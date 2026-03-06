Kakva inovacija u građevinarstvu! Ovo je robot 'zidar', uskoro stiže i u Hrvatsku

WLTR robot tehnološka je inovacija u građevinarstvu. Pravi je automatizirani 'zidar', a uskoro bismo ga mogli vidjeti i na projektima u Hrvatskoj.

Svijet građevinarstva posljednjih se godina uvelike promijenio zahvaljujući tehnološkim inovacijama. U moru novih izuma posebnu pozornost privlači WLTR robot koji samostalno zida opeku. Riječ je o revolucionarnom iskoraku u građevinskoj industriji, odgovoru na rastuću potrebu za inovacijama i većom učinkovitošću.

Kako industrija ulazi u novo doba, digitalizacija postaje temelj uspjeha projekata. WLTR utjelovljuje tu transformaciju nudeći napredno rješenje koje redefinira zidarske radove te postavlja temelje za precizniju, učinkovitiju i održiviju budućnost gradnje.

Iako je oduvijek postojao strah da bi roboti mogli preuzeti svijet ili ljudima oduzeti radna mjesta, kao u filmu Ja, robot, takva su razmišljanja u stvarnosti prilično iracionalna. U građevinskoj industriji roboti su relativno nova pojava, no prije svega predstavljaju alat koji pomaže na gradilištu i donosi brojne prednosti.

Što se tiče pozadine priče, WLTR je prvotno bio ideja češke tvrtke KM Robotics, koja se potom udružila s jednom od najstarijih europskih građevinskih kompanija - Wienerberger, odnosno s njezinim tehnološkim ogrankom GreenBuild, koji razvija i implementira robotsku tehnologiju zidanja na europskim tržištima.

Wienerberger ima urede i u Hrvatskoj, a upravo smo s njihovim predstavnicima razgovarali te doznali sve detalje o ovom zanimljivom robotu.

Tehnički koncept i princip rada

Ideja o robotima prisutna je u ljudskoj povijesti već desetljećima. Zanimljivo je da je riječ 'robot' prvi put upotrijebio češki pisac Karel Čapek u svojoj drami R.U.R. iz 1920. godine. Pojam dolazi od češke riječi robota, koja označava tlaku, kmetski rad i težak rad, pa je simbolično da je i ideja o građevinskom robotu potekla upravo iz Češke.

Kako su nam rekli iz Wienerbergera, WLTR je kombinacija riječi 'wall' (zid) i 'terracotta' (terakota). Riječ je o prvom sustavu za automatizaciju i robotizaciju zidanja u građevinarstvu.

No, najvažnije pitanje jest - kako WLTR funkcionira na gradilištu i koji su ključni sustavi i komponente koje omogućuju autonomno zidanje?

- Glavni preduvjet je asortiman inovativnih keramičkih blokova iz nove serije Porotherm Robot Ready. Pojedini koraci procesa zidanja ne razlikuju se od onih u tradicionalnom zidanju. Jedina razlika je što je cijeli proces automatiziran, rekli su nam iz Wienerbergera.

Dodali su i da se robot kreće samostalno vodoravno, a po potrebi ga jedan radnik može premjestiti pomoću električnog paletnog viličara. Unutar etaže najčešće se premješta dizalicom ili drugom odgovarajućom mehanizacijom.

WLTR robot na gradilištu u češkom gradu Pelhrimovu | Foto: GreenBuild, WLTR robot

Integracija u širi tijek gradnje i organizaciju gradilišta

Jedan od ključnih aspekata ove tehnologije jest njezina integracija u cjelokupan proces gradnje. WLTR u stvarnom vremenu šalje podatke iz procesa zidanja, čime omogućuje potpunu kontrolu nad izvedbom i dodatnu razinu transparentnosti na gradilištu.

- U budućnosti će biti povezan i s drugim uređajima na gradilištu, pri čemu će služiti kao glavna komunikacijska poveznica između fizičkog gradilišta i digitalnog okruženja, pojasnili su iz Wienerbergera.

Kada je riječ o prednostima i izazovima implementacije, stručnjaci ističu nekoliko ključnih elemenata.

- Dosljedna i kontrolirana izvedba zidanja ostaje nepromijenjena tijekom vremena i u vanjskim uvjetima. WLTR pomaže u rješavanju nedostatka radne snage (WLTR + operater = tim od 5-6 zidara). Uklanjaju se sigurnosni rizici jer se teški rad i rad na visini prepuštaju stroju, dodali su. WLTR robot na gradilištu u češkom gradu Pelhrimovu | Foto: GreenBuild, WLTR robot

Projektiranje i praktična primjena

Zanimalo nas je postoje li smjernice za projektiranje zgrada pogodnih za robotsko zidanje te kako se objekti mogu konceptualno prilagoditi WLTR sustavu još u fazi planiranja.

- Smjernice za optimizaciju projekata razvijaju se paralelno s napretkom tehnologije. Značajne promjene uvode se svakih tri do šest mjeseci. Najvažnije je pridržavati se modularnog koncepta koji definira minimalne neprekinute duljine (npr. minimalno 2,5 metra) i visine zidova za što učinkovitiji rad robota. Poželjno je imati linijske dispozicije uz što manje promjene gabarita zgrade. Također, potrebno je projektirati zgrade koristeći proizvodni asortiman opeke Porotherm Robot Ready. WLTR može graditi širok raspon objekata - od obiteljskih kuća do industrijskih zgrada – no važan parametar je ukupna učinkovitost procesa, detaljno su objasnili iz Wienerbergera.

WLTR roboti dosad su dovršili više od 40 komercijalnih projekata diljem Europe. Među njima su stambeni projekti u Češkoj, dječji vrtić u Poljskoj, industrijska skladišta u Austriji i Mađarskoj te obiteljske kuće u Engleskoj. Trenutačno je u Europi dostupno 12 strojeva, a do kraja 2027. godine očekuje se rast na nekoliko desetaka.

Uz sve to, dobili smo i jednu ekskluzivnu informaciju. Wienerberger Hrvatska aktivno radi na pripremi prvih pilot-projekata robotskog zidanja u Hrvatskoj. WLTR robot na gradilištu u češkom gradu Pelhrimovu | Foto: GreenBuild, WLTR robot

Učinkovitost i obuka

I za kraj, ostalo je pitanje učinkovitosti. Posebno je zanimljivo usporediti brzinu robotskog zidanja s konvencionalnim ručnim radom.

- WLTR postiže brzinu zidanja do 10 m² na sat, što je ekvivalent radu četiri do pet zidara, pod uvjetom da je projekt izrađen u skladu s preporukama za projektiranje zgrada prilagođenih robotskom zidanju. Ključna razlika je dugoročna - robot može održavati taj tempo gotovo kontinuirano, bez utjecaja umora, vremenskih uvjeta ili rada na visini. Također, sve je manje pripadnika mlađe generacije koji se odlučuju za klasično zidarsko zanimanje, rekli su nam iz kompanije.

Važan segment pri uvođenju ove tehnologije jest i obuka operatera. Iako je riječ o visokoj tehnologiji, stručnjaci naglašavaju da akademsko obrazovanje nije presudno.