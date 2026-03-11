Na vrhu Vjesnika pronađen 'otrovan' materijal: Ne smije se blizu 24 stupa, rušenje odgođeno

Taman nakon što se počelo izvještavati o pripremama za rušenje Vjesnika, otkriven je azbest na 16. katu zgrade, zbog čega će projekt uklanjanja kasniti. Rušenje nebodera sa zapadnim aneksom odgađa se zbog tog otkrića na najvišoj etaži zgrade. Odgoda vrijedi i za puštanje u promet podvožnjaka Slavonske avenije.

Stupovi s azbestom na zadnjem katu

Rušenje Vjesnikovog nebodera, konstrukcije visoke 67 metara, trebalo je početi za oko tri tjedna. No, na današnjoj konferenciji za medije, državni tajnik Tonči Glavinić izvjestio je da se odgađa zbog otkrića azbesta na najvišem katu nebodera. Na tom, 16. katu, nakon pronalaska azbesta ondje je ukinut rad te je zabranjen ulaz na ovu etažu.

Naime, utvrđeno je da su na ovoj etaži 24 stupa obložena azbestom. Državni tajnik izvijestio je da zvođač je dužan za uklanjanje i zbrinjavanje i uklanjanje tog materijala, za što je dodana posebna odredba. No, za taj posao izvođač ima pravo zatražiti i produljenje roka, kako je pojasnio.

Trebalo se skinuti reklamu i antenu

Zbog toga se radovi na neboderu predviđeni za ovaj tjedan odgađaju što će za taj period produljiti i cjelokupni pothvat uklanjanja. Glavinić je otkrio i što se ovaj tjedan trebalo raditi.

- Dobiveno je dopuštenje revidenta da se dođe do 16. kata s podupiračima i ojačanjem stupa. Bilo je u planu i skidanje reklame i antene, ali to neće biti moguće, rekao je Glavinić.

Dodao je da izvođač ima iskustva s azbestom te ima podizvođača koji će ga ukloniti i zbrinuti. Tijekom postupka nabave, s obzirom na dio čelične konstrukcije i vrijeme građenja nebodera, provedeno je istraživanje na nižim etažama, gdje nije potvrđena prisutnost azbesta, dodao je. O najnovijim informacijama i daljnjem tijeku radova, javnost će se izvjestiti krajem tjedna.

Staklo je uklonjeno

Podsjetimo da su se proteklih dana s Vjesnika uklanjale staklene ploče s čelične konstrukcije na fasadi nebodera. Taj posao krenuo je skoro četiri mjeseca nakon što je neboder progutao požar, te oko mjesec dana nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka (DKOM) odbila dvije žalbe na Odluku o odabiru tvrtke Eurco iz Vinkovaca za izradu projekta i samo uklanjanje Vjesnika.

Razlog uklanjanja prozora prilično je jednostavan - staklo predstavlja opasnost za sigurnost radnika koji rade na objektu, ali i za kasnije radove na rušenju. Iako se u okviru pripremnih radova pred rušenje trebao otvoriti podvožnjak Slavonske avenije, odnosno južna kolnička traka te zagrebačke prometnice, ona sada do daljnjeg ostaje zatvorena za promet. Točnije, dok se ne riješi problem azbesta na vrhu zgrade.