Galerija: Uz cestu kojom dnevno prođe 100.000 vozila raste objekt od 30 milijuna eura

Domaćoj tvrtki iz Gornje Vrbe ovo nije prvi takav projekt. Nedavno su završili i izgradnju SPAR trgovačkog centra u blizini Bjelovara.

Remetinečkim rotorom dnevno prođe više od 100.000 vozila. Od listopada prošle godine vozači koji prolaze tom trasom imaju i jedan vrlo zanimljiv pogled na veliko gradilište vrijedno 30 milijuna eura. Naime, uz tu prometnicu već pet mjeseci gradi se SPAR Centrala, koja bi trebala biti dovršena u prvoj polovici 2027. godine.

Radovi napreduju punom parom, a na gradilištu se nalaze i dva visoka krana koji pomažu u podizanju objekta. Izvođač je domaća tvrtka Projektgradnja plus iz Donje Vrbe, koja je već radila na desecima sličnih projekata. Rad na projektima poput SPAR centrale za njih nije novost, jer su ranije gradili i trgovačke centre, poput Hey Parka ili Pevexa u raznim hrvatskim gradovima. Zanimljivo je da im ovo nije prvi put da surađuju sa SPAR-om. Ranije su gradili i trgovački centar SPAR u Grubišnom Polju površine 1.185 kvadrata, od čega je 411 kvadrata zelene površine.

Također, tvrtka radi i na još nekoliko zanimljivih projekata - od škola do druge faze uređenja osječke Copacabane, koja bi trebala biti dovršena do ljeta ove godine. Ranije su sudjelovali i u projektima obnove Šalate, izgradnje graničnog prijelaza Okučani i drugim infrastrukturnim projektima.

Četiri kata poslovne zgrade

Poslovnu zgradu na četiri etaže iznad zemlje, uz čak 5.300 četvornih metara podzemne garaže, podići će na površini od 14 tisuća četvornih metara, a lokacija je pomno odabrana zbog odlične povezanosti sa svim dijelovima grada i okolice.

Od dolaska u Hrvatsku 2005. godine, SPAR Hrvatska je u proteklih 20 godina uložio više od 800 milijuna eura u poslovanje, otvaranje novih trgovina, unapređenje logističkih kapaciteta te razvoj lokalne infrastrukture. U jesen 2024. završena je jedna od najvećih strateških investicija kompanije - SPAR logistički centar vrijedan 110 milijuna eura nadomak Zagreba. SPAR centrala, gradilište uz Remetinečki rotor | Foto: baustela.hr SPAR centrala, gradilište uz Remetinečki rotor | Foto: baustela.hr

Najviši standardi održivosti

Zgrada je projektirana i bit će izgrađena prema najvišim standardima održivosti, bez fosilnih goriva, s fokusom na energetsku učinkovitost, očuvanje resursa i zdravu radnu okolinu. Na prošlogodišnjem otvorenju gradilišta iz SPAR-a su istaknuli da ih posebno ispunjava ponosom činjenica da se u ovom projektu oslanjaju na hrvatsko znanje i stručnost - od projektanata raznih struka, preko nadzora, do velikog broja domaćih izvođača.

Kako je ranije prošle godine izjavio direktor SPAR Hrvatska Goran Vukelić, izgradnja centralne zgrade SPAR Hrvatska važan je kapitalni projekt i novi iskorak za njihovo poslovanje. Ta investicija potvrđuje njihovu dugoročnu predanost hrvatskom tržištu i predstavlja važan korak nakon više od 20 godina uspješnog rada u Hrvatskoj, tijekom kojih prvi put dobivaju vlastitu upravnu zgradu.

- Naš je cilj zaposlenicima osigurati najmodernije i funkcionalne uvjete rada koji potiču suradnju, inovativnost i zadovoljstvo, uz poštivanje najviših standarda održivosti i energetske učinkovitosti, rekao je tada.