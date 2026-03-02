Ugovorena brza cesta Zagrebačkog prstena od 50 milijuna eura, uključuje i gradnju tunela

Potpisan je ugovor za projekt Izgradnje brze ceste Kašina - Zlatar Bistrica, 1. etapa od Čvora Zlatar Bistrica do Marije Bistrice.

Ugovor za projekt vrijedan gotovo 50 milijuna eura bez PDV-a potpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i predsjednik Uprave tvrtke CGP, Martin Gosenca. Ukupna duljina dionice Zlatar Bistrica - Marija Bistrica iznosi 3,5 kilometra.

Riječ je o sastavnom dijelu budućeg Zagrebačkog prstena, brze ceste koja će povezati autoceste Zagreb - Goričan i Zagreb - Macelj. Realizacijom ovog projekta dodatno će se rasteretiti postojeća prometna infrastruktura na području Zagreba te znatno unaprijediti prometna povezanost sjeverozapadnog dijela Hrvatske.

Tunel, vijadukt, most

- Hrvatske ceste nastavljaju s izgradnjom brzih cesta, obnovom državnih cesta, izgradnjom obilaznica i čitavim nizom drugih infrastrukturnih projekata, diljem Hrvatske, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar Butković.

Najavio je i nastavak izgradnje brze ceste, istaknuvši kako Hrvatske ceste već rade na pripremi projektne dokumentacije za nastavak trase, kao i nastavak izgradnje dijela autoceste Zagreb - Macelj koji još nije izgrađen u punom profilu, za što se razmatraju modeli financiranja, uključujući mogućnost korištenja europskih sredstava.

Dozvole u narednim mjesecima

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, rekao je pak kako očekuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobivanje građevinske dozvole u sljedeća dva do tri mjeseca, kako bi izvođač mogao započeti radove.

- Idućih 14 kilometara prema Kašini, odnosno, prema Popovcu imamo lokacijsku dozvolu i pripremat ćemo dokumentaciju, a na toj dionici imamo još pet tunela i to je zahtjevna dionica, kazao je Budimir, dodavši da je ukupna vrijednost tih radova najmanje oko 150 milijuna eura.

ugovaranje brze ceste | foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Velika stvar za marijansko svetište

Župan Koprivničko-križevačke županije Željko Kolar istaknuo je kako je ovo veliki dan za županiju te je zahvalio ministru Butkoviću i Hrvatskim cestama na dosadašnjim realiziranim projektima.

- Danas smo, nakon šest godina krenuli u ovu najtežu i najizazovniju dionicu do Marije Bistrice i ona nama neizmjerno puno znači, što zbog našeg Nacionalnog marijanskog svetišta, što zbog naše same Marije Bistrice i svih nas koji ovdje živimo i svih onih koji dolaze k nama, ali i za razvoj gospodarstva, dodao je župan, naglasivši kako očekuje nastavak ulaganja i izgradnju preostalih dionica brze ceste.

Značaj za lokalnu zajednicu

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički istaknuo je važnost koju ovaj projekt ima za lokalno stanovništvo, kao i za sve posjetitelje ovog područja.

- Prije svega zbog sigurnosti prometa, zbog mobilnosti, zbog svih onih skoro milijun posjetitelja, da mogu sigurno stići i otići iz Marije Bistrice, naglasio je, istaknuvši kako će se projektom uvelike doprinijeti i gospodarskom razvoju kako same Marije Bistrice, tako i šireg područja, čime će se omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

- Veseli nas činjenica da se već sada projektira nastavak trase prema Popovcu. Plan je da se nakon 30 mjeseci, kad se završi brza cesta, krene, ako ne u cijelu, onda u fazama prema Popovcu, čime bi cijela brza cesta bila završena“, nastavio je načelnik, dodavši kako bi to predstavljao veliki iskorak za Zagorje.



