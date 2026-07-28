Sedam dizalica između pruge, autoceste i rijeke: Ovako Švicarci grade dva mosta

Na državnoj cesti N16 između Tavannesa i Biela, u švicarskom kantonu Bern, izvodi se zahtjevna zamjena jednog i gradnja drugog mosta. Gradilište je smješteno u uskoj dolini, između autoceste, aktivne željezničke pruge i rijeke, dok se u neposrednoj blizini nalaze još dva postojeća mosta. Prostor za manipulaciju gotovo da ne postoji, promet se većim dijelom nastavlja odvijati, a svako podizanje materijala mora biti precizno planirano.

Radove za Savezni ured za ceste, poznat kao ASTRA, izvodi tvrtka Walo Bertschinger AG. Od srpnja 2024. na gradilištu je angažirano ukupno sedam Liebherrovih dizalica, a dovršetak cijelog projekta predviđen je za prosinac 2026. godine.

Svaka dostava i svako podizanje unaprijed se planiraju

N16, poznata i kao Transjurane, povezuje kanton Jura sa švicarskim Mittellandom te prolazi područjem Bernske Jure. U sklopu kontinuiranog održavanja prometne infrastrukture na ovoj se dionici rekonstruira most D19, dok se uz njega gradi novi most D19A.

Zbog položaja gradilišta u uskoj dolini moguć je samo ograničen broj kamionskih dostava tijekom dana. To znači da se doprema materijala, raspored rada dizalica i redoslijed montaže moraju uskladiti gotovo bez prostora za pogrešku. Dizalice pritom nisu samo pomoćni strojevi, nego ključni dio kompletne gradilišne logistike.

Gradnja mosta u Švicarskoj | Liebherr

Sedam dizalica kroz više faza gradnje

Na prvom mostu D19 između 2024. i 2025. godine korištene su toranjske dizalice Liebherr 270 EC-B 12 i 90 EC-B 6 te samomontažna dizalica 65 K. Tijekom radova na rasponu D333 2024. godine bila je angažirana i dizalica L1-32.

Kod izgradnje drugog mosta, D19A, od 2025. do 2026. ponovno se koriste modeli 270 EC-B 12 i 90 EC-B 6, uz dodatnu samomontažnu dizalicu 81 K. Takva kombinacija omogućuje pokrivanje različitih zona gradilišta i prilagodbu promjenama koje nastaju kako radovi prelaze iz jedne faze u drugu.

Budući da se mostovi izvode od betona lijevanog na mjestu, dizalice imaju središnju ulogu u postavljanju čeličnih nosača privremene konstrukcije, drvene oplate, armature te pomoćnih i montažnih elemenata.

Privremena konstrukcija premostila 22 metra bez oslonca

Jedan od tehnički najzahtjevnijih zahvata bila je montaža privremene čelične konstrukcije koja nosi most tijekom betoniranja. Konstrukcija je morala premostiti raspon od 22 metra bez dodatnog oslonca u sredini.

Takvo rješenje bilo je nužno zbog skučenog prostora i infrastrukture ispod mosta. Postavljanje čeličnih nosača zahtijevalo je precizno koordinirane zahvate, kontrolirane putanje tereta i strogo definirane radne zone. Svako odstupanje moglo bi ugroziti željeznički i cestovni promet koji se odvijaju neposredno uz gradilište.

Uz montažu konstrukcije, izvode se radovi s posebno oblikovanim oplatama za vidljivi beton te manja i veća bušenja unutar i izvan područja pruge i kolnika.

Gradnja mosta u Švicarskoj | Liebherr

Radovi uz aktivnu prugu i autocestu

Velik dio posla odvija se uz željezničku prugu koja ostaje u funkciji te uz autocestu N16. Doseg i način rada dizalica morali su se prilagoditi sigurnosnim i operativnim pravilima švicarskih željeznica SBB. Za pojedine zahvate u području kolosijeka korištena je i teleskopska dizalica postavljena na pruzi.

Najosjetljiviji radovi izvode se tijekom noćnih i vikend-zatvaranja, pod strogim sigurnosnim protokolima. Cilj je maksimalno zaštititi radnike i promet, ali istodobno zadržati planiranu dinamiku gradnje.

- Na gradilištu omeđenom željezničkom prugom i autocestom važan je svaki pokret. Toranjskim dizalicama možemo precizno i sigurno pozicionirati konstrukcijske elemente čak i u ovako skučenim uvjetima te zadržati predviđeni raspored radova, rekao je Antonio D’Onofrio, voditelj projekta u sektoru Ingenieurbau West tvrtke Walo Bertschinger AG.