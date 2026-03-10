Posao vrijedan 12 milijuna eura: Uskoro kreće sanacija jedne od najprometnijih autocesta u RH

Autocestom A3 prolazi velik broj automobila i teretnih vozila, pa ne čudi da je kolnik na pojedinim dionicama 'pohaban'.

Autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac jedna je od najprometnijih prometnica u Hrvatskoj. Zbog velikog broja osobnih vozila i kamiona koji svakodnevno prometuju ovom dionicom, ali i utjecaja vremenskih (ne)prilika, došlo je do značajnijih oštećenja kolnika na lijevom kolniku između kilometra 166+000 i kilometra 190+000.

Kako bi se sanirala nastala oštećenja i osigurala sigurnost te kvaliteta prometa, uskoro će započeti opsežni radovi na obnovi kolničke konstrukcije. Tim povodom Hrvatske ceste (HC) raspisale su javni natječaj za odabir izvođača radova, a procijenjena vrijednost projekta iznosi 12.400.000 eura.

Tehnički opis građevine

Autocesta na predmetnoj dionici projektirana je dijelom na trasi postojeće magistralne ceste broj 1 Beograd - Zagreb, uz potrebno proširenje prema projektiranom normalnom poprečnom profilu autoceste. Dionica Prvča - Lužani puštena je u promet 1988. godine.

Prema provedenim istražnim radovima, kolničku konstrukciju sjevernog voznog i pretjecajnog traka autoceste, odnosno lijevog kolnika, čini više konstrukcijskih slojeva. Na površini se nalazi habajući sloj od splitmastiks asfalta SMA 16 debljine četiri centimetra, ispod kojeg je vezni sloj od asfaltbetona VS 22 (BNS 22) debljine pet centimetara. Nosivi sloj asfalta čini postojeći BNS 32 debljine šest centimetara, ispod kojeg se nalazi cementom stabilizirani sloj od šljunka debljine 23 centimetra. Slijedi nosivi sloj od nevezanog kamenog materijala, odnosno šljunka, debljine 19 centimetara, a zatim sloj bitošljunka promjenjive debljine između 12 i 20 centimetara. Na dnu konstrukcije nalazi se stari betonski kolnik debljine 20 centimetara.

Kolnička konstrukcija zaustavnog traka jednostavnija je te se sastoji od habajućeg sloja asfaltbetona debljine šest centimetara, koji je položen na nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala debljine 37 centimetara.

- Normalni poprečni profil autoceste sastoji se od četiri vozna traka širine po 3,75 centimetara, odnosno ukupne širine 15 metara. Uz njih se nalaze zaustavni trakovi širine 2,50 centimetara, ukupno pet metara. Rubni trakovi imaju širinu od 2x50 centimetara te 2x20 centimetara, odnosno ukupno 1,40 centimetara. Bankine su širine po 1,5 centimetara sa svake strane, ukupno tri metra, dok razdjelni pojas ima širinu četiri metra. Ukupna širina normalnog poprečnog profila iznosi 28 metara i 40 centimetara, piše u tehničkoj dokumentaciji.

autocesta | foto: Pexels

Predviđeni radovi sanacije

Pri izračunu količina radova korišteni su projektni parametri: širina voznog traka 3,75 metara, širina zaustavnog traka 2,5 metra, širina rubnog traka 50 centimetara te širina razdjelnog traka 20 centimetara.

Radi osiguravanja kvalitetne sanacije, granice zahvata proširuju se tako da obuhvaćaju središnju crtu, cijeli vozni trak, dio rubnog traka širine 20 centimetara te dodatnih 50 centimetara unutar zaustavnog traka. Na taj način ukupna širina zahvata na voznom traku iznosi 4,55 metara. U toj širini uklanjaju se postojeći slojevi kolničke konstrukcije te se izvodi novi nosivi sloj hladne reciklaže i nosivi sloj asfalta, dok se vezni i habajući sloj izvode u širini 4,10 metara.

Sanacija pretjecajnog traka izvodi se u širini 4,15 metara, što obuhvaća širinu pretjecajnog traka uz polovicu razdjelnog traka zajedno s voznim trakom i rubnim trakom. Sanacija zaustavnog traka provodi se u preostaloj širini od dva metra, pri čemu se uklanjaju postojeći slojevi, a novi asfaltni slojevi izvode se u širini 2,45 metara.

Kod sanacije voznog traka predviđena je izvedba habajućeg sloja od splitmastiks asfalta SMA 16 debljine 4,5 centimetara, veznog sloja od asfaltbetona AC 16 debljine 5,5 centimetara te nosivog sloja od asfaltbetona AC 32 debljine osam centimetara. Ispod tih slojeva izvodi se reciklirani nosivi sloj debljine 20 centimetara, iznad postojećeg mehanički zbijenog nosivog sloja ili bitošljunka približne debljine 19 centimetara te postojećeg betonskog kolnika.

Sanacija pretjecajnog traka uključuje izvedbu habajućeg sloja SMA 16 debljine 4,5 centimetara i veznog sloja AC 16 debljine 5,5 centimetara, koji se izvode iznad postojećeg nosivog sloja BNS 32 debljine 7 centimetara, cementom stabiliziranog nosivog sloja debljine 22 centimetra te mehanički zbijenog nosivog sloja debljine 26 centimetara.