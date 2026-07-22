Novi život starog hotela: Umirovljenici će biti u Dalićevom i Rimčevom susjedstvu na Duilovu

Na Duilovu, na istoku Splita nekada se baš i nije stanovalo, no ovo je danas najelitniji dio grada. Prenamjena hotela Zagreb stoga će biti zanimljiva.

U obilasku nekretninski najzanimljivijih dijelova Splita s agenticom, turu smo započeli na Duilovu. Točnije, krenuli smo od hotela Zagreb smještenog u neposrednoj blizini Bel Etage-a, projekta luksuznih stanova u kojima, rečeno nam je tada, stanuju neka od najpoznatijih imena u Hrvatskoj.

Hotel Zagreb, nešto bliže moru, s jednako dobrim pogledom, razliku od raskoša novih stanova desetljećima je zapušten. No, to se mijenja. Nakon što je krajem 2025. godine Vlada kompleks prepustila gradu Splitu, hotel treba postati umirovljenički dom, a sada je ugovorena i izrada idejnog rješenja.

Centar za starije na top lokaciji

Hotel 'Zagreb' bio je u vlasništvu Republike Hrvatske, a prema lokacijskoj informaciji područje je obuhvaćalo više različitih namjena. Dio je spadao pod turističku zonu T1, dio pod mješovitu zonu, a manji dio bile su zelene površine. Nakon što je država Gradu Splitu darovala hotel smješten u kompleksu bivšeg vojnog odmarališta Duilovo, utvrđeno je da će zbog plana izgradnje Centra za starije osobe na toj lokaciji biti nužno pokrenuti izmjenu prostorno-planskih dokumenata. Službena Odluka o darovanju ove državne nekretnine donesena je početkom travnja 2026. godine, a prvi korak prenamjene je izrada idejnog rješenja.

Vrlo brzo nakon toga, Grad je pokrenuo nabavu za razradu ideje, a postupak je upravo zaključen dodjelom ugovora izrađivaču. Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje završen je sklapanjem sporazuma s arhitektonskim uredom Ariozo, dana 14. srpnja ove godine. Za 168.500 eura, odnosno 100 eura manje u odnosu na procjenjeni iznos, izradit će rješenje u roku trajanja ugovora od 110 dana. Hotel Zagreb | foto: GoogleKarte

U planu novih 2.400 kvadrata

Ugovor za izradu po potpisivanju, 14. srpnja 2026. predstavio je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, navodeći da će se postojeći objekt dograditi s 2.400 kvadrata za odjel gerijatrije. Kako je potvrdio Matijević, izradi idejnog rješenja prethodi snimka postojećeg stanja, kao i provjera statike objekata na Duilovu. Prisjetimo se, na prošlogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita inicijativa je pokrenuta jednoglasnim usvajanjem prijedlog vijećnika Matijevića.

Zna se, prenamjena hotela znači i prvi novi dom za starije u gradu u 40 godina. No, prije realizacije treba se riješiti niz administrativnih pitanja, zbog čega je osnovana i radna skupina.

Jedan od izazova svakako je nedostatak dokumentacije o građevini, zbog čega se prije daljnjih koraka i traži detaljna analiza na terenu. Dok se nešto više od tri mjeseca očekuje završetak izrade ideje, Matijević je istaknuo da je dobivanje uporabne i građevinske dozvole očekivano iduće godine.