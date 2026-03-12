Novi stanovi u Splitu bit će priuštivi: Više od pola površine između 55 i 65 kvadrata

Nova zgrada u Splitu bit će samo za neke. Zasad se traži izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta novih stanova, a blizu će biti i cesta.

U Ravnim njivama, gradskom kotaru u sjeveroistočnom dijelu Splita, u lipnju 2024. zaključen je postupak javne nabave za izvođenje nove javne garaže, nakon čega je krenula gradnja koju izvodi odabrana tvrtka M-p beton. No, nije to jedino što treba izgraditi u tom splitskom naselju. Za 150 tisuća eura Grad Split sada traži da se za ovaj dio grada izvede idejni, glavni i izvedbeni projekt priuštivog stanovanja.

Ideja za nove stanove

Zasad je objavljen projektni zadatak u kojemu se može otkriti više o planovima za novu zgradu za priuštivo stanovanje. U zadatku objavljenom u veljači ove godine se vidi da je lokacija za izgradnju stambeno-poslovne građevine u sjeveroistočnom dijelu grada. Ali i da obuhvaća dvije katastarske čestice, 2685/9 i 2685/16, koje će s južne strane graničiti s nastavkom Zagorskog puta, o čemu smo pisali ovdje.

Sa zapadne i istočne strane, piše u zadatku, građevne su čestice u privatnom vlasništvu, dok su parcele na kojima se namjerava graditi u trenutnom stanju neuređene i zarasle. Nadalje, kako stoji u dokumentaciji, čestica 2685/9 dijelom će se koristiti za izgradnju stambeno-poslovne zgrade, a dijelom za pristupnu cestu, dok je druga katastarska čestica, 2685/16, ukupne površine od 3.032 četvorna metra tek dijelom u vlasništvu Grada Splita. Zbog toga je prije gradnje potrebno razvrgnuće vlasništva. Ovdje bi se gradila nova zgrada | foto: snimka zaslona, EOJN

Novi sadržaji na zapuštenom zemljištu

Također, kako je čestica unutar djelomično opremljenog komunalnog područja, za pristup je potrebno izgraditi prometnicu s Hercegovačke ulice. Projektno-tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom koja je na snazi na predmetnom području.

Što se tiče planiranog objekta, u projektnom zadatku navedeno je da se unutar zone mješovite namjene M1 omogućava izgradnja građevina pretežito stambene namjene. Moguća je i realizacija sadržaja koji prate stanovanje te poslovnih sadržaja koji ne ometaju stanovanje na način da stvaraju buku i prašinu, zagađuju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti. Tu se, kako dalje piše u opisu, misli na ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, ali i na parkove i dječja igrališta.

- Kako je građevna čestica namijenjena pretežito stanovanju uređivat će se poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike urbanog prostora, uz upotrebu autohtonog biljnog materijala (drvoredi, predvrtovi, blokovsko zelenilo). Neizgrađeni dio građevne čestice se oblikuje u režimu javne služnosti. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obilježjima naselja. Predvrtovi se hortikulturno uređuju visokim i niskim zelenilom. Uređenje građevne čestice može obuhvatiti gradnju dječjeg igrališta, piše u projektnom zadatku.

Prostor nikad nije 'završen'

U opisu je dalje navedeno kako je riječ o niskokonsolidiranom području, što znači da je prostor djelomično izgrađen, no infrastruktura nikad nije do kraja nije dovršena, ili je bez adekvatne ulične mreže. Ovakvo područje stoga je potrebno sanirati ili urbano obnoviti. Izgradnjom novog objekta, stoji u projektnom zadatku, trebao bi se podići standard prostora kao dijelom urbane obnove, sanacije, dogradnje i transformacije.

To znači da se neće graditi samo nova prometna mreža i osigurati infrastruktura, već bi se uz nove priuštive stanove trebao stvoriti i prostor za nužne javne površine i prateće sadržaje. Sve navedeno podiglo bi urbanitet naselja.

O stanovima se zna da bi minimalna površina korisnog prostora stana trebala biti u 70 posto slučajeva kvadrature između 55 i 65 četvorna metra, a 30 posto stanova imat će površinu ispod 55 kvadrata. Još 10 posto stanara 'dobit' će stanove veće od 65 četvorna metra. Idejni projekt kao skup međusobno usklađenih projekata mora biti izrađen do razine potrebne za pribavljanje posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja u skladu s kojima mora biti izrađen Glavni projekt, kako je opisano u projektnom zadatku. Izgradnja novih priuštivih stanova | foto: snimka zaslona, EOJN

Dogradnja ulice s 3 raskrižja

Budući da bi novi stanovi trebali biti vrlo blizu novoj, točnije dograđenoj ulici Zagorski put, vrijedi prisjetiti da bi se novi dio Zagorskog puta za više od 6 milijuna eura trebao izgraditi kako bi povezao postojeći dio ceste s ostatkom prometne mreže. Projektom je planirana realizacija četverotračne gradske ulice, planirane GUP-om koja će se nastaviti na čvorište s Ulicom Domovinskog rata i spojiti se na već izgrađeni dio 'kod benzinske postaje', kako stoji u dokumentaciji za taj projekt.

Na trasi su predviđena i tri nova raskrižja. Prvo bi bilo sa Sarajevskom, drugo s Hercegovačkom i treće s Mostarskom ulicom, a samom cestom vozilo bi se do 60 kilometara na sat.

Inače, o priuštivim stanovima govorio je gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta u veljači ove godine. Na konferenciji na tu temu koja je okupila stručnjake i predstavnike vlasti, govorilo se o utjecaju turizma, inflacije i rasta cijena na tržište nekretnina. Gradonačelnik je tada najavio projekte stanogradnje i modele priuštivog najma i otkupa, pri čemu je naglašeno da na ovakvim projektima trebaju surađivati država i lokalna samouprava.