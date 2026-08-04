Priuštivi najam: Majka i dvoje djece 53 kvadrata plaćaju 339 eura, ostalo vlasniku daje država

Bez da čekaju dvije godine, u program mogu i stanovi vlasnika koji su ih do sada davali u kratkoročni najam.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavilo je novi propis iz područja stanovanja koji se donosi temeljem novog Zakona o priuštivom stanovanju. Riječ je o Programu priuštivog najma koji se trenutno nalazi u postupku javnog savjetovanja, a sadrži detalje niza novina.

Uz cilj da se aktiviraju postojeći prazni stanovi i građanima omogući dugoročni najam po cijenama koje su prilagođene prihodima kućanstva, Programom priuštivog najma sada se dodatno 'relaksiraju' uvjeti za prijavu privatnih stanova u program. Istražili smo o čemu je riječ.

Bez čekanja dvije godine

Tako će se u Program, bez da čekaju dvije godine, moći javiti i suvlasnici koji su svoju nekretninu dosad davali u kratkoročni najam, rekao je Bačić. Uz napomenu kako se do sada u Program prijavilo 958 nekretnina, te da u tijeku je 61 'uparivanje' najmodavaca i najmoprimaca, a ministar je naveo i nekoliko primjera.

- Tročlana obitelj, majka i dvoje djece odabrala je u Zagrebu na lokaciji Trešnjevke nekretninu od 53,4 metra kvadratna i ona će za tu nekretninu plaćati 339 eura, a vlasniku će država mjesečno isplaćivati 662 eura koliko bi on dobio prema medijalnoj najamnini na toj lokaciji po metru četvornom. Dakle, obitelj će na temelju ovog našeg pravilnika imati uštedu na mjesečnoj razini od 323 eura, što je praktično 50 posto najamnine, rekao je ministar.

Ovdje treba reći i da je, prema dokumentu koji se nalazi u javnom savjetovanju, ista mogućnost predviđena je i za stanove stečene nasljeđivanjem, nekretnine koje su bile u postupku prenamjene, one iz kojih su iselili zaštićeni najmoprimci te za vlasnike koji su zbog smještaja u dom za starije prestali koristiti svoj stan. U svim tim slučajevima vlasnici će morati priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju razlog odstupanja od osnovnog uvjeta. stambena zgrada | foto: Magnific

Osnovni uvjeti

Program ostaje namijenjen građanima koji stambeno pitanje ne mogu riješiti na tržištu, pa pravo sudjelovanja neće imati osobe koje već posjeduju odgovarajuću stambenu nekretninu niti kućanstva čiji prihodi prelaze propisane granice. Za prijavu će biti potrebno dokazati visinu primanja, a isključeni su i podnositelji protiv kojih se vodi kazneni postupak.

Nakon prijava APN će sastaviti listu prvenstva prema unaprijed određenom sustavu bodovanja. Bodovi će se dodjeljivati prema prihodima, broju članova kućanstva, broju djece, životnoj dobi, stručnoj spremi, invaliditetu, duljini prebivališta te, ovisno o odluci lokalne samouprave, pripadnosti deficitarnom zanimanju.

Najamnina ovisi o prihodima kućanstva

Jedna od ključnih odredbi Programa odnosi se na način određivanja priuštive najamnine. Ona će se izračunavati prema formuli koja polazi od ukupnih neto prihoda kućanstva, pri čemu se za stanovanje predviđa izdvajanje do 30 posto prihoda, umanjeno za procijenjene režijske troškove.

Visina najamnine neće biti trajna jer će se prihodi kontrolirati svake godine, a korisnici će imati obvezu prijaviti svako povećanje primanja veće od 15 posto.

S druge strane, ako prihodi padnu za više od 10 posto, najmoprimac će moći zatražiti ponovno određivanje niže najamnine. Korisnici će morati prijaviti i ako tijekom trajanja ugovora steknu useljivu nekretninu jer to može dovesti do povećanja najamnine ili prestanka prava na priuštivi najam. No, treba reći, program ipak propisuje da najamnina ne može biti niža od dva eura po četvornom metru stana. Euri i kalkulator | Foto: Canva

Isplaćivanje naknade unaprijed

Kako bi potaknula vlasnike da uključe svoje stanove u Program, država zadržava model zajamčene naknade. Vlasniku će po sklapanju ugovora biti isplaćeno 60 posto ukupne naknade za cijelo ugovoreno razdoblje, dok će ostatak dobiti nakon proteka polovice ugovora. Druga isplata usklađivat će se s promjenama medijalnih tržišnih najamnina kako vlasnici ne bi bili zakinuti u slučaju rasta cijena.

Posebna pogodnost predviđena je i za stanove koji trenutačno nisu useljivi. Vlasnici će moći dobiti dio naknade unaprijed kako bi financirali završne radove poput zamjene stolarije, sanitarija, podova ili ličenja, ali će novac morati vratiti ako stan ne bude uređen u roku od šest mjeseci. Kao osiguranje povrata sredstava APN će u tim slučajevima upisati založno pravo na nekretninu.

Nije za sve

Pravilnik detaljno propisuje kakve nekretnine mogu biti uključene u Program. Prihvatljivi su samo stanovi koji su uporabljivi ili ih je moguće dovesti u uporabljivo stanje završnim radovima, dok konstrukcijski oštećene nekretnine neće moći sudjelovati. Program je ograničen i površinom pa se neće moći prijaviti stanovi veći od 120 četvornih metara.

Kada je riječ o kućama, prihvatljivi će biti samo stanovi koji imaju zaseban ulaz i odvojena brojila za električnu energiju, dok neetažirane stambene jedinice neće ispunjavati uvjete. APN će prije konačnog prihvaćanja obaviti pregled dokumentacije i fizički obilazak svake nekretnine kako bi provjerio odgovara li propisanim kriterijima. Vlasnici čiji stanovi ne zadovolje uvjete dobit će obrazloženu odluku s razlozima odbijanja. Pixabay

Stroga pravila za korisnike

Korisnici koji dobiju stan kroz Program morat će se pridržavati niza obveza tijekom cijelog trajanja ugovora. Stan neće smjeti dati u podnajam, koristiti ga za obavljanje gospodarske djelatnosti niti u njemu prijaviti osobe koje nisu navedene u ugovoru. Obvezni su redovito plaćati najamninu i režije, održavati stan te prijavljivati svaku promjenu prihoda ili vlasništva nad nekretninama.

APN će imati pravo provjeravati ispunjavaju li korisnici i dalje uvjete za sudjelovanje u Programu. U slučaju dostavljanja lažnih podataka, neplaćanja obveza ili težeg kršenja kućnog reda ugovor se može raskinuti. Time Ministarstvo želi spriječiti zlouporabe i osigurati da stanovi ostanu dostupni onima kojima su doista potrebni.

Izvanredne situacije

Program propisuje i što se događa ako tijekom trajanja ugovora nastupe nepredviđene okolnosti. Tako se nastoji osigurati kontinuitet korištenja stanova i izbjeći pravna nesigurnost za obje strane.

Vlasnik će, primjerice, moći zatražiti izvanredni raskid ugovora zbog teške bolesti, smrti člana obitelji, razvoda ili stečaja. Ako APN raskine ugovor s vlasnikom, obvezan je korisniku osigurati drugu odgovarajuću nekretninu kako ne bi ostao bez smještaja.

U slučaju smrti najmoprimca, ugovor može nastaviti bračni ili izvanbračni partner odnosno drugi član kućanstva koji je živio u stanu i bio naveden u ugovoru. Također, Program uređuje i situacije razvoda ili smrti vlasnika, pri čemu prava i obveze prelaze na njegove nasljednike.