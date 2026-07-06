Stanari će živjeti 'na' Kamenu: Split priprema 200 priuštivih stanova za mlade obitelji

Mikro stambene jedince: Mogu imati do 26 kvadrata, a sada se točno zna što su i za koga su
Zakon o priuštivom stanovanju poslan je u Sabor, neke su stavke jasnije definirane, a među njima i famozne mikro stambene jedinice.
16:06 95 d 02.04.2026
06. srpanj 2026.
Osim stanova različitih veličina, predviđeni su društveni sadržaji, parkovi i zelene površine.
Split je napravio novi korak u razvoju programa priuštivog stanovanja. U zgradi Banovine potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije i projektantski nadzor za izgradnju stambeno-poslovnih zgrada u gradskom kotaru Kamen, gdje je planirano 180 do 200 stanova. Projekt je prvenstveno namijenjen mladim obiteljima, a cilj je stvoriti novo naselje s potrebnom infrastrukturom, zelenim površinama i sadržajima za svakodnevni život.
Ugovor je potpisao gradonačelnik Splita Tomislav Šuta s tvrtkom Laus plus, koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. Na natječaj je pristiglo pet ponuda, a vrijednost ugovora iznosi 391.250 eura s PDV-om.
Ugovor ne obuhvaća samo izradu osnovnih nacrta, nego cjelokupnu projektantsku pripremu. Tvrtka Laus plus izradit će idejno rješenje, idejni i glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnike svih radova te obavljati projektantski nadzor tijekom gradnje.
Na Kamenu se planira gradnja stambeno-poslovnih zgrada s pratećim sadržajima. Osim stanova različitih veličina, predviđeni su društveni sadržaji, parkovi i zelene površine. Ideja je da se ne gradi samo skup zgrada, nego funkcionalan prostor za život, posebno za obitelji koje u Splitu teško dolaze do stana po prihvatljivoj cijeni.
Gradonačelnik je nakon potpisivanja ugovora predstavio i širi program priuštivog stanovanja, uključujući lokacije Ravne njive, Mejaši i Kamen. Posebno je naglasio da se uz stanove mora razvijati i infrastruktura.
Na istočnom dijelu grada već se radi na obilaznici između Brnika i TTTS-a, koja bi trebala biti dovršena iduće godine. Za područje Kamena naručeni su i projekti rekonstrukcije Ulice Put Dujmovače te nove prometnice Četvrte gardijske brigade. Time bi se trebao otvoriti novi razvojni prostor i smanjiti postojeći prometni problemi.
Uz prometnice, kroz projekte aglomeracije trebala bi se riješiti i pitanja vodoopskrbe i odvodnje. Dio područja ranije je imao problema s opskrbom vodom, a Grad najavljuje da će za buduće stanove biti osigurani svi potrebni priključci: vodovod, kanalizacija, elektroenergetska mreža i pristupne ceste.
Mikro stambene jedince: Mogu imati do 26 kvadrata, a sada se točno zna što su i za koga su
Zakon o priuštivom stanovanju poslan je u Sabor, neke su stavke jasnije definirane, a među njima i famozne mikro stambene jedinice.
16:06 95 d 02.04.2026
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Jedna od važnijih novosti odnosi se na financiranje. Model priuštivog najma moći će se financirati sredstvima Europske unije, dok se priuštivi otkup stanova neće financirati europskim bespovratnim sredstvima.
Za taj model država bi, u suradnji s bankama, trebala osigurati financijski okvir koji bi građanima olakšao kupnju. Konačna cijena stanova zasad nije poznata. Bit će utvrđena tek nakon javne nabave i nakon što se znaju stvarni troškovi izgradnje.
Projektant Petar Laus iz ureda Laus Plus istaknuo je da je riječ o zahtjevnom projektu koji uključuje i stanove i infrastrukturna rješenja. Stanovi će biti različitih veličina, prilagođeni budućim korisnicima, a cijeli kompleks trebao bi biti povezan novom prometnicom i opremljen komunalnom infrastrukturom.
Prema njegovim riječima, ako postupci budu išli prema planu, prvi stanari mogli bi useliti za otprilike tri godine nakon ishođenja potrebnih dozvola i završetka gradnje. Gradonačelnik Šuta poručio je da se program provodi 'korak po korak' te da cilj nije samo graditi stanove, nego stvarati kvalitetna naselja u kojima će mlade obitelji moći ostati živjeti i graditi budućnost u Splitu.
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