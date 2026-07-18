Bauštela s top pogledom: Povijesna obnova Krvnikove kuće u Dubrovniku gradilište je za pamćenje

Kuća koja datira iz vremena Dubrovačke Republike bila je dom gradskog krvnika, a Grad ju je otkupio 1999. godine. Ovako je izgledala obnova.

Završila je obnova Krvnikove kuće u ulici Svetog Dominika, u Dubrovniku. Projekt je realiziran uz korištenje bespovratnih sredstava u iznosu 78.278,71 eura, a koje je Grad Dubrovnik osigurao kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Ukupna vrijednost izvedenih radova koji su trajali četiri mjeseca iznosi 142.187,32 eura bez PDV-a. Izvođač radova bila je tvrtka Werden iz Dugopolja. Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Energetskom obnovom Krvnikove kuće nastavljena je provedba projekata usmjerenih na povećanje energetske učinkovitosti gradskih objekata, uz istodobno očuvanje vrijedne povijesne baštine Dubrovnika. Unutarnje uređenje objekta, uključujući opremanje i nabavu namještaja, predmet je zasebnog projekta koji će realizirati Grad Dubrovnik. Nakon njegove provedbe Krvnikova kuća dobit će i potpuno uređenu unutrašnjost, čime će se zaokružiti cjelovita obnova ovog objekta.

Obuhvat radova

Obnovom su obuhvaćeni radovi na krovištu zgrade u vlasništvu Grada Dubrovnika bez zadiranja u konstruktivne elemente nosive konstrukcije. Izvedena je i toplinska izolacija stropa prema tavanu slojem mineralne vune, obnovljene su fuge kamenih pročelja te je zamijenjena postojeća stolarija energetski učinkovitom.

Također je ugrađena energetski učinkovita rasvjeta. Iz Grada Dubrovnika ističu kako se provedbom ovih radova godišnja potrebna toplinska energija za grijanje smanjuje za 50,17 posto, dok će emisija CO2 biti niža za 51,98 posto.

Krvnikova kuća | foto: Grad Dubrovnik

Zanimljiva prošlost

Krvnikova kuća nalazi se u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika, u blizini istočnog ulaza u grad kod vrata od Ploča. Njezino ime potječe iz vremena Dubrovačka Republika, kada je u toj zgradi živio gradski krvnik, službenik zadužen za izvršavanje sudskih kazni. Krvnik je u tadašnjem pravosudnom sustavu imao važnu, ali društveno stigmatiziranu ulogu jer je provodio presude poput tjelesnih kazni i pogubljenja. Upravo zbog toga takve su osobe često živjele na rubovima grada ili u blizini gradskih vrata, što objašnjava i položaj ove kuće.

Pretpostavlja se da zgrada potječe iz kasnog srednjeg vijeka ili ranog novog vijeka, kada je pravni sustav Republike bio u potpunosti ustrojen. Tijekom stoljeća kuća je bila dio urbanog tkiva grada, ali nije pripadala skupini velikih plemićkih palača, pa se u povijesnim zapisima spominje tek sporadično.

No, unatoč promjenama namjene kroz stoljeća, naziv Krvnikova kuća ostao je trajno povezan s njezinom povijesnom ulogom. Upravo taj naziv podsjeća na složenu i često manje poznatu stranu svakodnevice nekadašnjeg Dubrovnika. Krvnikova kuća | foto: Grad Dubrovnik

U vlasništvu grada od 1999.

Nakon ukidanja Republike 1808. godine, kada je Dubrovnik pao pod vlast Napoleona, nestao je i stari pravosudni sustav, pa je zgrada izgubila svoju prvotnu funkciju. U 19. stoljeću pretvorena je u običnu gradsku kuću, a njezin naziv ostao je sačuvan ponajviše kroz lokalnu predaju.

Tijekom 20. stoljeća objekt je mijenjao vlasnike i namjenu, ali je ostao očuvan kao dio povijesne arhitekture stare jezgre. Krajem 20. stoljeća zgrada ponovno dolazi u javno vlasništvo kada ju je 1999. godine za 222.000 tadašnjih njemačkih maraka otkupio Grad Dubrovnik.