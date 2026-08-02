Robotski stroj za žbukanje: Za 8 sati odradi i do 400 kvadrata, a prate ga samo dva bauštelca

Građevinska industrija posljednjih godina prolazi kroz snažnu tehnološku transformaciju. Dok su se roboti i automatizacija već udomaćili u proizvodnji građevinskog materijala i montaži konstrukcija, sve više proizvođača razvija strojeve koji mogu preuzeti i završne građevinske radove. Jedan od njih je robotski stroj za automatsko žbukanje zidova, uređaj koji samostalno nanosi i zaglađuje žbuku te pritom postiže vrlo ravnomjernu površinu.

U usporedbi s klasičnim ručnim žbukanjem, koje uvelike ovisi o iskustvu i preciznosti majstora, ovakvi strojevi omogućuju brži rad, ujednačenu debljinu sloja i manji fizički napor radnika. Posebno su zanimljivi investitorima koji grade veći broj stanova, hotela ili poslovnih prostora, gdje svaka ušteđena radna ura znači i značajnu financijsku korist.

Iako ovakvi roboti još nisu svakodnevni prizor na europskim gradilištima, razvoj tehnologije pokazuje da bi u budućnosti mogli postati standardna oprema profesionalnih izvođača. U svakom slučaju ovo je sigurno dobar adut za ubrzavanje realizacije stambenih projekata.

Kako to funkcionira?

Robotski stroj sastoji se od pokretne konstrukcije koja se postavlja uz zid, elektromotornog pogona, sustava vodilica, senzora te glave za nanošenje i zaglađivanje žbuke. Nakon što se stroj postavi u radni položaj, operater putem upravljačke ploče unosi parametre poput visine zida i željene debljine sloja žbuke.

Materijal se u stroj dovodi iz spremnika ili putem pumpe za mort, nakon čega ga uređaj ravnomjerno raspoređuje po površini. Istodobno posebna letva ili gleter automatski izravnava žbuku na zadanu debljinu, čime se postiže vrlo ravna završna površina.

Većina modela koristi senzore koji prate položaj zida i automatski korigiraju eventualna odstupanja tijekom rada. Na taj način kvaliteta izvedbe manje ovisi o iskustvu radnika nego kod klasičnog ručnog žbukanja. Treba reći i da su ovakvi uređaji trenutačno namijenjeni prvenstveno za zidove, dok su modeli koji mogu automatski obrađivati stropove još uvijek rijetki i znatno skuplji.

Do 400 kvadrata u jednoj šihti

Brzina rada ovisi o modelu stroja, vrsti žbuke i pripremljenosti podloge, no proizvođači navode kapacitete od približno 200 do 400 četvornih metara tijekom jedne osmosatne smjene. U praksi to znači da se prostorija površine 15 četvornih metara, sa zidovima ukupne površine oko 45 do 55 četvornih metara, može ožbukati za približno 90 minuta, uključujući postavljanje uređaja i premještanje između zidova.

Sam proces nanošenja žbuke često traje svega nekoliko desetaka minuta, dok ostatak vremena otpada na pripremu materijala i podešavanje stroja. Kod većih objekata prednost automatizacije postaje još izraženija jer se vrijeme pripreme raspoređuje na mnogo veću površinu.

Za razliku od ručnog rada, kvaliteta završne obrade ostaje gotovo jednaka od prvog do posljednjeg zida. Upravo zbog toga ovakvi se roboti najviše koriste u novogradnji i projektima gdje se obrađuju velike, ravne zidne površine.

Top proizvođači i cijene

Tržištem danas dominiraju kineski proizvođači koji razvijaju različite izvedbe automatskih strojeva za žbukanje. Među poznatijima su Zhengzhou Hento Machinery, Shandong Weixin Machinery i WM Machinery (Zhengzhou Wenming Machinery), čiji se proizvodi izvoze na brojna svjetska tržišta.

Cijene osnovnih modela kreću se od približno 1.300 do 3.100 eura, dok napredniji roboti s automatskim niveliranjem, senzorima i većim radnim dosegom stoje između 4.400 i 13.100 eura. Potpuno autonomni industrijski roboti namijenjeni velikim građevinskim projektima mogu dosegnuti cijene veće od 61.000 eura.

Pri kupnji treba računati i na troškove transporta, carine, rezervnih dijelova i servisne podrške, koji mogu značajno povećati ukupnu investiciju. Upravo zato većina europskih izvođača još uvijek koristi klasične strojeve za strojno žbukanje, dok se robotski sustavi tek postupno probijaju na tržište. Robotski stroj za automatsko žbukanje | foto: screen shot You Tube

Ipak ne može sam

Unatoč impresivnim mogućnostima, robotski stroj ne može u potpunosti zamijeniti iskusnog majstora. Naime, najbolje rezultate postiže na velikim, ravnim zidovima bez mnogo otvora, instalacija ili nepravilnosti. No, kod prostorija s velikim brojem prozora, vrata, kutova ili zakrivljenih zidova dio posla i dalje se mora dovršiti ručno.

Proizvođači ističu kako su za rad obično potrebne dvije osobe. Jedna upravlja strojem i prati njegov rad, dok druga priprema mort, puni spremnik i premješta uređaj između radnih pozicija. Uz dodatak kako na velikim gradilištima često radi i treći radnik koji se brine o logistici materijala kako bi stroj mogao raditi bez prekida. Dodatno, za savršen rezultat, podloga mora biti kvalitetno pripremljena jer robot ne može ispraviti ozbiljnije građevinske pogreške.