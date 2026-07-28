Dobra vijest za bauštelce paušalce: Iduće godine za većinu manji porezi, ali ne za sve, ovi iznosi su ključni

Vlada je ublažila prvotni plan porezne reforme. Većina paušalnih obrtnika će i dalje poslovati bez novih opterećenja. Drugima se ne piše dobro.

Velika većina paušalnih obrtnika, među kojima su brojni građevinski majstori, vodoinstalateri, električari, keramičari i soboslikari, od iduće godine neće plaćati veće poreze i doprinose, najavio je to potpredsjednik Vlade i ministar financija, Tomislav Ćorić, predstavljajući izmjene poreznog sustava u sklopu novih antiinflacijskih mjera.

Naime, nakon brojnih reakcija obrtnika i Hrvatske obrtničke komore, Vlada je ublažila prvotni prijedlog te odlučila zadržati postojeća davanja za sve paušalne obrtnike koji godišnje ostvaruju prihod do 40.000 eura. Prema procjenama Ministarstva financija, takvih je čak 83,4 posto svih paušalnih obrta u Hrvatskoj.

Za nove mjere sada slijede javno savjetovanje. Ako budu usvojene, primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine.

Većina u istom poreznom režimu

Prvotni Vladin plan predviđao je da će od povećanja poreznog opterećenja biti pošteđena samo prva tri porezna razreda paušalnih obrtnika. Međutim, nakon konzultacija i brojnih primjedbi, zaštita je proširena i na četvrti te peti razred.

To u praksi znači da svi paušalni obrtnici koji godišnje uprihode do 40.000 eura neće imati veće porezne obveze niti će im rasti doprinosi. Upravo u toj skupini nalazi se najveći broj građevinskih obrtnika koji samostalno obavljaju svoj posao.

Ministarstvo procjenjuje da će zbog izmjena više od četiri petine svih paušalaca ostati u potpuno istom poreznom položaju kao i danas. Tako je, ističe se, Vlada znatno ublažila prvotno najavljene promjene.

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Veća davanja samo za najviše prihode

Promjene će osjetiti samo obrtnici s većim prihodima. Oni koji posluju u šestom poreznom razredu plaćat će godišnje oko 1.336 eura više poreza i doprinosa, što predstavlja povećanje od oko 30 posto.

Najveći rast očekuje paušalce koji ostvaruju između 50.000 i 60.000 eura godišnjeg prihoda. Njima će ukupna davanja porasti za oko 3.033 eura, odnosno približno 66 posto. Ipak, i ti su iznosi manji od onih koje je Vlada predlagala u svibnju, pa su i obrtnici s najvećim prihodima na kraju, čini se, dobili povoljnije rješenje nego što se isprva planiralo.

Blok za zlouporabe paušalnog obrta

Obrazlažući izmjene, ministar Ćorić istaknuo je kako je posljednjih godina broj paušalnih obrta kontinuirano rastao upravo zbog znatno nižih poreza i doprinosa u odnosu na klasično zapošljavanje. Prema njegovim riječima, dio takvih obrta zapravo prikriva nesamostalni rad, odnosno situacije u kojima osobe rade gotovo kao zaposlenici, ali koriste povoljniji porezni status paušalnog obrta.

Cilj izmjena, tvrdi ministar, nije ukidanje pogodnosti za obrtnike, nego postizanje pravednijeg poreznog sustava. Naglasio je kako će Hrvatska i nakon ovih promjena ostati među državama Europske unije s najpovoljnijim poreznim tretmanom paušalnog obrtništva.

Zanimljivo je da je samo od najave poreznih izmjena otvoreno još oko 1.750 novih paušalnih obrta. Što svakako pokazuje koliko je ovaj oblik poslovanja i dalje atraktivan. keramičar | foto: Freepik

Vođenje poslovnih knjiga

Ministar financija podsjetio je da je paušalni obrt od samog početka zamišljen kao jednostavan način poslovanja za manje poduzetnike, a ne kao oblik poslovanja koji će biti znatno povoljniji od svih ostalih. Obrtnicima koji smatraju da im paušalni sustav više nije isplativ, posebno zbog velikih ulaganja u materijal, opremu ili vozila, poručio je da uvijek mogu prijeći na vođenje poslovnih knjiga.

Na taj način mogu priznati stvarne poslovne troškove i prilagoditi porezne obveze svojoj stvarnoj zaradi. Ćorić je pritom zahvalio Hrvatskoj obrtničkoj komori na konstruktivnim prijedlozima tijekom izrade novih pravila, istaknuvši kako je dio njihovih primjedbi prihvaćen upravo zbog zaštite najvećeg broja obrtnika.