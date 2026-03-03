Ministarstvo financija o poreznim rješenjima za nekretnine: Nema tehničke greške, žalbe primamo!

Ministarstvo financija, u čijem je sastavu Porezna uprava, objavilo je priopćenje kojim demantira navode iz teksta objavljenog 1. ožujka 2026. na jutarnji.hr o zaprimljenim rješenjima za porez na nekretnine u Zagrebu. U reagiranju Ministarstvo odbacuje tvrdnje o 'kaosu u sustavu' te naglašava da nije došlo do promjene poreznog statusa nekretnina koje se koriste za trajno stanovanje niti je riječ o tehničkoj pogrešci sustava.

Sporni tekst opisuje situaciju u kojoj su brojni građani Zagreba koji u svojim stanovima imaju prijavljeno prebivalište i u njima doista žive, zaprimili rješenja o razrezu poreza na nekretnine za 2025. godinu. U članku se problem interpretira kao ozbiljan porezni propust, govori se o 'šoku' među stanarima, navodi da su iznosi visoki te se sugerira da Hrvati takva rješenja ne bi trebali plaćati jer se, prema tvrdnjama u tekstu, radi o pogrešnom obračunu i dokazima nefunkcioniranja sustava.

Demanti Porezne uprave

Demanti Porezne uprave prenosimo u cijelosti:

'Povodom teksta objavljenog u Jutarnjem listu na temu zaprimanja rješenja o razrezu poreza na nekretnine za 2025. godinu na adrese građana koji u tim nekretninama imaju prijavljeno prebivalište i u njima stvarno stanuju, dužni smo radi točnog informiranja javnosti istaknuti sljedeće:

Naglašavamo kako nema govora o 'kaosu u sustavu', već isključivo o potrebi dodatnog usklađivanja podataka iz više službenih registara na razini gradova i općina i Porezne uprave.

Postoje pojedini slučajevi u kojima je došlo do neusklađenosti podataka između službenih evidencija koje se koriste u postupku utvrđivanja obveze poreza na nekretnine. U tim slučajevima može se dogoditi da su rješenja o razrezu poreza na nekretnine dostavljena i za nekretnine koje, sukladno važećim propisima, ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine.

Svakako naglašavamo da se ne radi o promjeni poreznog statusa nekretnina koje se koriste za trajno stanovanje kao ni o tehničkoj pogrešci.

Podsjećamo kako je zbog očekivane situacije pojedinačnih grešaka pri velikim novim obradama podataka Porezna uprava 23. veljače 2026. godine objavila vijest s informacijama vezano uz izdavanje rješenja o porezu na nekretnine. Vijest sadrži uputu obveznicima da se obrate nadležnoj ispostavi Porezne uprave u slučaju da zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, a radi provjere podataka i eventualnog pokretanja žalbenog postupka'

Zakonski okvir

Rasprava koja se otvorila u javnosti ne može se razumjeti bez konteksta zakonskih izmjena. Novi porez na nekretnine uveden je izmjenama Zakon o lokalnim porezima te je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine, zamijenivši dotadašnji porez na kuće za odmor. Za razliku od starog modela, koji je bio fakultativan i ovisio o odluci jedinica lokalne samouprave, novi porez predstavlja obvezni lokalni prihod koji su gradovi i općine dužni primjenjivati.

Prema zakonu, obveznici su domaće i strane fizičke i pravne osobe koje su vlasnici nekretnina na dan 31. ožujka godine za koju se porez utvrđuje. Porez se utvrđuje godišnje, a rješenje donosi nadležna ispostava Porezne uprave na temelju podataka iz službenih evidencija.

Kako se određuje visina poreza

Visina poreza određuje se prema jasno propisanoj formuli: korisna površina nekretnine (u m²) množi se s poreznom stopom izraženom u eurima po četvornom metru. Zakonom je propisan raspon od 0,60 do 8,00 eura po m² godišnje, dok konkretnu visinu unutar tog raspona određuje predstavničko tijelo grada ili općine svojom odlukom. Ako lokalna jedinica ne donese odluku, primjenjuje se minimalna zakonska stopa.

Jedinice lokalne samouprave mogu dodatno diferencirati visinu poreza ovisno o zoni, lokaciji ili drugim kriterijima koji utječu na vrijednost nekretnine. Istodobno, zakon predviđa izuzeća – među ostalim za nekretnine koje služe trajnom stanovanju vlasnika ili su u dugoročnom najmu – što je upravo jedna od ključnih točaka aktualne javne rasprave i zaprimljenih rješenja.