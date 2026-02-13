Tvrtka iz Hercegovine odabrana za novu etapu najvećeg infrastrukturnog projekta u Dalmaciji

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
13. veljača 2026.
Nakon odabira izvođača pred sam kraj 2025., u siječnju ove godine dodijeljen je ugovor za provedbu prve faze izgradnje čvorišta TTTS u Stobreču. Radi se o ključnoj etapi radova na DC 8 u smjeru Dugog Rata, koju će za ugovorenu cijenu od 16,18 milijuna eura izvesti tvrtka Hering. Inače, cijeli projekt mogao bi doseći cifru od 400 milijuna eura.
Dana 24. siječnja 2026. godine s odabranom tvrtkom Hering potpisan je ugovor za radove procijenjene na oko 20 milijuna eura, za koje se sad zna da će koštati 16.182.084,12 eura bez uključenog PDV-a. Ugovoren je vremenski rok realizacije od 18 mjeseci od trenutka uvođenja izvođača u posao.
Investitor, Hrvatske ceste, na natječaju su zaprimile ukupno pet ponuda, a ekonomski najpovoljniju dala je hercegovačka tvrtka Hering iz Širokog Brijega, koja je odgovarala i po drugim kriterijima javne nabave. Od njihove ponude bila je skuplja konkurencija – Strabag s ponudom od 17,41 milijun eura, zajednica Texo Moliora i Bemaxa s ponudom od 17,90 milijuna, GP Krka s ponuđenim iznosom od 19,04 milijuna te zajednica Colas Hrvatske i Degal Tehnike s iznosom od 18,89 milijuna eura. Nakon odabira najprikladnije ponude, obavijest o dodjeli ugovora u sustavu javne nabave pojavila se 12. veljače 2026. godine, čime je i službeno potvrđen izbor izvođača za realizaciju prve faze velikog projekta.
Podsjetimo, prva faza izgradnje čvorišta TTTS u Stobreču jedan je od važnijih prometnih zahvata koji Hrvatske ceste provode u širem području Splita, kojim će se povezati postojeća prometnica Mravinci-TTTS s planiranom brzom cestom prema Omišu te rasteretiti promet na obalnoj magistrali.
Projekt obuhvaća izgradnju glavne trase, velikog kružnog toka, ulaznih i izlaznih rampi te prateće infrastrukture, uključujući pješačke komunikacije, zamjenske ceste i sustav odvodnje. Glavna cesta projektirana je za brzinu od 80 kilometara na sat, s dva prometna traka u svakom smjeru i razdjelnim pojasom, čime se povećavaju sigurnost i protočnost prometa na ovom opterećenom koridoru.
Planirana dionica i čvorište TTTS inače su na istočnom rubu Splita, između urbaniziranih zona i Transportno-trgovačkog terminala Split, a njihova je svrha preusmjeravanje dijela prometa s postojeće obalne ceste koja prolazi kroz gusto naseljeno područje s brojnim raskrižjima i prilazima. Izgradnjom novog prometnog rješenja u zasebnom koridoru očekuje se značajno rasterećenje postojeće mreže i sigurnije odvijanje prometa na pravcu prema Omišu.
Još treba reći da će odabrani izvođač izvoditi uz angažman podugovaratelja na specijaliziranim segmentima projekta. Geodetske poslove na prvoj fazi obavljat će tvrtka Geographica, dok je za elektroinstalacije i cestovnu rasvjetu zadužena tvrtka LED Elektronika, kako stoji u obavijesti o ugovaranju posla u sustavu javne nabave. Ovakva podjela zadataka omogućuje precizniju izvedbu tehnički zahtjevnih dijelova projekta, posebice u segmentima prometne infrastrukture i pratećih instalacija.
