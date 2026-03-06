Prodaje se veliki zagrebački sportski kompleks: 7.000 kvadrata za 3 milijuna eura

Trešnjevački sportski kompleks koji se prostire na 7.000 kvadrata ide na prodaju. Uskoro kreće dražba, a cijena iznosi oko 3 milijuna eura.

Dok se na Trešnjevci gradi novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, nešto dalje, na adresi Klanječka ulica 37A neizvjesna budućnost čeka sportski kompleks Concordia. Kompleks se sastoji od sportske dvorane, teniskih terena, parkirališta i dvorišta. Iako ime sugerira sklad, situacija ondje godinama i nije bila baš takva.

Kako je objavljeno u E-oglasniku Trgovačkog suda u Zagrebu, taj sportski kompleks ide na prodaju, odnosno na dražbu. Prema dostupnim informacijama, Financijska agencija (FINA) objavila je poziv za sudjelovanje u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina u vlasništvu tvrtke Končar-Turs, šport, rekreacija i ugostiteljstvo d.o.o. u stečaju. Postupak se provodi radi prisilne naplate na temelju zahtjeva Trgovačkog suda u Zagrebu.

Vrijednost procijenjena na preko 3 milijuna eura

Riječ je o više katastarskih čestica različite namjene, među kojima su objekti i površine za sport i rekreaciju, kao i prateća infrastruktura, a sve se proteže na čak 7.000 kvadrata. Procijenjena vrijednost cijelog kompleksa iznosi 3.316.593,27 eura, dok je početna cijena za nadmetanje na prvoj dražbi određena na 2.487.444,95 eura.

Elektronička javna dražba započela je objavom poziva 10. veljače 2026. godine, dok će prikupljanje ponuda trajati od 22. travnja do 7. svibnja 2026. putem sustava e-Dražba. Nadmetanje se provodi u elektroničkom obliku, a ponude se mogu podnositi u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja nadmetanja. Ako nova najviša ponuda stigne neposredno prije isteka roka, nadmetanje se automatski produljuje za dodatnih deset minuta.

Kako bi sudjelovali u dražbi, zainteresirani ponuditelji moraju prethodno uplatiti jamčevinu u iznosu od 331.659,33 eura. Jamčevina mora biti evidentirana na računu Financijske agencije najkasnije do 13. travnja 2026. godine. Sportski kompleks Concordia ide na prodaju | Foto: Google Maps

Izvješće stečajnog upravitelja

Među dokumentima koji su dostupni nalazi se i izvješće stečajnog upravitelja. Izvješće za društvo Končar-Turs d.o.o. u stečaju, koje se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem St-862/2019, donosi pregled tijeka stečajnog postupka i stanja stečajne mase za razdoblje od 17. studenoga 2025. do 16. veljače 2026. godine.

U tom su razdoblju zabilježeni određeni tehnički problemi na objektu u Klanječkoj ulici, ponajprije s vodovodnim instalacijama. Zbog toga su provedeni nužni sanacijski radovi uz angažman izvođača Gradnja montaža.

Istodobno su provedene i administrativne aktivnosti vezane uz uvođenje novog sustava fiskalizacije, dok je 10. veljače 2026. na stranicama Financijske agencije objavljen poziv za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina društva. U financijskom dijelu izvješća navodi se kako su prihodi stečajne mase u promatranom razdoblju iznosili 347.341,84 eura, pri čemu najveći dio otpada na prihode od zakupa nekretnine.

Istodobno su rashodi iznosili 253.506,19 eura, a odnosili su se na režijske troškove, održavanje i popravke objekta, plaće radnika tijekom otkaznog roka, računovodstvene usluge, osiguranje te druge troškove poslovanja i upravljanja stečajnom masom. Na dan 16. veljače 2026. stanje na računu stečajne mase iznosilo je 93.835,65 eura. Sportski kompleks Concordia ide na prodaju | Foto: Google Maps

Što obuhvaća imovina i što slijedi

Dakle, da ponovimo još jednom gradivo - glavninu imovine čine nekretnine u Klanječkoj ulici 37A na Trešnjevci. Ta imovina trenutačno se pokušava unovčiti putem prve elektroničke javne dražbe koja traje do 7. svibnja 2026. godine. Uz nekretnine, u stečajnoj masi nalazi se i pokretna imovina poput namještaja i opreme procijenjene na oko 18.658 eura, pri čemu se dio opreme još uvijek koristi u sklopu zakupa objekta.

Izvješće također navodi nekoliko sudskih postupaka povezanih sa stečajem, uključujući spor s BKS Bank AG te postupke vezane uz utvrđivanje vlasništva nad određenim nekretninama. U jednom od tih sporova Grad Zagreb pravomoćno je upisan kao vlasnik pojedinih zemljišta koja su ranije bila predmet spora s društvom Končar-Turs.

U idućem razdoblju planirano je dodatno oglašavanje prodaje nekretnina te organiziranje razgledavanja za potencijalne kupce kako bi se ubrzao proces unovčenja. Prema važećem GUP-u, na toj bi se lokaciji i ubuduće trebali nalaziti objekti sportske namjene.

Ipak, konačna sudbina ovog kompleksa ovisit će o ishodu dražbe i planovima budućeg vlasnika. Hoće li Concordia i dalje služiti sportu ili bi ovaj dio Trešnjevke u budućnosti mogao dobiti neku novu namjenu, pokazat će vrijeme...