Ovdje se nekoć igrao veliki gradski derbi: Kreće obnova zaboravljenog hrvatskog stadiona

U Sisku se 90-ih godina igrao jedan od najboljih nogometa u Hrvatskoj. S jedne strane bila je legendarna 'Stara dama' - Segesta, koja je nastupala na Gradskom stadionu, a s druge strane NK Metalac, koji je svoje utakmice igrao na istoimenom stadionu u gradskom naselju Caprag. Oba kluba i danas postoje te i dalje igraju na istim stadionima, koji su s vremenom došli u pomalo derutno stanje, osobito stadion Metalca.

No, to bi se uskoro trebalo promijeniti. Grad Sisak raspisao je javni natječaj za uređenje stadiona Metalac u vrijednosti od 453.070,15 eura. Kad je riječ o financiranju projekta, valja napomenuti i da će Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva turizma i sporta, projekt sufinancirati u 2026. godini s 253.066,73 eura.

Veliki makeover, ali ne i tribina?

Projektom je predviđeno značajno unapređenje infrastrukture stadiona Metalac. Planirano je uređenje glavnog nogometnog terena, izgradnja pomoćnog terena s umjetnom travom, rekonstrukcija zgrade sa svlačionicama te uređenje okoliša i parkirališta.

Važno je napomenuti kako rekonstrukcija tribina, koje mogu primiti oko 3.000 gledatelja, kao ni obnova krova, nisu predmet ove javne nabave. Tribine su djelomično obnovljene prije otprilike pet godina, kada su postavljene nove montažne tribine. Ipak, i bez tih zahvata riječ je o važnom koraku prema poboljšanju nogometne infrastrukture u gradu.

stadion Metalac u Sisku | Foto: Grad Sisak

stadion Metalac u Sisku | Foto: Grad Sisak

Uređenje glavnog nogometnog terena

Glavni nogometni teren dimenzija 85,59 × 167,34 metra namijenjen je održavanju nogometnih utakmica i treninga. Projektom je predviđena izvedba sustava navodnjavanja travnjaka s 24 automatizirane prskalice, koje će biti spojene na postojeću internu vodovodnu instalaciju.

U sklopu radova planira se i uređenje travnate površine te obnova atletske staze. Dotrajali rubnjaci koji omeđuju teren i stazu bit će uklonjeni i zamijenjeni novim parkovnim rubnjacima dimenzija 8 × 20 × 100 centimetara. Također će se sanirati i zaštitne te reklamne ograde koje okružuju teren.

stadion Metalac u Sisku | Foto: Grad Sisak

Izgradnja pomoćnog terena s umjetnom travom

Na stadionu će se izgraditi pomoćni nogometni teren dimenzija 44,00 × 56,00 metara, s igralištem dimenzija 40,00 × 50,00 metara. Teren će biti izveden s podlogom od certificirane umjetne trave, a konstrukcija će uključivati drenažne i nosive slojeve od drobljenog kamenog materijala.

Planirana je ugradnja tamponskog sloja od 30 centimetara tucanika, nosivog sloja od 20 centimetara drobljenog kameniva, separatornog geotekstila te završnog sloja umjetne trave ispunjenog kvarcnim pijeskom i EPDM gumenim granulatom. Iza golova bit će izvedene zaštitne ograde visine 4 metra, oslonjene na stupove duljine 4,3 metra s armiranobetonskim temeljima dimenzija 50 × 50 × 70 centimetara.

stadion Metalac u Sisku | Foto: Grad Sisak

Rekonstrukcija svlačionica i uređenje okoliša

Zgrada svlačionica, tlocrtnih dimenzija 9,62 × 26,75 metara, sastoji se od prizemlja s maksimalnom visinom 5,20 metara. U sklopu rekonstrukcije planira se sanacija vlage, zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i odvodnje te reorganizacija unutarnjeg prostora uklanjanjem postojećih pregradnih zidova. Predviđeni su i radovi bojanja zidova i stropova te obnova vrata i dovratnika.

U okolišu stadiona planira se uklanjanje dotrajalih asfaltnih površina i izgradnja 30 parkirališnih mjesta dimenzija 2,50 × 5,00 metara, izvedenih od betonskih travnatih rešetki dimenzija 60 × 40 × 8 centimetara. Rešetke će se postavljati na nosivi sloj kamenog agregata debljine 40 centimetara i završni sloj agregata debljine 5 centimetara.

Također će se urediti hodne staze ispred svlačionica, zamjenom postojećih betonskih staza novim stazama od betonskih opločnika te izvesti dodatna pješačka staza prema obližnjem parku za pse.