Milijuni za ubrzanje razvoja Like, Gorskog kotara, planina i otoka: Raste standard

Programi za razvoj brdsko-planinskih područja i otoka usmjereni su na poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja i podršku sredinama koje zbog geografskih i demografskih obilježja zahtijevaju dodatnu pomoć države. Predstavljeni su konkretni projekti i mjere koji će u sljedećem razdoblju potaknuti razvoj infrastrukture, gospodarstva i civilnog društva u tim područjima.

Ravnomjeran regionalni razvoj

Ministrica Nataša Mikuš Žigman ovom je prilikom naglasila kako je ravnomjeran i održiv regionalni razvoj jedan od ključnih prioriteta Vlade. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije stoga provodi niz programa kojima se nastoji osigurati potpora svim krajevima Hrvatske, s posebnim naglaskom na područja s razvojnim posebnostima.

Riječ je o sredinama koje zbog prirodno-geografskih, društveno-gospodarskih ili demografskih obilježja zahtijevaju poseban pristup planiranju i financiranju razvoja. Programi koji su predstavljeni financiraju se iz nacionalnog proračuna te su namijenjeni prvenstveno manjim projektima važnima za lokalne zajednice, a za koje nije moguće osigurati sredstva iz europskih fondova.

Ministrica je pritom podsjetila da je početkom godine stupio na snagu novi Zakon o otocima, dok je u proceduri donošenja i novi Zakon o regionalnom razvoju. Ti zakonski okviri trebali bi dodatno ojačati provedbu aktualnih ulaganja i olakšati planiranje budućih programa u novoj višegodišnjoj financijskoj omotnici Europske unije.

- Cilj je omogućiti kvalitetnije uvjete života i gospodarskog razvoja u svim dijelovima zemlje, osobito u onima koji se suočavaju s posebnim razvojnim izazovima, istaknula je ministrica. Takav pristup dio je šire strategije države usmjerene na smanjenje regionalnih nejednakosti i jačanje lokalnih zajednica.

Gorski kotar, Lika i brdsko-planinska područja

U sklopu nacionalnih mjera za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja Ministarstvo provodi pet godišnjih i šest višegodišnjih programa, kroz koje je u proteklih deset godina uloženo više od 255 milijuna eura za ukupno 4.755 projekata.

Među najavljenim programima ističe se Program podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu, koji ima za cilj poboljšati dostupnost lokalne infrastrukture te ublažiti posljedice vremenskih nepogoda karakterističnih za ta područja. Kroz ovaj program do sada je uloženo 26,67 milijuna eura i financirano više od 570 projekata, dok je za 2026. godinu osigurano dodatnih 3,85 milijuna eura.

Predstavljen je i Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara za razdoblje od 2026. do 2028. godine, kojim se želi potaknuti održiv društveni i gospodarski razvoj tog područja kroz ulaganja u infrastrukturu i razvojne projekte lokalnih jedinica. Do sada je u njega uloženo 3,91 milijun eura kroz deset projekata, a za novo trogodišnje razdoblje osigurano je 4,5 milijuna eura.

Sličan model primjenjuje se i u Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like za razdoblje od 2026. do 2028., usmjerenom na prometnu, gospodarsku i društvenu infrastrukturu u Ličko-senjskoj županiji. U taj je program dosad uloženo 3,77 milijuna eura kroz 16 projekata, dok je za novo razdoblje osigurano još četiri milijuna eura.

Ministrica je pritom naglasila da je kroz aktualnu financijsku omotnicu osigurano i više od 510 milijuna eura EU sredstava za ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja. Uskoro se očekuje i javni poziv vrijedan 66 milijuna eura za jačanje regionalnog poduzetničkog ekosustava.

cesta preko planine, ilustracija | Pexels

Ulaganja u otoke i jačanje gospodarstva

Poseban dio predstavljanja odnosio se na razvoj hrvatskih otoka, za koje je početkom veljače stupio na snagu novi Zakon o otocima. Tim zakonom unaprijeđene su postojeće mjere i uvedene nove koje bi trebale dodatno potaknuti razvoj otočnih zajednica i poboljšati životni standard stanovnika.

Uz infrastrukturne projekte, naglasak je stavljen na jačanje poduzetništva, očuvanje proizvodnje autohtonih otočnih proizvoda i razvoj civilnog društva. Jedna od mjera odnosi se na opskrbu otočnih gospodarskih subjekata vodom, kako bi se izjednačili uvjeti poslovanja u naseljima koja nisu priključena na javni sustav vodoopskrbe.

Kroz tu je mjeru do sada uloženo gotovo 190 tisuća eura za 30 korisnika, dok je za ovu godinu osigurano dodatnih 265 tisuća eura. Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima također dobiva nastavak, a u 2026. godini za tu je svrhu osigurano 400 tisuća eura, dok je od početka provedbe uloženo više od 1,5 milijuna eura.

Ministarstvo nastavlja i dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod, koja od 2007. godine potvrđuje podrijetlo i kvalitetu otočnih proizvoda. Do sada je oznaka dodijeljena za 1.445 proizvoda ili linija proizvoda za 785 otočnih proizvođača s 28 otoka i poluotoka Pelješca. Uz to, Ministarstvo sudjeluje i u promociji tih proizvoda te je do sada sufinanciralo 95 manifestacija s više od 210 tisuća eura. U ovoj godini za takve manifestacije osigurano je dodatnih 70 tisuća eura. Virski most | foto: Općina Vir

EU fondovi i nova ulaganja u hrvatske regije

Ministrica se osvrnula i na stanje iskorištenosti europskih sredstava iz aktualne financijske omotnice. Prema dostupnim podacima, do sada je objavljeno više od 73,7 posto ukupne alokacije, odnosno 10,8 milijardi eura, dok je ugovoreno 66,2 posto ili 9,71 milijarda eura. Razlika između sredstava uplaćenih iz proračuna Europske unije u hrvatski proračun i sredstava koje je Hrvatska uplatila u proračun EU iznosi 20,10 milijardi eura u korist Hrvatske.

Od toga se 6,39 milijardi eura odnosi na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ministrica je također najavila nova ulaganja u urbana područja hrvatskih gradova kroz ITU mehanizam, ukupne vrijednosti 13,6 milijuna eura. Sredstva su namijenjena gradovima Slavonskom Brodu, Rijeci, Pazinu i Zadru te njihovim urbanim područjima.

Uz to, nastavit će se i sufinanciranje manifestacija koje doprinose regionalnom razvoju, za što je osigurano 765 tisuća eura. Naglašeno je kako će kombinacija nacionalnih programa i europskih sredstava omogućiti provedbu brojnih projekata važnih za razvoj lokalnih zajednica diljem Hrvatske. Programi predstavljeni na konferenciji tako bi trebali dodatno potaknuti gospodarski rast, infrastrukturu i kvalitetu života u područjima koja su često suočena s razvojnim izazovima.