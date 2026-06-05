Ovo morate vidjeti! Država u Splitu prodaje 32 kvadrata za 126 tisuća eura, u raspadu, ali na top lokaciji

Na pješačkoj udaljenosti od plaže Bačvice Državne nekretnine prodaju poslovni prostor za skoro 4.000 eura po kvadratu.

Državne nekretnine u drugom ovogodišnjem natječaju za prodaju nekretnina na tržište stavljaju ukupno 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Njih 18 u Zagrebu i jednu u Splitu. U ponudi su garaže, stanovi i poslovni prostor, a zainteresirani kupci ponude mogu dostaviti do 3. srpnja 2026. do 12 sati.

Garaže i stanovi u Zagrebu

Najveći dio natječaja odnosi se na nekretnine u Zagrebu gdje je ponuđeno šest garaža u naselju Siget, u Aleji pomoraca BB. površine im se kreće od približno 11 do 13 četvornih metara, a početne cijene od 17.800 do 21.000 eura. Osim garaža, u prodaji je i niz manjih stanova na različitim gradskim zagrebačkim lokacijama.

U ponudi se nalazi i stan u prizemlju dvorišne zgrade u Dalmatinskoj ulici 8, površine cca 32 četvorna metra, s početnom cijenom od 105.000 eura, kao i jednosobni stan u Prilazu Gjure Deželića 31, površine cca 25 četvornih metara, s početnom cijenom od 94.800 eura.

Također, u ponudi je i nekoliko manjih stambenih jedinica, poput dva stana u Otona Kučere 13, površina 16,72 i 17+,72 četvorna metra, s početnim cijenama od 28.800 i 30.500 eura, te dva stana u Maksimirskoj cesti, među kojima se ističe stan na kućnom broju 79A, površine 30,41 četvorni metar, s početnom cijenom od 51.100 eura.

Kupcima koji traže nekretnine u širem centru Zagreba zanimljivi bi mogli biti stanovi u potkrovlju u Medvedgradskoj ulici 24, površine 18,27 i 20,42 četvorna metra, s početnim cijenama od 62.700 i 68.500 eura. Kao i manji stanovi u Vojnovićevoj 7, ponuđeni po početnim cijenama od 61.100 i 67.200 eura.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

'Poslovnjak' u Splitu

Izvan Zagreba, natječajem je obuhvaćen i poslovni prostor u Pojišanskoj ulici 12 u Splitu, površine od približno 32 četvorna metra, koji se prodaje po početnoj cijeni od 126.000 eura, odnosno za 3.937 eura po kvadratu! Ova se nekretnina nalazi u istočnom dijelu šireg centra Splita, odnosno u području koje povezuje gradske četvrti Bačvice i Firule.

Lokacija je posebno atraktivna jer se nalazi na pješačkoj udaljenosti od plaže Bačvice, stare gradske jezgre i trajektne luke, što omogućuje jednostavno svakodnevno kretanje bez potrebe za automobilom.

Treba reći i da je ova ulica je dio važne gradske prometnice koja povezuje centar Splita s istočnim dijelovima grada i izlazom prema Stobreču, pa je dobro povezana javnim prijevozom. U neposrednoj blizini nalaze se trgovine, kafići, restorani, sportski sadržaji na Firulama te bolnički kompleks, što dodatno povećava praktičnost života na ovoj adresi. čini Pojišansku ulicu 12 jednom od traženijih mikrolokacija u Splitu. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Adaptacija i dodatna ulaganja

Nekretnine obuhvaćene natječajem različitih su površina, namjena i stupnja uređenosti, a zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja, pri čemu početne cijene odgovaraju tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci, izvještavaju Državne nekretnine.

Ističu i kako za kupnju zainteresirani građani nekretnine mogu razgledati prema unaprijed utvrđenim terminima. Dok detalje o svakoj nekretnini, uključujući fotografije, početne cijene, uvjete natječaja i termine pregleda mogu pogledati u natječaju objavljenom na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.