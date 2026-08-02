Uređenje Kupara iza ugla: Ruši se u jednoj od najpoznatijih uvala na jugu, ovo je status luksuznog projekta

Iz Studija 3LHD koji je rješenje za Kupare izradio prije više od deset godina, javljaju status projekta. U Geoportalu se vide dodatni detalji.

Godinama se čeka početak revitalizacije Kupara, jedne od najljepših uvala u blizini Dubrovnika, jer - projekt postoji već 12 godina. Ipak, iz Studija 3LHD čiji arhitekti stoje iza ideje javljaju da rušenje traje i uskoro se očekuju prvi radovi.

Traje uklanjanje

Novi luksuzni smještaj bit će u nekada omiljenoj uvali na jugu Hrvatske, na mjestu napuštenih hotela koji su (prije rušenja) desetljećima bili prizor kao iz filma apokalipse. Ideja uključuje provedbu na mjestu građevina Hotela Pelegrin i Hotela Kupari - koji prije rušenja više nisu zadovoljavali zahtjeve statike, ali i na mjestu nekadašnjih Hotela Goričina 1 i 2. Hotel Grand prema projektu bi se trebao obnoviti, uz oćuvanje izgleda hotela.

Za sve to treba završiti pripreme terena i imati dozvolu. Prisjetimo se, prije nego je uopće krenulo rušenje betonskih grdosija koji su nekada bile poželjan smještaj na jugu Hrvatske, više od deset godina čekalo se rješenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ovog područja.

Kad je Konačni prijedlog izmjena i dopuna na proljeće 2024. napokon upućen na Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, bio je to veliki pomak. Zatim je u svibnju 2025. krenulo i uklanjanje građevina koje još uvijek traje, poručuju iz 3LHD-a.

- U sklopu projekta obnove hotelskog kompleksa Kupari uklanjaju se građevine čija rekonstrukcija zbog oštećenja armature uslijed djelovanja soli te suvremenih sigurnosnih i hotelskih zahtjeva nije bila moguća. Vizija projekta Kupari temelji se na nenametljivoj arhitekturi usklađenoj s prirodnim kontekstom. Kompleks će biti zona bez automobila, s očuvanim stablima, plažama i autohtonim biljem, javljaju iz arhitektonskog studija.

Ovako bi uvala trebala izgledati | foto: 3LHD

Informacije iz ISPU-a | foto: Geoportal, snimka zaslona

Status projekta

Iz 3LHD-a dodaju da su novi hoteli projektirani s naglaskom na upotrebu prirodnih materijala, a povijesni Grand Hotel obnovit će se u suradnji s konzervatorima. Više od 100 stručnjaka iz 30 timova s četiri kontinenta sudjeluje u projektu uz podršku platforme VOLUM3, koja osigurava koordinaciju, praćenje i odlučivanje u stvarnom vremenu, ističu, bez otkrivanja datuma o početku građenja novih objekata.

Više o statusu projekta može se pronaći u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), gdje se vidi da je na području uvale - u zoni obuhvata planiranog projekta zahtjev za građevinsku dozvolu zaprimljen početkom svibnja 2026. godine, a predmet je još u obradi. Zahtjev za lokacijsku dozvolu, zaprimljen krajem studenog 2024. godine usvojen je u ožujku prošle godine, a postao je pravomoćan u travnju te godine.