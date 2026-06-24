Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno

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Portal bauštela.hr nedavno je uveo pretplatni model, što znači da je dio sadržaja sada rezerviran samo za pretplatnike. Pretplatom na portal ostvarujete neometan pristup svim tekstovima, čitate bez ijednog oglasa, a svaki tjedan dobivate i newsletter s najvažnijim vijestima iz građevine.

Pretplata ne otključava samo portal bauštela.hr. Sestrinski portali srednja.hr i mirovina.hr dio su iste mreže, pa jedna pretplata znači pun pristup na sva tri portala.

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Ovog ljeta to možete učiniti po posebnoj cijeni: prva tri mjeseca plaćate samo 3,99 € mjesečno uz kod popust. Uz to dobivate:

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čitanje bez oglasa.

Pretplatiti se možete ovdje uz kod popust, a akcija vrijedi do 31. kolovoza 2026.