišnih čestica. Više od 700 tisuća četvornih metara na dražbi je oglašeno po početnoj cijeni od oko 8 milijuna eura. Ove se nekretnine prodaju u okviru stečajnog postupka nad tvrtkom Eurosped.

Tri ogromna zemljišta na otoku

U stečajnom postupku nad tvrtkom Eurosped koja se bavi međunarodnim otpremništvom, međunarodnim prijevozom robe, putnika i trgovina, prodaje se oko 700 tisuća kvadrata zemljišta na otoku Paga. Odluka o prodaji donio je Trgovački sud u Zagrebu krajem prošle godine, a prodaja zahvaća tri velike zemljišne čestice koje se prodaju kao jedinstvena cjelina. Uglavnom je riječ o šumskom i dijelom pašnjačkom zemljištu na lokacijama Ogradica i Rebarsko, kako stoji u pismenima vezanim za postupak. Radi se o česticama k.č. 8166/1, 8166/8 te k.č.br. 8389/828, na području katastarske općine Pag.

Prodaja se provodi u skladu s pravilima ovršnog postupka za nekretnine jer na njima postoji razlučno pravo, odnosno pravo određenog vjerovnika na namirenje iz vrijednosti tih nekretnina. Postupak je pokrenut na prijedlog stečajnog upravitelja još u svibnju 2025., uz obrazloženje da zemljišta čine funkcionalnu cjelinu pa ih je svrsishodno prodavati zajedno. Sud je također odredio upis zabilježbe prodaje u zemljišne knjige te najavio da će se posebnim zaključkom definirati vrijednost nekretnina i konkretni uvjeti prodaje. Sve ovo opisano je u pismenima vezanim za postupak.

Cijena se može sniziti četiri puta

Zaključak o prodaji donesen je 10. veljače 2026. i njime su precizirani svi ključni elementi prodaje. Utvrđena je ukupna vrijednost nekretnina od 8,125 milijuna eura, a prodaja će se provoditi putem elektroničke javne dražbe koju organizira Financijska agencija. Propisani su i pragovi cijene: na prvoj dražbi nekretnine se ne mogu prodati ispod tri četvrtine procijenjene vrijednosti, a na svakoj sljedećoj granica se dodatno snižava, sve do simboličnog iznosa od jednog eura na četvrtoj dražbi.

Posebno je naglašeno da razlučni vjerovnik, CERP, ima pravo prijeboja svoje tražbine, odnosno može 'kupiti' nekretninu prebijanjem duga. Jamčevina za sudjelovanje iznosi 10 posto procijenjene vrijednosti, a kupac je dužan ostatak iznosa platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti odluke o dosudi.

Zaključkom su uređeni i dodatni uvjeti: porezne obveze, mogućnost razgledavanja zemljišta te činjenica da se radi o šumi, pašnjaku i oranici. Time je postupak prodaje formalno zaokružen i pripremljen za provedbu na tržištu.