Nova pravila za strane radnike u građevini: Prije dolaska učit će hrvatski, ovo više neće plaćati

Novi sporazum između Uzbekistana i Hrvatske uredit će zapošljavanje stranih radnika. Učit će jezik i više neće snositi naknadu pri zapošljavanju.

Procjena kaže da u građevinskom sektoru u Hrvatskoj radi oko 40 ili više posto stranih radnika. No, okolnosti njihovog dolaska u Hrvatsku i radni uvjeti često su daleko od idealnih.

S druge strane, na konferencijama, panelima i drugim događajima na temu graditeljstva, ističe se da u Hrvatsku u značajnom broju stiže nekvalificirana radna snaga, koja o poslu uči tek naknadno. Kao i da strani radnici ne govore jezik što može predstavljati izazov u komunikaciji na gradilištu.

Nedavno, Udruga poslodavaca graditeljstva HUP-a s Konfederacijom poslodavaca Uzbekistana je sklopila sporazum kojemu je cilj dugoročna suradnja na području graditeljstva. Odredit će bolje uvjete dolaska stranih građevinskih radnika iz te države. Dogovaraju se jasna pravila koja će 'urediti' pod kojim uvjetima će u Hrvatsku dolaziti radnici iz Uzbekistana - što treba prethoditi njihovom prvom dolasku na gradilište, ali i kako će biti zaštićeni u Hrvatskoj.

'Kontaktirali su nas'

Nakon što smo prošli tjedan izvijestili o novom strateškom partnerstvu između Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) te Konfederacije poslodavaca Uzbekistana, HUP-u smo poslali dodatna pitanja vezano za planove o dolasku radnika iz Uzbekistana na gradilišta u Hrvatskoj. Ističu da je suradnju, zanimljivo, potaknulo to što Uzbekistanci već pristižu, zbog čega je prijedlog i stigao s - druge strane.

- Konfederacija poslodavaca Uzbekistana kontaktirala je Hrvatsku udrugu poslodavaca s prijedlogom uspostave suradnje. S obzirom na to da hrvatski poslodavci, osobito u sektoru graditeljstva, već zapošljavaju radnike iz Uzbekistana te imaju pozitivna iskustva s njihovim radom, prepoznali smo interes za daljnjim razvojem suradnje. Riječ je o radnicima koji su se pokazali odgovornima, vrijednima i spremnima brzo učiti hrvatski jezik te se prilagoditi radnom okruženju, navode iz Hrvatske udruge poslodavaca.

'Domaći' radnici ostaju prioritet

Dakle, radnici iz Uzbekistana već su zaposleni kod pojedinih hrvatskih poslodavaca, ponajviše u graditeljstvu. Ponavljaju, 'pokazali su se kao vrlo vrijedni i kvalitetni zaposlenici'. Daljnji dolazak radnika ovisit će o konkretnim potrebama poslodavaca i o projektima na kojima će biti angažirani. Kako ističu, zadržavanje 'domaćih' radnika ipak ostaje prioritet.

- Domaći radnici i dalje su nam apsolutni prioritet, međutim, zbog dugotrajnog nedostatka radne snage u pojedinim sektorima, nužno je osigurati dodatne izvore kvalificiranih radnika kako bi se omogućilo nesmetano poslovanje i realizacija investicija, navode iz HUP-a.

Napominju, cilj je odgovoriti na potrebe hrvatskog gospodarstva za kvalificiranom radnom snagom, uz istodobno osiguravanje zaštite prava i dostojanstva uzbekistanskih radnika. Sporazum je neobvezujući i radi se o klasičnom memorandumu o suradnji kojim 'sporazumne strane iskazuju interes surađivati, etično i transparentno poslovati, uz poštivanje hrvatskih propisa', kako nam pišu iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Važan element učenje hrvatskog

Kako je navedeno kod sklapanja sporazuma, da bi se odgovorilo na izazove manjka radnika, posebno izražene u sektoru graditeljstva, Konfederacija poslodavaca Uzbekistana i Konfederacija privatnih agencija za zapošljavanje nude zaokružen nacionalni ekosustav koji objedinjuje vladine institucije, obrazovne ustanove i licencirane agencije.

Pristup će biti drugačiji od dosadašnjih, često netransparentnih modela regrutacije. Iz HUP-a su nam otkrili kako će zapošljavanje po novom modelu izgledati u praksi.

- Osim stručnih kompetencija, radnici moraju zadovoljiti i sve sigurnosne kriterije. Sigurnosne provjere provode nadležne institucije Republike Hrvatske, jer je sigurnost građana prioritet. Iz konfederacije poslodavaca Uzbekistana su ponudili i mogućnost učenja hrvatskog jezika, dodaju.

Upravo je učenje jezika jedan od važnih elemenata suradnje čime bi se olakšala komunikacija na radnom mjestu te bi se ubrzala integracija radnika u hrvatsko društvo, napominju. Pitanja smještaja, organizacije rada i svakodnevne integracije uređuju pojedini poslodavci sukladno hrvatskim propisima i svojim internim praksama dodaju.

Cilj je urediti zapošljavanje

Budući da je u vijesti o sklapanju sporazuma navedeno da radnici po novome neće snositi troškove regrutacije, a što je inače čest slučaj, pitali smo HUP znaju li koliko je učestalo da agencije ne pokrivaju taj trošak. Kažu, nemaju tu informaciju.

Ni koliko bi točno radnika moglo stići iz Uzbekistana još ne otkrivaju, te ponavljaju - cilj nije dovesti na gradilišta što više radnika, već urediti okolnosti njihovog dolaska i zapošljavanja u Hrvatsku. U slučaju dolaska radnika, ističu, poslodavcima će se 'omogućiti kvalitetniji pristup provjerenim i kvalificiranim kandidatima kada za njima postoji potreba'.

- Istodobno, važno je naglasiti kako je za uspješno funkcioniranje ovog modela nužna suradnja poslodavaca i državnih institucija. Poslodavci se i dalje suočavaju s predugim rokovima izdavanja radnih dozvola, što stvara poslovnu neizvjesnost i otežava planiranje projekata. Učinkovitiji administrativni postupci značajno bi pridonijeli bržem zapošljavanju potrebnih radnika, napominju.

Planove o novim sporazumima ovog tipa s još nekom državom iz Udruge zasad nemaju.