Obnova pruge od 200 milijuna eura na sjeveru Hrvatske: Ministarstvo ima posebne zahtjeve za most

Na obnovi pruge od oko 200 milijuna eura Ministarstvo zaštite okoliša ima određene zahtjeve. Odnose se na radove na mostu, gdje ima ciljanih vrsta.

Obnova željezničke pruge Kloštar-Koprivnica-Varaždin-Čakovec, vrijedna oko 190 milijuna eura, započela je početkom 2025. godine, a završetak radova planiran je krajem 2028. godine. U travnju 2026. radove su obišli ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić i drugi.

Da će po završetku radova vlakovi na dionici dugoj oko 90 kilometara prometovati brzinom od 100 kilometara na sat, što je standard za regionalne pruge, istaknuo je predsjednik Uprave HŽ-a, Damir Lončarić. No, tijekom remonta ove pruge, na kojoj se na pojedinim dionicama trenutačno vozi brzinom od svega 60 kilometara na sat, posebna će se pozornost posvetiti jednom dijelu trase. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je rješenje.

Uklanjanje riječnog nanosa

Zaključkom od 9. lipnja 2026. godine zatražilo je nositelja zahvata nadopunu vezano za pojašnjenje načina izvođenja radova uklanjanja riječnog nanosa s uzvodne strane stupa na mostu Drava i radova uklanjanja postojećih te izvođenja novog klina, kao i novih pokosa i čunjeva nasipa oko upornjaka, kao i trajanje zahvata i razdoblje godine u kojem se zahvat planira provesti.

- Zahvatom je planirana obnova postojeće željezničke pruge, kojom su predviđeni isključivo radovi sanacije i obnove pojedinih elemenata željezničke pruge, bez dodatnog utjecaja ili promjena okolnog prostora i okoliša, istaknuto je o vrsti radova u Rješenju.

Predviđeni radovi uključuju obnovu gornjeg ustroja pruge na postojećoj trasi, zamjenu perona i uređenih površina na postojećim lokacijama, zamjenu skretnica, uređenja kolosijeka, odvodnje, mostova i propusta, pojašnjeno je.

Na mostu Drava, dodaje se, predviđena je zamjena postojeće hidroizolacije s rasponskog mosta, sanacija i impregnacija svih dostupnih betonskih ploha, obnova antikorozivne zaštite svih dostupnih čeličnih ploha, uklanjanje riječnog nanosa s uzvodne strane stupa, zamjena asfaltnog zastora na pješačkim stazama te uklanjanje postojećeg i izvođenje novog klina i novih pokosa i čunjeva nasipa oko upornjaka. Obilazak radova | foto: Varaždinska županija

Uz most ciljni stanišni tipovi

Prema bazi podataka Ministarstva, na dijelu lokacije zahvata uz most Drava nalaze se ciljni stanišni tipovi Dravske akmulacije - Nizinske košanicei Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume. Također, dio lokacije zahvata uz most predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste Dravske akumulacije - kao što su Cucujus cinnaberinus, bolena, Balonijevod balavca, bjeloperajnu krkušu, dabra i vidru.

Prema bazi podataka, na dijelu lokacija nalaze se i pogodna staništa za ciljne vrste ptica akumulacije - malu prutku, vodomara, veliku bijelu čaplju, crnu rodu, eju močvaricu, eju strnjaricu, malu bijelu čaplju, malog sokola, čapljicu voljka, patku kreketaljku, malog vranca, gaka, bregunicu, crvenokljunu čigru i značajne negnijezdeće populacije ptica.

Izvođenje radova na uklanjanju riječnog nanosa s uzvodne strane stupa na mostu Drava iz tog razloga predviđa se u vrijeme niskog vodostaja prilagođenom opremom: pontonom, bagerom i vitlima. Izvođenje radova na uklanjanju postojećeg klina i izvedbi novog klina, novih pokosa i čunjeva nasipa oko upornjaka predviđa se izvan razdoblja visokih voda unutar nužno potrebnog radnog pojasa u zoni postojećeg nasipa.

Ograničeno kretanje radnika

Kretanje radnika, stojeva i vozila ograničit će se na postojeći infrastrukturni koridor i postojeće pristupne putove te se ne planira otvaranje novih pristupnih putova kroz prirodna staništa. Završna obrada pokosa izvest će se tako da se spriječi osipanje nasipa i njegovo ispitanje prema okolnom prostoru ili vodotoku, nalaže Ministarstvo zaštite okoliša.

S obzirom na navedeno, a i budući da se radi o zahvatima sanacije i rekonstrukcije postojećih elemenata željezničke infrastrukture, da će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i vibracija biti lokalizirani i prisutni samo za vrijeme izvođenja radova i s obzirom na ukupnu zastupljenost ciljnih stanišnih tipova i pogodnih staništa za navedene ciljne vrste Dravske akumulacije.

Ipak, s obzirom na to da se radi o rekonstrukciji i sanaciji postojeće željezničke infrastrukture te da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedena područja ekološke mreže.

- Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, za planirani se zahvat mogu isklučiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja (samostalni i kumulativni) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, stoji na kraju rješenja.

Kraj za dvije godine

U travnju ove godine potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je radove na obnovi željezničke pruge na području Varaždinske županije, jednom od većih infrastrukturnih projekata u sjevernoj Hrvatskoj. Kako je tada istaknuto, obnavljaju se dionice Kloštar-Koprivnica-Varaždin (74,7 kilometara) i Varaždin-Čakovec (duljine 11,8 kilometara).

Obnova je vrijedna nešto manje od 200 milijuna eura, a završetak radova planiran je krajem 2028. godine. Nakon obnove vlakovi će prometovati brzinom do 100 kilometara na sat, što je potvrdio predsjetnik Uprave HŽ Infrastrukture. Tijekom obilaska najavljeni su i daljnji prometni projekti, među kojima su Podravska brza cesta te razvoj intermodalnih centara u Varaždinu i Ludbregu, koji bi trebali unaprijediti teretni i putnički promet te rasteretiti lokalne prometnice.