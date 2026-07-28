U Istri se gradi na sve strane, ali u Puli je žiža: Dva naselja i dobro poznati investitor dominiraju

U Puli smo prošli Kaštanjer i Monvidal, rastuća naselja u kojima se svake godine gradi sve više. Jedna tvrtka prevladava, zgrade im imaju 'znak'.

Pula je jedan od najatraktivnijih gradova u Istri za posjedovati nekretninu. Prema platformi Nekretnine.hr trenutna prosječna cijena kvadrata u tom gradu u lipnju koja iznosi skoro 3.500 eura, za 5,62 postoviše u odnosu na lipanj 2025. godine. Za gotovo 10 posto, točnije za 9,9 posto u prosjeku je porasla cijena u tri naselja - Šijani, Monvidalu i Kaštanjeru, gdje se kvadrat po najnovijem oglašava po 3.433 eura.

U naseljima Kaštanjer i Monvidal se prije pet godina novi stan mogao pronaći za 1.500 eura po četvornome metru. Prošli smo ih i provjerili tko i što sve gradi. Po broju završenih zgrada, uz nova gradilišta, jedna tvrtka ipak dominira.

Tlocrti srednji ili 'ogromni'

Koliko se naselje izgradilo očito je po otrofoto snimkama koje se mogu pronaći na stranici uredjenazemlja.hr, na kojima se vidi da se velik broj novih zgrada u Puli u posljednjih 8 godina izgradio u Monvidalu i Kaštanjeru - dva susjedna naselja u kojima ne prestaju nicati novi stanovi. Treba napomenuti da je ova lokacija blizu trgovačkog centra Pula City Mall, bolnice, i prometno je vrlo dobro povezana s centrom - zbog čega je kupcima vrlo zanimljiva.

Jedno novo gradilište koje nam 'upada u oči' je praktički završena zgrada, koja s istočne strane još čeka fasadu. Gradi se između produžene ulice Kaštanjer i Ulice Bože Gumpca, investitor je Monvidal Invest, izvođač ZK-SVE 5 sa sjedištem u Zagrebu. Projektantica je Iva Gambin, a nadzor vrši Sead Ibrahimović.

Zgrada je podignuta na čestici 1903/51, katastarske općine Pula, a zahtjev za građevinsku dozvolu vrijedi od 8. studenog 2024. godine (što nije vidljivo na građevinskoj ploči). Početak građenja prijavljen je u prosincu 2024. godine, a ponuda stanova i tlocrti mogu se vidjeti na stranicama monvidalhome.com. U zgradi sa šest katova, većina stanova prodano je ili rezervirano, a najveći broj 'slobodnih stanova' je na petom katu. Zanimljivo, tlocrti su između 50 i 55 četvornih metara, ili pak veći stanovi od preko sto kvadrata, a za cijene se valja obratiti agentima.

Projekt 'Monvidal Home' | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Gradi se u Puli | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Austrijanac gradi 24 stana

Iduće gradilište koje smo zamijetili je u Ulici Kaštanjer, kad se krene uspinjati u smjeru zapada. Primijetili smo gradilište i zgradu na kojoj još ima dosta posla, a zanimljivog je, izduženog oblika, visine od tri nadzemne etaže.

Prema građevinskoj ploči, investitor je MCG Buje, tvrtka austrijskog vlasnika registrirana u Zagrebu, kao projektant je naveden Boris Buljan, a sve izvodi Gradnja Mešanović. Bilo je interesantno što je i u ovom slučaju nadzor Sead Ibrahimović. Na ploči je vidljivo da je ovo gradilište na čestici oznake 6824 (k.o. Pula) otvoreno 20. veljače ove godine, dakle, prilično nedavno. Građevinsku dozvolu izdao je Odjel grada Pule 28. studenog 2025. godine.

U ovoj, relativno ranoj fazi gradnje, pronašli smo projekt na stranici mcgholdinggroup.com direktora MCG-a, Austrijanca Maria Christopha Grubera. Projekt se na stranicama zove Resistance Pula, a u opisu je navedeno da se gradi u centru grada, što baš ne bismo rekli. Sveukupno, zgrada je površine 3.000 četvornih metara, a u njoj će biti 24 stana.

Projekt austrijanca tek je dobio krov | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Novogradnja na Monvidalu

Iduće gradilište za izdvojiti nove su zgrade jednoga od najaktivnijih investitora, Salvador Villagea iz Pule, usko povezanim s tvrtkom Stanoinvest koji je označen na ogradi gradilišta. Riječ je o novim zgradama koje se podižu u Ulici Bože Gumpca, a vlasnici građevinskih parcela 1866/1 te 1865/11 (k.o. Pula) su Perković Gordana, Salvador Village te Belma Brajković. Zahtjev za građevinsku dozvolu riješen je u lipnju 2024. godine, a dozvola je pravomoćna od veljače 2025. godine.

No, građevinska ploča ne otkriva detalje. Naime, dok je prema ulici okrenut natpis koji otkriva da zgrade podiže Stanoinvest, s građevinskih ploča toliko su se isprale informacije da ih je teško odgonetnuti. Ipak, slabo se vidi da je investitor Salvador Village, a nadzor - ponovno - Sead Ibrahimović. Ne vide se pak izvođač i projektant ni za jedan od dva nova objekta.

Na stranici stanoinvest.biz mogu se popratiti najnoviji projekti investitora, među kojima se čini da bi barem jedna od zgrada o kojima pišemo mogla biti Blok 8 u naselju Monvidal. Za rok završetka navedena je 2026. godina, a cijena je samo 2.600 eura, što je znatno niže u odnosu na prosječnu cijenu kvadrata u ovom dijelu Pule.