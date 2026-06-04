Novosti Modernizacija triju pruga i 100 km između 2 državne granice: Jedan dokument je preduvjet za sve

Modernizacija triju pruga i 100 km između 2 državne granice: Jedan dokument je preduvjet za sve

Nina Šantek
Nina Šantek

04. lipanj 2026.

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Modernizacija triju pruga i 100 km između 2 državne granice: Jedan dokument je preduvjet za sve

Modernizacija triju pruga | foto: Pexels, EOJN, Canva

Uz brojne druge projekte HŽ-a, sprema se modernizacija triju pruga između dviju državnih granica na istoku Hrvatske. Brzina vlaka je 20 do 100 km/h.

Modernizaciju ne jedne već triju željezničkih pruga, M301, M302 i M303, od državne granice s Mađarskom, preko Osijeka, Strizivojne, do državne granice s Bosnom i Hercegovinom zahvatit će novi projekt HŽ Infrastrukture. Nezaobilazan korak prije radova je izrada milijun eura vrijedne Studije izvodljivosti, a predmet je upravo objavljen u javnoj nabavi.

Studiju, naravno, naručuje HŽ Infrastruktura, a u njoj će se analizirati radove na prugama između dviju državnih granica kojima vlak zasad - ovisno o dionici - vozi 20 do 100 kilometara na sat. 

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Samo za studiju milijun eura

Godina i pol dana je rok, a 950 tisuća eura iznos za koji će se izvođač (kojeg tek treba odabrati) ugovorom obvezati izraditi Studiju izvodljivosti modernizacije triju željezničkih pruga. Radovi se spremaju na prugama M301, M302 i M303 a potez se proteže između dviju državnih granica, od one s Mađarskom do granice s Bosnom i Hercegovinom. Ukupno je riječ o 104 kilometra željezničke pruge

U svibnju ove godine, objavljen je i projektni zadatak, izrađen u svrhu stvaranja preduvjeta za razvoj transeuropske prometne mreže. Opisuje u kakvom su stanju pruge koje još treba modernizirati. 

- Od granice sa Mađarskom do kolodvora Strizivojna-Vrpolje pruga je neelektrificirana, a od kolodvora Strizivojna-Vrpolje do granice sa Bosnom i Hercegovinom elektrificirana. Opisani pravac predstavlja željezničku poveznicu Budimpešte i luke Ploče preko Bosne i Hercegovine, stoji u opisu. 

Nagibi i brzina vlaka

Pruge M301 i M303 imaju uzdužni nagib do 6 promila, a pruga M302 do 8 promila, navodi projektni zadatak, dalje je navedeno. 

Regulacija prometa od granice sa Mađarskom do kolodvora Strizivojna-Vrpolje odvija se u kolodvorskom razmaku, a nadalje do granice sa Bosnom i Hercegovinom u blokovnom razmaku (APB). Na predmetnim prugama ne postoji RD sustav, međutim kolodvori Beli Manastir, Osijek, Strizivojna-Vrpolje i Slavonski Šamac opremljeni su UHF radijskom mrežom, napomenuto je u projektnom zadatku.

Dopuštene brzine na pruzi kreću se od 20 do 100 kilometra na sat, a što ovisi o ograničenjima u lukovima, trokutu preglednosti na ŽCP-ima i u kolodvorima. Duljina zaustavnog puta na prugama M301 i M302 iznosi 700 metara, te 1000 metara na pruzi M303, sve su informacije navedene u dokumentaciji objavljenoj za izradu Studije za predmetne pruge. 

Postojeće stanje na pruzi | foto: EOJN, snimka zaslona

Na trasama su kolodvori i mostovi

U obuhvatu zahvata, kolodvori opremljeni peronom za prijam i otpremu putnika su Beli Manastir, Darda, Osijek i Slavonski Šamac. Stajališta opremljena peronom za prijam i otpremu putnika su Čeminac, Osijek Dravski Most, Čepin, Lipovac-Koritna i Sikirevci. U ostalim službenim mjestima postoje uređene površine a za prijam i otpremu putnika, a na prugama je ukupno 16 mostova. 

Uz to, na željezničkim prugama postoji velik broj propusta raznih promjera i duljina. Propusti se u projektnom zadatku neće nabrajati nego će naknadno biti dostavljeni Pružatelju usluge sa svom potrebnom dokumentacijom, istaknuto je u dokumentaciji za Studiju izvodljivosti. 

Dokumentacija će dati smjernice

Predmet projektnog zadatka je izrada studijske dokumentacije za modernizaciju međunarodnih željezničkih pruga M301, M302 i M303, od granice s Mađarskom do granice s Bosnom i Hercegovinom. Dokumentacija treba dati smjernice za daljnju projektnu razradu, ovisno o prognozi prometa i potrebnim ulaganjima, navedeno je o planiranom projektu.

Bit će potrebno analizirati opravdanost modernizacije s obzirom na sadašnje i buduće količine prijevoza te provesti analizu troškova i koristi prema važećoj nacionalnoj i europskoj metodologiji, napominje se u dokumentima. Studija izvodljivosti treba obuhvatiti tehnička rješenja infrastrukture za prijevoz putnika i robe, usklađena s europskim tehničkim specifikacijama i zahtjevima vojne mobilnosti, te procijeniti mogućnosti financiranja projekta, navedeno je za kraj.

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