Obeštećenja od 11 milijuna eura radnicima zbog izloženosti azbestu! Zna se i kada ide prva rata

Mijenjaju se pravila naknada za rad u tvornicama Plobest i Salonit u kojima se proizvodilo materijale na bazi azbesta. Predviđeno 11 milijuna eura.

Prije nego se utvrdilo koliko je materijal loš za zdravlje, azbest se koristilo 'šakom i kapom' u industriji građevinarstvu. Tako danas i dalje imamo zgrade s azbestnim krovnim pločama koje su bile posebno popularne. iako se materijal najviše koristilo u 1950-tima i 1960-tim, i izgrade izgrađene prije 2000. godine mogu imati dijelove koji sadrže azbest.

Izloženost azbestu, kako se utvrdilo kasnije, može uzrokovati ozbiljna zdravstvena stanja kao što su rak pluća, mezoteliom i azbestoza. Te bolesti, jasno, kod nekih utrokuju i smrt, dok veći dio osjeti neke zdravstvene posljedice.

Iz navedenih razloga, predstavljene su izmjene zakona koje se odnose na obeštećenje radnika tvrtki Plobest i Salonit, a koji su bili na radnom mjestu izloženi azbestom. U dvijema tvrtkama proizvodili su se materijali na bazi azbesta.

Prava će dobiti novi radnici

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, Marija Vučković, predstavila je izmjene prema kojima bi pravo na naknadu dobili i radnici koji su bili izloženi azbestu, ali dosad nisu bili obuhvaćeni postojećim zakonom. Procjenjuje se da se radi o oko 400 radnika iz tvrtki Plobest i Salonit, poznatih po proizvodnji materijala na bazi azbesta – što je imalo teške posljedice na njihovo zdravlje.

Prema novoj odluci, svaki bi trebao dobiti 29.100 eura, isplaćenih tijekom četiri godine. Prva rata planirana je krajem 2026. godine, a sredstva će osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako je najavljeno iz Ministarstva. Ukupna vrijednost obeštećenja procjenjuje se na 10 do 11 milijuna eura, ali to je samo prijedlog, rekla je Vučković.

Uvedeno pravo nasljeđivanja

Prema prijedlogu, pravo na naknadu temelji se na najmanje pet godina izloženosti azbestu. Kod Plobesta se izloženost više ne mora računati tek od 8. listopada 1991.. Ako je radnik bio zaposlenik u tvrtki, mogla je nastati i ranije, rečeno je. Kod Salonita, izmjene predviđaju i pravo nasljeđivanja naknade za obitelji radnika koji su preminuli, a imali su pravo na obeštećenje.

Ministrica je istaknula da država ovim izmjenama želi osigurati pravedno obeštećenje svim radnicima koji su radili u opasnim uvjetima. Kako je rekla, nakon izloženosti štetnom materijalu, u obzir se uzimaju narušeno zdravlje, smanjena kvaliteta života i povećan rizik od siromaštva.

Uzrokuje teške bolesti

Na pitanje o stanju bivše tvornice Salonit Vranjic, ministrica je rekla da će se lokacije koje su već prošle sanaciju, ali i da će ih se, po potrebi, dodatno provjeriti. U Planu gospodarenja otpadom preostala je još sanacija lokacije Kosica, vrijedna oko četiri milijuna eura, koja će se financirati iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Početak radova očekuje se uskoro, a završetak je planiran 2027. godine, rečeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Napominjemo, azbest je mineral koji se nekada često koristio u industriji i građevinarstvu zbog otpornosti na toplinu i habanje. Međutim, njegova vlakna mogu se zadržati u plućima nakon udisanja te uzrokovati teške bolesti, uključujući azbestoza, rak pluća i mezoteliom.